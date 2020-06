Facebook s’attaque à Twitter avec Venue, une application pour les événements en direct

Facebook, qui semble être en train de lancer une application après l’autre, pourrait s’attaquer à un nouveau géant des réseaux sociaux : Twitter. Après l’application d’appel audio de groupe CatchUp et l’application de collaboration musicale Collab, l’équipe New Product Experimentation (NPE) de Facebook a lancé cette semaine une application complémentaire pour les événements en direct appelée « Venue ».

L’application devrait « rassembler des fans passionnés et des commentateurs experts pour vivre des événements en direct d’une nouvelle manière interactive ». En effet, l’application offre aux fans passionnés une plateforme pour partager leur enthousiasme et discuter des événements en direct au fur et à mesure qu’ils se produisent. Venue cherchera à capitaliser sur l’accent mis sur les flux en direct qui a été stimulé par la pandémie liée au COVID-19.

Venue a débuté en partenariat avec NASCAR dans la course de Heroes 500. « Alors que la NASCAR fait son retour en action dans les semaines à venir, Venue offrira aux utilisateurs un moyen unique et passionnant de se connecter avec d’autres fans de course du monde entier — tout cela depuis la sécurité et le confort de leur propre maison. La NASCAR a été construite sur l’innovation, et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes d’aider un grand partenaire comme l’équipe d’expérimentation de nouveaux produits de Facebook à innover autour de nouvelles plateformes », a déclaré Tim Clark, vice-président et directeur numérique de la NASCAR.

L’application n’est pas destinée à diffuser en direct les événements qu’elle présente, mais servira plutôt de plateforme où les utilisateurs pourront en parler ouvertement au fur et à mesure. Des commentateurs experts tels que des journalistes, des athlètes ou des analystes de fans seront présents sur le site. En plus des commentaires, les animateurs poseront des questions interactives, ouvriront des sondages et organiseront des sessions de chat.

Uniquement aux États-Unis pour le moment

Afin de s’assurer que les fans ne ratent pas les moments forts de l’événement, le site propose une fonctionnalité intitulée « Moments » qui ouvre des sessions de chat limitées dans le temps. L’application informera les utilisateurs lorsque le commentateur crée un nouveau Moment. « Avec Venue, les fans peuvent arrêter de faire défiler ou de chercher pour trouver le moment exact où tout le monde réagit », explique Facebook.

L’application est actuellement disponible sur Android et iOS aux États-Unis. On ne sait pas encore quand la fonctionnalité sera disponible dans davantage de pays. Alors, aimez-vous l’idée de Venue comme un potentiel moyen de vous connecter virtuellement avec les fans pendant un événement ?