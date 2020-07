Microsoft arrête la production des Xbox One X et Xbox One S All-Digital Edition

Alors que Microsoft s’apprête à lancer sa Xbox Series X en cette période de fêtes, elle a pris la décision plutôt surprenante. En effet, Microsoft a décidé de mettre de côté deux de ses consoles de la génération actuelle. Microsoft a abandonné les Xbox One X et Xbox One S All-Digital Edition, a déclaré la société à The Verge dans un communiqué ce jeudi.

Microsoft a qualifié cette décision « d’étape naturelle » alors qu’elle se prépare à la prochaine génération de consoles, mais a ajouté que les consommateurs pourront toujours acheter le matériel jusqu’à épuisement des stocks. La Xbox One S, contrairement au modèle entièrement numérique (All-Digital Edition), offre un support de disque, et elle restera en production et continuera à être vendue dans le monde entier. « Les joueurs peuvent vérifier auprès de leurs revendeurs locaux pour plus de détails sur la disponibilité du matériel de la Xbox One », a déclaré un porte-parole de Microsoft.

Les Xbox One X et Xbox One S All-Digital Edition de Microsoft ont été difficiles à trouver ces dernières semaines. En France, le modèle All-Digital Edition est toujours disponible sur le site Xbox de Microsoft.

Microsoft n’a pas dit pourquoi elle a arrêté la production de deux de ses consoles, mais a maintenu la Xbox One S en production. Concernant la dernière génération, Microsoft a abandonné la Xbox 360 en 2016 — près de trois ans après le lancement de la Xbox One en 2013.

Le lancement de la Xbox Series X est prévu pour cette période de vacances. Elle pourrait s’accompagner d’une alternative sans disque, connue depuis longtemps, mais non confirmée appelée Xbox Series S.

Une forte demande à cause du COVID-19

Le responsable de la division Xbox, Phil Spencer, a déclaré à plusieurs reprises que le matériel de prochaine génération de Microsoft fonctionnera avec des jeux conçus pour les quatre générations de Xbox. Cela, ainsi que le désir de libérer sa chaîne de fabrication pour produire davantage d’unités de consoles de nouvelle génération à temps pour les fêtes de fin d’année, aurait pu suffire à Microsoft pour arrêter ses consoles actuelles dès maintenant.

En effet, tout indique que le matériel de prochaine génération fera fureur. Rien que cette semaine, Sony aurait doublé ses prévisions pour la PlayStation 5 et veut maintenant produire 10 millions d’unités de PlayStation 5 d’ici la fin de l’année. Selon ces rapports, Sony s’attend à ce que la demande de consoles de jeu vidéo soit forte cet hiver, car les gens du monde entier pourraient à nouveau être confinés dans les mois à venir en raison du COVID-19.