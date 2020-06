L’iPhone 12 le moins cher pourrait avoir un prix surprenant, plus abordable que l’iPhone 11

Il se passe beaucoup de choses dans le monde d’Apple ces jours-ci, surtout que la société travaille 24 heures sur 24 pour préparer l’iPhone 12 pour ses grands débuts à l’automne. Mais les plans de l’entreprise ont légèrement changé en raison de la question de la santé mondiale et la pandémie liée au COVID-19, si bien que de nombreux analystes pensent maintenant qu’un léger retard risque de toucher aux moins certains des modèles de l’iPhone 12.

Il est également intéressant de noter que nous recevons des rapports contradictoires sur ce qui va arriver à l’iPhone 12. Alors que certains affirment que toute la gamme sera exclusivement composée de modèles 5G, d’autres pensent qu’au moins un iPhone 12 continuera à proposer la 4G sans prendre en charge la 5G.

Daniel Ives est l’un de ces analystes, avec une note récente envoyée aux clients indiquant une approche qui semble en effet avoir du sens pour Apple.

L’iPhone le moins cher sera également proposé sans support 5G, ce qui signifie qu’il restera en 4G et sera destiné aux pays où la 5G n’est pas encore disponible — coucou la France. Il semble qu’Apple ait étudié la problématique de manière approfondie et que l’entreprise soit arrivée à la conclusion que faire payer les clients pour la 5G alors que cette technologie ne serait pas utilisée de toute façon n’est pas la bonne solution.

Au lieu de cela, Apple lancera un iPhone 4G qui serait moins cher que son frère 5G et, à première vue, ce prix pourrait en surprendre plus d’un.

L’iPhone le moins cher

On pense que cet iPhone le plus abordable pourrait être la configuration 5,4 pouces, qui sera elle-même moins chère que les autres. Et sans la 5G, il y a de fortes chances qu’il soit plus abordable que l’iPhone 11, dont le prix était de 809 euros lors de son lancement l’année dernière.

À ce jour, on ne sait pas encore très bien jusqu’où Apple veut aller avec le prix plus bas de cet iPhone, mais il est probable que le géant à la pomme croquée va placer son iPhone 12 entre l’iPhone SE 2020, qui commence à 489 euros, et l’iPhone 11 lancé en 2019.