realme lance ses écouteurs sans fil Buds Air Neo avec le look des AirPods

En plus des très attendues realme Smart TV et de la realme Watch, la société chinoise a également lancé une version moins chère de ses écouteurs véritablement sans fil qui ont été dévoilés au début de l’année dernière. Appelés realme Buds Air Neo, ces écouteurs ont le même aspect que l’original, mais délaissent certaines des fonctionnalités de pointe comme la détection de l’usure de l’oreille et la recharge sans fil.

En commençant par le design, les realme Buds Air Neo ressemblent exactement aux Buds Air. Le boîtier de charge et les écouteurs se ressemblent beaucoup. Il n’y a qu’une seule façon de les différencier, c’est la découpe du trou d’air en haut. Elle est analogue à ce que vous avez pu voir sur les écouteurs d’Apple, pour égaliser la pression et offrir une meilleure acoustique.

Chaque écouteur ne pèse que 4,1 grammes. Ils sont super légers et devraient être confortables à utiliser, grâce à leur conception semi intra-auriculaire. Les écouteurs sont équipés de haut-parleurs dynamiques de 13 mm de diamètre pour l’amplification des basses, contre 12 mm pour les écouteurs Buds Air d’origine. realme a également inclus la puce R1, ainsi que le support de la connectivité Bluetooth 5.0.

Les realme Buds Air Neo prennent également en charge la connexion automatique instantanée grâce à la fonction Fast Pair d’Android pour permettre un appairage rapide des écouteurs avec votre smartphone. Comme ses aînés, les Buds Air Neo prennent également en charge les commandes tactiles. Vous pouvez taper deux fois pour répondre à un appel ou mettre la musique en lecture/pause, trois fois pour changer de piste et appuyer longuement pour appeler un assistant vocal.

De plus, vous pouvez longuement appuyer sur les deux écouteurs pour activer le mode de latence super faible, qui ramène la latence sans fil à 119 ms. Cette fonctionnalité sera très utile pour les joueurs. Si vous souhaitez personnaliser les commandes tactiles, vous pouvez le faire à partir de l’application realme Link.

Les écouteurs n’offrent que 3 heures de lecture continue, ce qui est très peu. Mais, vous obtenez un total de 17 heures de lecture avec l’étui de charge. Il peut recharger vos écouteurs 5 fois et il faut plus d’une heure pour recharger l’étui lui-même. Les realme Buds Air Neo délaissent également le port USB Type-C par un port micro USB d’ancienne génération n

Avec seulement 3 heures de lecture continue, vous devrez faire plus souvent des pauses pour recharger les écouteurs et cela pourrait être un problème.

