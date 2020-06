Le Oculus Go est officiellement abandonné, et ne sera plus mis à jour

Le Oculus Go est officiellement abandonné, et ne sera plus mis à jour

Vous venez d’acquérir un casque de réalité virtuelle Oculus Go flambant neuf, et vous supposez avoir un support d’Oculus pendant des années ? En effet, vous pensiez que la plateforme Oculus Go n’était qu’une autre partie de l’écosystème global d’Oculus, une partie qui n’aurait aucune raison de disparaître dans le futur. Ce n’est pas vrai, comme l’a confirmé aujourd’hui Oculus dans un article sur son blog, en disant « un affectueux adieu au Oculus Go ».

Dans le communiqué, un représentant d’Oculus a suggéré qu’ils étaient « reconnaissants à la communauté Oculus Go d’avoir fait avancer la révolution de la réalité virtuelle ». Oculus Go, ont-ils dit, a été le pionnier de la catégorie « tout-en-un ». Alors que d’autres casques de VR étaient soit basés sur un smartphone, soit reliés à un PC très puissant, le Oculus Go était le seul à pouvoir jouer à des jeux et à des applications VR très puissants sans se connecter à un PC ou à un smartphone ou une tablette.

Aujourd’hui, la société retire le Oculus Go après une réponse positive du Oculus Quest, qui présente le même format tout-en-un, mais suit le mouvement spatial complet (ou 6DoF), et pas seulement l’orientation de la tête.

Les ventes du Oculus Go prendront fin cette année. Ils seront toujours en vente dans des magasins tiers, mais Oculus ne poussera plus la vente du casque dans sa propre boutique au-delà de la fin de l’année 2020. Dans le même temps, Oculus « n’acceptera plus de nouvelles applications Oculus Go ou de mises à jour d’applications dans le magasin après le 4 décembre 2020 ».

Lisez-le encore une fois — pas de nouvelles applications ou de nouveaux jeux, et pas de nouvelles mises à jour plus… Ils ont également confirmé qu’ils « cesseront d’ajouter de nouvelles applications pour le Go dans le store après le 18 décembre 2020 ». Vous l’aurez compris : si votre achat date de quelques semaines ou mois, votre périphérique deviendra inutile…

Plus de nouvelles fonctionnalités, et focus sur le Quest

Si vous possédez déjà un Oculus Go, ou si vous achetez un Oculus Go jusqu’au moment où les ventes de Oculus Go (de Oculus) se terminent, vous pourrez toujours utiliser votre casque. Oculus a suggéré qu’elle « continuera à maintenir le logiciel du système avec des corrections de bugs et des correctifs de sécurité jusqu’en 2022 ». Ils « n’expédieront pas de nouvelles fonctionnalités pour Oculus Go à l’avenir, et nous n’ajouterons pas de nouvelles applications Go sur l’Oculus Store après le 18 décembre 2020 ».

Pendant ce temps, elle ajoutera un nouveau canal de distribution des applications Quest sans le processus d’approbation strict actuel, encourageant ainsi davantage de développeurs à travailler avec le casque. Malheureusement, malgré le regain d’intérêt de Oculus pour la Quest, ce casque est resté indisponible pendant une grande partie de l’année 2020 — ce qui s’inscrit dans le cadre d’une pénurie d’électronique plus importante, liée à la pandémie du coronavirus.