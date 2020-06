Le Dell XPS 13 Developer Edition est livré avec Ubuntu 20.04 LTS

Dell a lancé quelques ordinateurs portables destinés aux gamers, mais il en a aussi un qui s’adresse davantage aux professionnels. Du moins lorsque ce travail implique la maintenance de serveurs, le développement de logiciels, ou simplement l’utilisation de Linux. Poursuivant leur partenariat de près de dix ans, Dell et Canonical sortent un autre ordinateur portable équipé d’Ubuntu.

Dell a officiellement lancé le XPS 13 Developer Edition avec Ubuntu 20.04 LTS préinstallé. Comme il est livré avec Ubuntu, le nouveau XPS est entièrement certifié pour ce système d’exploitation, donc tout est censé fonctionner comme vous l’attendiez dès le départ. Depuis des décennies, Linux n’est pas seulement utilisé sur des serveurs et des ordinateurs embarqués, mais l’une de ses forces est aussi une de ses faiblesses. Bien qu’il puisse être installé sur presque tous les ordinateurs, qu’il s’agisse de PC ou même de Mac, la prise en charge de la myriade de combinaisons de composants matériels a été en grande partie un succès ou un échec.

Il s’agit du premier ordinateur équipé de la nouvelle version Ubuntu 20.04 LTS annoncée en avril de cette année, et Canonical affirme que les entreprises elles-mêmes seront très probablement intéressées par cet appareil. « Les entreprises équipent de plus en plus leurs développeurs et leurs ingénieurs du système d’exploitation de leur choix, ce qui garantit une productivité élevée de l’utilisateur final. Ubuntu 20,04 LTS sur le dernier Dell XPS 13 Developer Edition offre les performances que les développeurs exigent avec la garantie de sécurité et le support à long terme dont la direction informatique a besoin », a déclaré Martin Wimpress, directeur de l’ingénierie des postes de travail chez Canonical.

Le nouveau XPS Developer Edition est alimenté par les processeurs Intel Core de 10e génération (jusqu’au i7-1065G7 avec 8 Mo de cache et 3,9 GHz en mode turbo) et est couplée à un maximum de 16 Go de RAM. Il est doté du processeur Intel Iris Plus avec la mémoire graphique partagée et il est disponible en argent platine avec un repose-poignet noir en fibre de carbone ou en blanc givré avec un repose-poignet blanc alpin en fibre composite.

Pour le stockage, le plus haut que vous pouvez aller est un SSD M.2 PCIe NVMe de 2 To, tandis que le modèle de base est livré avec seulement 256 Go de stockage SSD.

Moins de 1 100 dollars

Il va sans dire que le prix augmente également à mesure que vous ajoutez du matériel plus puissant. Le Dell XPS 13 Developer Edition le moins cher avec Ubuntu 20.04 LTS préinstallé est disponible pour 1 094 dollars, mais le processeur plus puissant ajoute à lui seul 200 dollars supplémentaires.

La configuration haut de gamme sans garantie supplémentaire et autres accessoires peut être à votre disposition dès aujourd’hui pour 2 394 dollars. Malheureusement, il ne semble pas disponible en France et rien n’indique qu’il le sera.