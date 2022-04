Apple pourrait retarder ses nouveaux Mac suite à des retards de production

Selon les rumeurs, Apple devrait sortir des versions mises à niveau des gammes MacBook Air et MacBook Pro 13 plus tard dans l’année. Malheureusement, la pandémie continue de causer des retards alors que les fabricants mettent en œuvre des mesures pour empêcher une propagation supplémentaire — et maintenant ces dates de sortie pourraient être en danger.

Selon un rapport du Nikkei Asia, Shanghai et d’autres villes chinoises ont mis en place des mesures de confinement en réponse à la dernière vague d’infections. Trois des principaux partenaires de fabrication d’Apple ont été touchés et ont cessé leur production en raison de ces fermetures. Pegatron, un important fournisseur d’iPhone, a arrêté la production sur deux de ses sites. Quanta, un grand nom de la fabrication d’ordinateurs portables et de MacBook, a également arrêté sa production près de Shanghai.

L’action de Quanta pourrait obliger Apple à repousser les dates de sortie des prochains modèles de MacBook. Quanta fabrique presque tous les modèles de MacBook, de sorte qu’un retard affecterait les futures dates de sortie. D’autres grands fabricants, tels que Dell, HP et Lenovo, pourraient subir des revers analogues.

Du côté positif, l’analyste Ming-Chi Kuo a noté que l’approvisionnement en iPhone ne sera pas affecté dès lors que Foxconn est capable d’aider Pegatron avec la production. Foxconn a également été en mesure de prendre le relais pour les iPad en raison de la fermeture de Compal Electronics, le fabricant d’iPad.

(1/2) Foxconn at least can partially support iPhone and iPad supply to lower the impacts of discontinued operations at Pegatron and Compal. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 12, 2022

Le rapport de Nikkei Asia explique également comment les fabricants de circuits imprimés (PCB) Unimicron, BizLink et Nan Ya Printed Circuit Board Corporation ont également dû cesser leurs activités autour de Shanghai. Ces entreprises sont des fournisseurs clés de Dell et Tesla.

De multiples entreprises ont cessé leur production à Shanghai et à Kunshan

Environ 161 entreprises ont cessé leur production à Shanghai et à Kunshan, qui sont tous deux d’énormes secteurs technologiques en Chine. Étant donné que la Chine fabrique une grande partie de la technologie mondiale, cela aura probablement un impact sur de nombreuses entreprises technologiques qui n’ont pas d’autres usines de fabrication ailleurs.

Cela décevra sans doute beaucoup de ceux qui attendaient des MacBook mis à niveau avec le processeur Apple M2. Le MacBook Air en particulier devrait être complètement redessiné et inclure le système de charge MagSafe 3 qui se trouve dans les actuels MacBook Pro 14 et 16 pouces.