Le MacBook Pro pourrait avoir une Touch Bar que vous n’avez pas besoin de toucher

Apple pourrait envisager d’améliorer la barre tactile, alias Touch Bar, des modèles MacBook Pro afin qu’elle soit capable de détecter les gestes en l’air faits par les doigts de l’utilisateur. En d’autres termes, vous n’aurez pas besoin de toucher la barre tactile pour l’utiliser.

En tout cas, c’est l’information que l’on peut retirer d’un brevet (déposé auprès de l’Office américain des brevets et des marques, comme l’a remarqué Patently Apple), dont l’idée est de mettre en place une bande de détection dans la Touch Bar — en y incorporant éventuellement des éléments de détection optique — qui sera capable de détecter les doigts qui planent au-dessus.

Cela permettra à l’utilisateur d’effectuer les gestes en l’air mentionnés ci-dessus, et différentes fonctionnalités pourraient être déclenchées en fonction de l’endroit où se trouvent les doigts et de l’endroit où ils se déplacent.

Le capteur pourrait être incorporé dans la Touche Bar, où il pourrait y avoir deux bandes, une dans la barre et l’autre à la base de l’écran de l’ordinateur portable (probablement pour aider à la précision). Une autre possibilité est de placer le capteur sur un rebord recourbé au-dessus de la charnière de l’ordinateur portable (juste sous l’écran), le rebord pouvant s’incliner vers l’extérieur.

Il s’agirait certainement d’une initiative intéressante de la part d’Apple, qui pourrait considérablement augmenter les fonctionnalités de la Touche Bar et le nombre de tâches qu’elle pourrait faciliter (à noter qu’elle conserverait également la possibilité d’être réellement touchée pour lancer diverses fonctions).

Une initiative intéressante

Comme toujours, l’existence d’un brevet ne signifie pas nécessairement autre chose que le fait qu’Apple explore le concept, de sorte qu’il se peut que l’on n’aboutisse jamais à un véritable produit fini. Cela dit, c’est loin d’être la première fois qu’Apple dépose un brevet pour une forme quelconque de gestuelle en l’air, et il semble donc que ce soit l’une des idées les plus susceptibles de passer le cap de la recherche et du développement.

Selon la rumeur, de grands changements sont en cours pour les ordinateurs portables d’Apple, notamment l’abandon des processeurs Intel pour les processeurs d’Apple dans certains modèles — et ce changement pourrait se produire plus tard cette année.