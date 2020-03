Apple annonce que sa WWDC 2020 se fera uniquement en ligne à cause du coronavirus

Apple a annoncé que sa conférence mondiale réservée aux développeurs de cette année, la WWDC 2020, se tiendra uniquement en ligne en raison de la propagation continue du nouveau coronavirus. Selon Apple, l’événement, qui débutera à une date non précisée en juin, offrira une « expérience en ligne totalement nouvelle » qui comprendra à la fois la traditionnelle keynote d’ouverture d’Apple et des sessions pour les développeurs.

La décision de mettre la WWDC en ligne a été prise en raison de la « situation sanitaire actuelle », a déclaré le chef du marketing d’Apple, Phil Schiller, dans un communiqué. Plus de détails sur l’événement seront communiqués dans les « semaines à venir ».

Ces dernières années, l’événement a eu lieu à San José. Apple fera don d’un million de dollars aux organisations de San José pour compenser le fait qu’un événement d’une telle ampleur n’aura pas lieu cette année.

Généralement, la WWDC commence par un discours d’ouverture pour présenter les prochaines versions de iOS, macOS, tvOS et watchOS, et Apple consacre le reste de la semaine à des sessions sur place pour le développement de ses plateformes. Mais cette année, la société adopte une approche différente en organisant ces sessions et le discours d’ouverture en ligne. Cela pourrait contribuer à prévenir la propagation du COVID-19, et à créer une distance sociale, ce qui pourrait empêcher les gens d’entrer en contact avec d’autres personnes qui pourraient être malades.

On sait déjà des choses

Nous avons déjà quelques indices sur les nouvelles fonctionnalités de logiciels qu’Apple pourrait annoncer, grâce à des fuites de versions d’iOS 14 obtenues par diverses sources. Pour iOS, Apple est apparemment en train de construire une nouvelle application de fitness, une API « PencilKit » qui permet la reconnaissance de l’écriture dans les champs de saisie de texte, des fonctionnalités iMessage comme l’identification @ et les messages non envoyés, et un meilleur support du curseur de la souris.

watchOS 7 disposera apparemment d’un suivi du sommeil et de watchfaces améliorés, et l’Apple Watch pourrait bientôt être capable de détecter les niveaux d’oxygène dans le sang. L’entreprise pourrait également permettre aux utilisateurs de configurer par défaut des navigateurs Web et des clients de messagerie tiers.

Google a déjà annulé son grand événement dédié aux développeurs, la Google I/O. Facebook a fait la même chose pour la F8, tout comme Microsoft pour la Build. L’E3, le SXSW, la Game Developers Conference et le Mobile World Congress ont également été annulés à cause du coronavirus. Un gros vide pour le domaine de la technologie.