La recherche dans Microsoft Word fonctionnera bientôt comme la recherche sur le Web

Microsoft a récemment annoncé une série d’améliorations massives de l’expérience de recherche dans Microsoft Word, et, à première vue, le but est de faire en sorte que tout ressemble davantage à une recherche traditionnelle sur le Web.

Microsoft affirme que les utilisateurs de Word seront autorisés à obtenir des informations pertinentes même si une faute de frappe existe dans la requête. En effet, Word aura pour instruction de rechercher des correspondances, comme c’est le cas aujourd’hui lorsque l’on cherche des informations sur un moteur de recherche sur le Web.

Ensuite, la fonction de recherche de Microsoft Word est mise à jour avec des formes de mots, de sorte que, par exemple, vous pouvez rechercher « tech » et obtenir des résultats pour la « technologie ». Les synonymes seront également pris en charge pour vous fournir de meilleurs résultats, tout comme les requêtes multimots, qui sont censées vous aider à trouver exactement ce que vous cherchez dans un grand document.

« Nous utilisons des technologies de recherche Internet bien établies, telles que la compréhension des requêtes et des documents, et nous ajoutons des modèles de langage naturel basés sur un apprentissage approfondi. Cela nous permet de traiter un ensemble beaucoup plus large de requêtes de recherche au-delà de la correspondance exacte », a expliqué Microsoft le mois dernier.

Une autre amélioration bienvenue pour l’expérience de recherche est le support aux questions dans la boîte de recherche. En d’autres termes, cela signifie que vous pouvez effectivement taper une question et vous obtiendrez ensuite des réponses basées sur le contenu de votre document.

Questions et réponses

« Grâce aux récentes percées dans les techniques d’apprentissage approfondi, vous pouvez désormais aller au-delà des requêtes courantes basées sur des termes de recherche. Le résultat est des réponses à vos questions basées sur le contenu du document. Cela ouvre une toute nouvelle façon de trouver des connaissances. Lorsque vous consultez un rapport sur la qualité de l’eau, vous pouvez répondre à des questions telles que “d’où provient l’eau de la ville ? Comment réduire la quantité de plomb dans l’eau ?” », explique Microsoft.

Selon Microsoft, cette nouvelle expérience de recherche devrait être mise en ligne « bientôt » pour tous les utilisateurs.