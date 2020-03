Le sosie de l’Apple Watch, la OPPO Watch, arrive en Europe cette année

OPPO a présenté sa toute première montre connectée appelée OPPO Watch il y a quelques jours avec son smartphone phare, le Find X2 en Chine. La montre n’a pas encore été mise sur les tablettes des boutiques en Chine, mais il est maintenant officiel que celle-ci arrivera également en Europe occidentale plus tard cette année.

La OPPO Watch, dont le design est remarquablement similaire à celui de la Apple Watch, devrait être lancée en Europe dans le courant de l’année. La nouvelle correspond à ce que l’on a entendu lors de son annonce, et a été confirmée en fin de semaine dernière par Brian Shen, vice-président de OPPO, qui a déclaré que la OPPO Watch serait lancée en Europe occidentale « plus tard dans l’année ».

Aucun délai ni prix précis n’a été donné. Nous ne connaissons pas non plus les détails sur les pays qui recevront cette montre connectée. Le compte Twitter mondial de OPPO a également partagé quelques détails supplémentaires, mettant en avant l’écran hyperboloïde flexible de la montre, qui promet « un champ de vision plus large » et « des images plus riches en détail ».

Sur le plan des spécifications, la OPPO Watch est alimentée par le processeur de Qualcomm dédié aux montres connectées, à savoir le Snapdragon Wear 2500, et elle sera dotée d’un support eSIM pour la connectivité en déplacement. Sous le capot, on retrouve également 1 Go de RAM et 8 Go de stockage interne. OPPO promet que la montre connectée va offrir une autonomie maximale de 21 jours entre chaque charge de sa batterie d’une capacité de 430 mAh.

Si vous aimez voir un nouveau cadran de montre (watchface) chaque jour, la OPPO Watch devrait vous plaire. Il semble qu’elle génère un nouveau cadran qui correspond à votre style personnel grâce à l’IA, et qu’elle offre un choix de cinq styles pour jouer avec.

La montre idéale pour les possesseurs d’un smartphone Android ?

Vous pourrez également voir chaque watchface dans toute sa splendeur, car la OPPO Watch dispose d’un écran plus grand que l’Apple Watch, avec une dalle de 1,91 pouce comparée à celle plus petite d’Apple, de 1,78 pouce. Côté logiciel, la montre exécute ColorOS Watch OS, une surcouche personnalisée basée sur une version d’Android non spécifiée.

Les autres caractéristiques de la OPPO Watch incluent une résistance à l’eau jusqu’à 50 m, un capteur de fréquence cardiaque, un capteur d’ECG, un GPS intégré, une puce NFC, et du Bluetooth 4.2.

La OPPO Watch attirera-t-elle les utilisateurs d’Android en masse ? Le temps nous le dira, mais il semble que le prix de la OPPO Watch sera nettement inférieur à celui de l’Apple Watch.