Simplifiez votre choix d’applications sur Chromebook avec le nouveau App Mall de Google

Les Chromebooks sont réputés pour leur simplicité d’utilisation. Le navigateur Web glorifié, que beaucoup appelaient ChromeOS dans les premiers temps, propose désormais des applications issues de différentes plateformes. Cependant, cela est devenu un problème pour les utilisateurs de Chromebook.

Il est désormais possible d’exécuter des applications Web (également appelées PWA), des applications Android, des applications Chrome (qui seront obsolètes d’ici 2025), des applications Linux, des jeux Steam et des applications Windows depuis Wine. Avec autant d’options, les utilisateurs ne savent plus quelle application utiliser pour bénéficier de la meilleure expérience sur ChromeOS.

Pour résoudre ce problème, Google travaille sur un « App Mall » qui vous permettra d’explorer les applications optimisées pour fonctionner sur ChromeOS. Par exemple, YouTube Music est disponible à la fois en tant qu’application Web et en tant qu’application Android, disponible depuis le Play Store sur les Chromebooks.

L’App Mall vous aidera donc à choisir l’application à installer pour une meilleure expérience.

L’application Explore sur ChromeOS affiche déjà une étiquette « Recommandé » à côté de la source de chaque application pour vous aider à décider où vous devriez obtenir l’application. En outre, elle vous permet également d’explorer des applications conçues pour les Chromebooks dans différentes catégories. Vous pouvez trouver des applications pour la communication, la créativité, le divertissement, la productivité, etc.

Une fonctionnalité en cours de développement

Selon un récent rapport de 9to5Google, cette fonctionnalité est en cours de développement et se cache derrière le flag #CROS-MALL . Comme App Mall est une application Web, elle devrait être accessible depuis discover. apps. chrome lorsqu’elle sera disponible pour tout le monde.

Franchement, les Chromebooks sont devenus assez puissants ces dernières années, et ils peuvent même faire tourner des jeux Steam et plusieurs programmes de bureau. Que pensez-vous de l’effort de Google pour faciliter la recherche et l’exploration d’applications sur ChromeOS ?