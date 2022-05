L’iPhone 14 serait retardé de quelques mois, des raccourcis à prendre pour Apple ?

Comme les années précédentes, Apple lancera une nouvelle série d’iPhone, probablement appelée la série iPhone 14, à l’automne 2022. Bien que nous soyons encore à quelques mois de l’annonce officielle, de nombreuses informations sur la série de smartphones phares d’Apple pour 2022 ont déjà fuité. Les rumeurs suggèrent que les deux modèles d’iPhone 14 Pro devraient bénéficier de nombreuses améliorations, tel qu’une caméra de 48 mégapixels, une double découpe dans l’écran pour la caméra frontale et Face ID, ou encore un nouveau chipset A16 Bionic, et bien plus encore.

Alors que toute l’industrie technologique attend avec impatience la série d’iPhone 14, un certain nombre de récents rapports ont suggéré que nous pourrions avoir à attendre quelques mois de plus que prévu avant que Tim Cook ne monte sur scène et annonce l’iPhone 2022. Cela n’est pas dû à un quelconque retard dans le développement de l’iPhone, mais surtout à la situation du COVID 19 en Chine.

En début de semaine, un rapport affirmait que le fournisseur d’Apple, Foxconn, avait augmenté les embauches dans ses usines afin d’éviter une telle situation.

Cependant, le South China Morning Post rapporte maintenant que Foxconn a interrompu le processus d’embauche, car le gouvernement chinois a placé la ville de Zhengzhou — où se trouve l’une des plus grandes usines d’iPhone de Foxconn — sous confinement en réponse à la nouvelle épidémie de COVID.

Cette nouvelle est extrêmement préoccupante pour Apple, car l’usine Foxconn de Zhengzhou est la plus grande usine de production d’iPhone au monde. La ville est même parfois appelée la « ville de l’iPhone ». Alors que le gouvernement de Zhengzhou a évité d’imposer des restrictions à l’usine Foxconn — principalement parce que cela perturberait l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement mondiale en iPhone — le gouvernement de la ville vient d’annoncer un confinement d’une semaine à la suite de la découverte de quatorze cas de COVID 19.

La BOE et le fiasco de l’écran de l’iPhone

Outre les retards dus au COVID-19, un autre facteur qui pourrait retarder le lancement des modèles de l’iPhone 14 est qu’Apple a écarté BOE comme fournisseur d’écrans. Apple, pour la première fois avec la série d’iPhone 13, avait présélectionné le fournisseur chinois BOE pour fournir des panneaux d’affichage OLED pour la série d’iPhone 2021. Cependant, The Elec rapporte que BOE a arbitrairement modifié la conception des panneaux OLED sans en informer Apple.

BOE affirme avoir simplifié la conception du circuit d’affichage afin d’accélérer le rythme de production et d’honorer les commandes d’Apple. La société a déclaré qu’elle avait « élargi la largeur du circuit du transistor à couche mince », ce qui a permis d’accélérer la production d’écrans et aurait permis de produire davantage de panneaux d’affichage pour iPhone. Cependant, Apple a ordonné à BOE d’arrêter la production d’écrans et a coupé les liens avec le fournisseur chinois d’écrans après avoir découvert cela.

Même si Apple a présélectionné BOE comme fournisseur d’écrans pour la série d’iPhone 14, selon de multiples rapports, la société pourrait envisager de proposer le contrat à LG et Samsung, étant donné la situation des panneaux OLED de l’iPhone 13. Si la société confie le contrat à d’autres fournisseurs, cela pourrait retarder l’iPhone 14, car le nombre de fournisseurs d’écrans diminuera.

Comment cela affecte-t-il Apple et nous, en tant que consommateurs ?

Eh bien, pour Apple, une telle nouvelle est extrêmement préoccupante. Pour le géant de Cupertino, même un petit retard peut entraîner la perte de millions de dollars, sans parler d’un retard de cette ampleur. En fait, l’usine d’Apple à Zhengzhou avait augmenté sa production (pour maintenir l’approvisionnement en iPhone à un niveau normal) lorsque d’autres villes ont été mises en état d’urgence. Mais maintenant, la plus grande chaîne de production d’iPhone a été directement affectée par le confinement. Par la suite, la situation pourrait avoir un effet d’entraînement sur la disponibilité de la série d’iPhone 13 et de la série d’iPhone 14 lorsqu’elle sera lancée plus tard cette année.

Ce retard nous affecte également, nous, les consommateurs, d’une manière ou d’une autre. Le confinement et les restrictions COVID signifient qu’Apple pourrait être contraint de retarder l’iPhone 14 de quelques semaines. Si vous cherchez à acheter le dernier iPhone cet automne, vous pourriez devoir attendre quelques semaines de plus. Les récents confinements de Shanghai et de Kunshan nous ont également montré comment même une petite perturbation de la chaîne d’approvisionnement peut retarder la disponibilité des produits de plusieurs mois — les dates d’expédition de quelques modèles d’iPad et de MacBook sur le site web d’Apple ont glissé jusqu’en juillet de cette année. En outre, pour récupérer la perte, la société pourrait lancer les modèles d’iPhone 14 à des prix plus élevés que l’année dernière.

L’ensemble de la situation soulève surtout une question sur la dépendance d’Apple vis-à-vis de la Chine. En raison de tels incidents, la société a envisagé d’autres pays, tels que le Vietnam et l’Inde, pour répartir la production d’iPhone dans le monde entier. Mais, comme Bloomberg l’a rapporté en début de semaine, la dépendance d’Apple à l’égard de la Chine a « causé des maux de tête à l’entreprise, aux investisseurs et aux consommateurs pendant la pandémie ». L’entreprise pourrait subir d’énormes répercussions si elle ne trouve pas rapidement une solution permanente à ce problème.