Le Acer Chromebook Spin 713 associe Chrome OS au projet Athena

Lors de sa conférence Acer@Next, Acer a annoncé son tout dernier Chromebook, le Chromebook Spin 713, qui est vérifié dans le cadre du programme « Project Athena » d’Intel pour obtenir des performances maximales du système d’exploitation de Google. Le Chromebook Spin 713 contiendra des processeurs Intel de 10e génération, jusqu’à 16 Go de RAM (DDR4), et un SSD de 256 Go. Selon Acer, vous pouvez vous attendre à 10 heures d’utilisation grâce à la batterie à charge rapide de l’appareil.

Le Chromebook dispose également d’un écran de 13,5 pouces avec un format d’image 3:2, soit une résolution de 2 256 x 1 504 pixels. Le format 3:2 offre plus d’espace vertical à l’écran que les panneaux 16:9 plus traditionnels, ce qui réduit le besoin de zoomer et de faire défiler l’écran.

Le châssis en aluminium est suffisamment robuste (norme militaire MIL-STD 810G5) pour résister à des chutes d’une hauteur maximale de 1,22 m et pour supporter jusqu’à 60 kg de pression, selon Acer. Il pèse 1,37 kg, ce qui signifie qu’il n’est pas le Chromebook le plus léger du marché, mais il est tout de même décemment mobile. Et, la charnière à 360 degrés vous permet d’utiliser l’appareil comme un ordinateur portable, une tablette, un écran ou une tente, selon votre espace et vos besoins.

Le Chromebook Spin 713 dispose de deux ports USB 3.1 Type-C, tous deux prenant en charge l’USB 3.2 Gen 1. le DisplayPort par USB-C et la recharge USB. Il comprend également un port HDMI, un port USB 3.0 et un lecteur de carte micro SD. Pour la connectivité, on dispose du Wi-Fi 6 AX201 (802.11 ax) à double bande et du Bluetooth 5.0.

Acer a également annoncé un Chromebook Enterprise Spin 713 destiné, vous l’aurez compris, aux entreprises. Il est fourni avec la solution de sécurité Chrome Enterprise Upgrade de Google, une solution permettant aux entreprises de gérer les appareils à grande échelle.

Le Chromebook Spin 713 sera disponible en France au mois de juillet à partir de 699 euros, et le Enterprise Spin 713 sera lancé en août à partir de 999 euros.

Un Chromebook pour les petits budgets

En outre, Acer a annoncé son Chromebook Spin 311, un appareil de 11 pouces plus abordable, destiné principalement aux enfants et aux étudiants. Le Spin 311 est alimenté par le processeur Mediatek MT8183 que l’on retrouve dans des tablettes. Selon Acer, il fournit les performances nécessaires pour exécuter simultanément plusieurs applications, pages Web et documents. Le Spin 311 est plus petit que le Spin 713, avec un poids de seulement 1 kg, et Acer promet une autonomie de 15 heures, assez pour une journée à l’école.

Il dispose notamment d’un écran tactile IPS HD avec un revêtement antimicrobien, et à un clavier disposant de touches concaves à course longue.

Le Spin 311 arrive en France en juillet, à partir de 299 euros.