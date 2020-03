OPPO annonce les flagships Find X2 et Find X2 Pro

Après un léger retard suite à l’annulation du MWC 2020, les OPPO Find X2 et Find X2 Pro sont enfin officiels. Le duo de smartphones apporte d’impressionnants écrans à 120 Hz, le processeur Snapdragon 865 de Qualcomm avec des modems 5G et la charge la plus rapide du marché, le Pro ajoutant une configuration de caméra extrêmement impressionnante.

Les deux smartphones partagent le même panneau AMOLED de 6,7 pouces de 10 bits avec une résolution Quad HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est livré avec un échantillonnage tactile de 240 Hz pour minimiser le décalage de saisie, et une couverture de 100 % de l’espace couleur DCI-P3.

Sans surprise, ils sont également tous deux équipés de ColorOS 7.1, basé sur Android 10.

OPPO Find X2

Le Snapdragon 865 est couplé à 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.0, mais vous n’avez pas d’emplacement pour une carte micro SD. OPPO a équipé le Find X2 d’une caméra à triple objectif à l’arrière, mis en exergue par le nouveau capteur Sony IMX586 de 1/43 pouces de 48 mégapixels avec un objectif f/1.7. Il possède non seulement les plus grands pixels de tous les capteurs Quad-Bayer à ce jour (1,12 µm), mais aussi la nouvelle technologie OCL 2×2 de Sony pour une performance de mise au point qui devrait même surpasser les capteurs Dual Pixel.

Il y a aussi le capteur ultra-large de 12 mégapixels, que OPPO désigne comme une caméra vidéo avec un angle ultra-large. Elle est équipée d’un capteur Sony IMX708 (taille de pixel 1.4 μm, format 16:9) derrière un objectif f/2.2 6P. L’aspect correspond à celui des vidéos enregistrées, ce qui permet une meilleure performance de la stabilisation appelée Ultra Steady Video Pro.

Enfin, il y a un téléobjectif de 13 mégapixels avec un zoom hybride 5x. On ne sait pas exactement quelle proportion de ce résultat est obtenue par grossissement optique, mais il est probable qu’il se situe dans la plage 2x-3x. Tous les capteurs photo supportent le mode Ultra Night.

Le Find X2 délaisse l’audacieuse caméra frontale rétractable du Find X, de sorte que le capteur est logé dans un trou de l’écran. Elle est équipée d’un capteur Sony IMX616 de 32 mégapixels à quatre couches et d’une ouverture f/2,4.

Le Find X2 dispose d’une batterie d’une capacité de 4 200 mAh qui supporte une charge rapide Super VOOC 2.0 de 65 W. Les autres spécifications de connectivité comprennent toutes les options Wi-Fi et Bluetooth 5.1, mais il n’y a pas de prise audio de 3,5 mm.

Le Find X2 est disponible en deux finitions différentes : Ocean Glass et Black Ceramic.

OPPO Find X2 Pro

Le Find X2 Pro est le vaisseau amiral proprement dit, doté d’une configuration de caméra encore plus performante, d’une mémoire UFS de 512 Go (la RAM est à nouveau de 12 Go) et de deux finitions exclusives.

Le capteur principal de 48 mégapixels est partagé avec le Find X2 standard, mais le capteur ultra-large du Pro utilise un capteur Sony IMX586 de 1/2 pouces Quad-Bayer derrière un objectif f/2.2. Non seulement ce capteur est l’un des plus grands derrière un capteur photo ultra-large, mais il offre également un autofocus et un mode macro à partir de 3 cm. Le téléobjectif de 13 mégapixels est doté d’un capteur de 1/3, 4 pouces derrière un périscope f/3.0 qui offre un grossissement optique 5x, un zoom hybride 10x et un zoom numérique 60x. C’est la deuxième génération d’appareil photo à périscope de OPPO après le zoom 10x du OPPO Reno de l’année dernière. Le capteur autonome est le même que celui du Find X2 — un capteur photo de 32 mégapixels avec une ouverture f/2.4 et un objectif 5P.

OPPO a réussi à loger une batterie légèrement plus grande dans le Find X2 Pro d’une capacité de 4 260 mAh, tout en continuant à supporter la technologie Super VOOC 2.0 Flash Charge de 65 W.

Deux autres caractéristiques exclusives à la version Pro sont la résistance à l’eau et à la poussière IP68, et un moteur spécial sur l’axe X pour un feedback haptique supérieur.

Le OPPO Find X2 Pro sera disponible en Vegan Leather Orange, un matériau unique au toucher doux qui imite assez bien le cuir véritable, et en Black Ceramic. Contrairement au X2 normal, celui-ci a deux textures différentes, sans la partie lisse.

Le OPPO Find X2 Pro sera disponible au prix grand public conseillé de 1 199 euros.