Microsoft tease le nouveau menu Démarrer inspiré de Windows 10X pour Windows 10

Le menu Démarrer reste l’une des fonctionnalités de Windows que les gens utilisent le plus sur leur bureau, et Microsoft le sait très bien. Il n’est donc pas surprenant que la société s’efforce de l’affiner à court et à long terme.

À l’heure actuelle, par exemple, une des priorités de Microsoft semble être de donner au menu Démarrer une allure plus moderne, inspirée de Windows 10X, son nouveau système d’exploitation qui est spécifiquement destiné aux appareils à double écran et pliables.

Windows 10X lui-même est doté d’une interface utilisateur rafraîchie, d’icônes et d’effets visuels que les utilisateurs ont vraiment appréciés, et beaucoup ont demandé à la société d’apporter le même traitement à la version complète de Windows 10 également.

Et bien que le menu Démarrer de Windows 10X lui-même ne passe pas à la version traditionnelle de Windows 10, ou du moins pas encore, certaines parties de ce menu pourraient bientôt être accessibles à tous les utilisateurs du bureau.

Quelques captures d’écran que Microsoft a partagées sur Facebook en début de semaine nous donnent un aperçu de l’aspect du nouveau menu Démarrer. Comme vous pouvez facilement le voir sur ces images, il est assez clair que c’est Windows 10X qui a inspiré la conception de l’ensemble.

Une date de sortie inconnue

Les Live Tiles elles-mêmes restent accessibles dans l’interface du menu Démarrer malgré toutes les récentes rumeurs, et la nouvelle série d’icônes contribue à une approche plus cohérente d’un bout à l’autre du menu Démarrer. Lorsqu’il est utilisé avec le thème clair, le menu Démarrer semble globalement beaucoup plus propre et plus moderne, et semble correspondre à la recette que Microsoft utilise de toute façon pour Windows 10.

La date prévue de mise en service pour tous les utilisateurs du système d’exploitation est encore inconnue, d’autant plus que la société n’a pas encore officiellement annoncé cette mise à jour du menu Démarrer.