Microsoft annule son plus grand événement, la Build 2020 converti en événement numérique

Microsoft a décidé d’annuler son plus grand événement de l’année, la Build 2020, en raison de l’épidémie de coronavirus. En prenant cette décision, le géant du logiciel devient la dernière entreprise technologique qui décide de passer à des conférences uniquement en ligne pour tenter d’éliminer le risque d’infection.

La Build est l’un des plus grands événements de l’année pour Microsoft, bien qu’il soit principalement axé sur les développeurs. Le fabricant de logiciels utilise généralement l’événement pour montrer les dernières modifications apportées à Windows, Office et d’autres logiciels et services. Microsoft prévoit de divulguer plus d’informations sur ses projets de double écran lors de la Build cette année, à la fois pour Android et Windows 10 X.

La Build 2020 devait se dérouler à Seattle du 19 au 21 mai, mais Microsoft a décidé de passer à une version numérique de l’événement, toutes les sessions devant être diffusées en ligne. De toute façon, la Build est généralement diffusée en ligne, mais en raison du coronavirus, l’annulation de la présence physique au salon est une décision qui réduit la probabilité que davantage de personnes contractent l’infection.

« La sécurité de notre communauté est une priorité absolue. À la lumière des recommandations en matière de sécurité sanitaire pour l’État de Washington, nous organiserons notre événement annuel Microsoft Build pour les développeurs sous la forme d’un événement numérique, au lieu d’un événement en personne. Nous sommes impatients de réunir notre écosystème de développeurs dans ce nouveau format virtuel pour apprendre, se connecter et coder ensemble. Restez à l’écoute pour plus de détails à venir », déclare Microsoft sur le site Web de l’événement.

Le site officiel de l’événement Build 2020 affiche toujours une notification indiquant que Microsoft continue de surveiller l’épidémie de coronavirus afin de prendre la décision appropriée pour d’autres événements dans les mois à venir.

D’autres événements pourraient également être annulés

« À la lumière des préoccupations sanitaires mondiales dues au nouveau coronavirus (COVID-19), Microsoft suit les orientations de santé publique en ce qui concerne les événements en personne. Nous examinons attentivement notre calendrier d’événements ainsi que notre présence aux événements de l’industrie dans les mois à venir. Nous ne prenons pas de décisions à la légère, mais la santé et le bien-être de nos clients, partenaires, invités, fournisseurs et employés restent notre priorité absolue », déclare l’entreprise.

La décision de modifier l’événement n’est pas surprenante. Google a récemment fait une annonce similaire concernant sa conférence I/O elle-même destinée aux développeurs pour les mêmes raisons. D’autres sociétés comme Facebook ont choisi d’annuler entièrement les événements prévus, tandis que d’autres ont été reportées à des dates ultérieures — indéterminées à ce jour. Cette nouvelle intervient alors que Disney et Paramount Pictures ont également annulé plusieurs avant-premières de films.

Il reste à voir comment chaque grande entreprise technologique fera pivoter sa conférence vers une conférence virtuelle. Les conférences estivales des développeurs sont un lieu de grands discours et d’annonces, mais elles sont aussi essentielles pour les développeurs qui ont la chance de se mêler aux ingénieurs qui travaillent sur les grandes plateformes et entre eux.