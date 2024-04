Accueil » Acer révolutionne le gaming avec les nouveaux Predator Helios Neo 14 et Nitro 16

Les dernières puces Core Ultra d’Intel constituent une rupture par rapport aux séries précédentes à plusieurs égards. Il y a quelques changements architecturaux importants comme le NPU intégré, qui deviendra de plus en plus important à l’ère de l’IA.

Il y a quelques jours, Acer a lancé deux nouveaux ordinateurs portables qui pourraient vous intéresser si les nouvelles puces Intel ont éveillé votre intérêt.

Acer a présenté deux nouveaux ordinateurs portables de gaming : le Predator Helios Neo 14 et l’Acer Nitro 16. Le Predator Helios Neo 14 est équipé des derniers processeurs Intel Core Ultra et des GPU NVIDIA GeForce RTX 40 Series Laptop. Il présente un design compact avec un écran WQXGA, un taux de rafraîchissement de 165 Hz et une prise en charge de la gamme de couleurs sRGB à 100 %.

Vous êtes également couvert dans le secteur thermique, avec des inclusions comme un système à double ventilateur et du Liquid Metal sur le CPU — cela devrait fonctionner assez bien même en tenant compte de l’ajustement mince de l’ordinateur portable.

Le Acer Nitro 16, quant à lui, est équipé de processeurs Intel Core i7 de 14e génération et de GPU NVIDIA GeForce RTX 40 Series Laptop. La différence réside dans le fait qu’alors que le Neo 14 est équipé des nouvelles puces Intel Core Ultra, Acer opte pour les puces Intel 14e génération de la série HX, qui sont en fait les équivalents pour ordinateurs portables des puces que l’on trouve sur les ordinateurs de bureau. Il est équipé d’un écran WQXGA de 16 pouces, d’un taux de rafraîchissement de 165 Hz et d’un spectre de couleurs sRGB à 100 %, ce qui le rend assez analogue à son cousin Core Ultra. Vous pouvez personnaliser les modes de performance et les effets d’éclairage du clavier en fonction de vos préférences.

Acer et l’IA

Les deux ordinateurs portables offrent des fonctionnalités liées à l’IA telles que Copilot dans Windows et des solutions de conférence améliorées par l’IA. Bien que le Neo 14 dispose d’un NPU, il ne semble pas qu’il y ait beaucoup de choses que vous puissiez faire sur l’appareil pour l’instant, donc vous ne manquerez probablement pas grand-chose en optant pour le modèle équipé d’un Core i7.

Cependant, cela ne veut pas dire qu’il ne deviendra pas important plus tard, donc vous pouvez vous procurer un ordinateur portable équipé d’un NPU dès maintenant. Le Predator Helios Neo 14 est proposé à partir de 1 999 euros, tandis que le Acer Nitro 16 est proposé à partir de 1 599 euros, et sera disponible à partir du mois de mai.