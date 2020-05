Le Motorola RAZR 2 pourrait être lancé cette année avec la 5G

Motorola semble vouloir lancer autant de smartphones que possible cette année, mais le véritable point fort de sa nouvelle gamme jusqu’à présent est sans aucun doute le RAZR. On peut discuter de son aspect pratique et de son prix, mais il est difficile de nier son importance en matière de conception et même d’exécution. Il n’est pas surprenant que Motorola travaille déjà sur un successeur qui, à première vue, aurait dû être le premier opus de la gamme.

Cela ne veut pas dire que le premier Motorola RAZR était terrible, mais, pour les 1 500 euros réclamés, on aurait pu s’attendre à plus. La plus grande partie de ce coût est peut-être liée à l’écran flexible qui, pour être juste, était un peu plus résistant que le premier lot de Galaxy Fold. Cependant, en matière de performances, il laissait beaucoup à désirer.

La source de XDA Developers donne une meilleure image de ce que pourrait être le Motorola RAZR de seconde génération, que l’on va simplement nommer RAZR 2. Celui-ci sera alimenté par un Snapdragon 765 qui augmente immédiatement les performances, surtout avec 8 Go de RAM (contre 6 Go auparavant), et apporte également 5G. En outre, il se vantera de256 Go de stockage interne, contre 128 Go.

Les caméras vont également être améliorées, avec un capteur de 48 mégapixels à l’arrière et 20 mégapixels à l’avant. Mais, ces caméras se vanteront d’un unique capteur.

Bien que ces améliorations soient les bienvenues dans le domaine des spécifications, il n’est pas certain que ce nouveau RAZR 2 apportera des changements à son mécanisme de pliage.

Les mêmes écrans

Mais à part cela, beaucoup de choses pourraient rester analogues pour le Motorola RAZR 2. Cela inclut les dimensions de l’écran pliable et du Quick View externe. Il faut espérer que Motorola renforcera cet écran et améliorera l’expérience logicielle, sans parler de la prise en charge du smartphone au-delà d’une seule mise à jour après Android 10.

Étant donné ces caractéristiques, on a presque l’impression que le Motorola RAZR 2 aurait dû être ce que Motorola a sorti en premier pour laisser une meilleure impression sur le marché. Malheureusement, ces spécifications pourraient également signifier que la deuxième génération du smartphone pliable à clapet pourrait être plus chère et beaucoup considèrent que le premier RAZR est déjà surévalué.