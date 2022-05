L’application ResApp pourrait détecter la COVID-19 en toussant sur votre smartphone

Après plus de deux ans d’avis sur les endroits où il ne faut pas tousser, un nouvel avis suggère que tousser dans son smartphone pourrait en fait être utile. Une nouvelle application pour smartphone de ResApp Health Limited, une société australienne de technologie de la santé, pourrait bientôt faciliter le processus de détection de la COVID-19 en demandant aux gens de tousser dans leur smartphone. Comme une solution analogue du passé, ResApp utilise l’apprentissage automatique pour analyser les habitudes de toux et déterminer si une personne est atteinte ou non du coronavirus.

Lors de deux essais cliniques menés sur un total de 741 patients aux États-Unis (NCT04864535) et en Inde (CTRI/2021/09/036581), ResApp a pu diagnostiquer la COVID-19 avec une précision de 92 %. La société propose cette méthode instantanée et non invasive pour dépister la COVID-19 avant d’autres formes de tests qui nécessitent des prélèvements dans la bouche ou la cavité nasale d’une personne. Il peut s’agir d’une excellente option pour les lieux nécessitant des tests fréquents, comme les centres commerciaux, les hôpitaux, les bureaux, les événements sportifs et autres lieux publics qui attirent de nombreux visiteurs.

L’entreprise affirme que le test prend moins de 30 secondes à réaliser et qu’il donne des résultats sans aucun risque environnemental lié aux déchets biologiques générés par d’autres formes de tests. ResApp a également le potentiel de contourner une quantité importante de coûts logistiques et de tracas généralement associés aux tests traditionnels.

Les chercheurs médicaux s’efforcent toujours de trouver des moyens rapides — mais surtout fiables — de détecter la COVID-19. Les deux méthodes les plus couramment utilisées aujourd’hui pour détecter la présence de la COVID-19 chez les patients sont le test rapide à l’antigène (RAT) et un processus connu sous le nom de transcription inverse en temps réel — réaction en chaîne par polymérase (RT-PCR).

Une détection simple et rapide

Le test RAT détecte les antigènes dans la cavité nasale d’une personne — les kits d’autotest de la COVID-19 utilisent la méthode RAT. L’utilisation du RT-PCR n’est pas aussi rapide que celle de la méthode RAT, plus simple, mais ce test plus complet est plus précis. La RT-PCR recherche dans un échantillon des marqueurs génétiques spécifiques de la COVID-19, ce qui permet aux responsables de la santé et aux patients de savoir clairement si un traitement est nécessaire. Selon ResApp Health Limited, les tests effectués à l’aide de leur application ont montré une sensibilité qui « dépasse la sensibilité mesurée dans le monde réel des tests antigéniques rapides ».

« La combinaison d’une sensibilité élevée et d’une spécificité de 80 % permet à 8 personnes sur 10 sans la COVID-19 d’être correctement dépistées comme négatives et de ne pas avoir besoin d’un test ultérieur antigénique ou PCR », a déclaré un représentant de ResApp Health Limited dans un communiqué.

Bien que l’application puisse dire si une personne a été infectée par la COVID-19, elle ne peut pas détecter le variant du virus que la personne a contracté. L’entreprise précise toutefois que l’application a fait preuve de cohérence dans la détection de la COVID-19 lors des poussées des variantes Omicron et Delta. Les résultats de l’étude n’ont pas encore été publiés dans une revue médicale ni soumis à un examen par les pairs. Dès que cela sera fait, nous disposerons d’une analyse plus crédible de la fiabilité de l’application.

Pfizer a approché ResApp Health Limited pour une acquisition

Entre-temps, le géant pharmaceutique Pfizer a approché ResApp Health Limited pour une proposition d’acquisition d’environ 75 millions de dollars. Selon 9News, Pfizer Australia est prêt à acquérir 100 % des actions de ResApp à environ 0,084 dollar par action. ResApp possède également plusieurs autres applications permettant de détecter les maladies respiratoires simplement en surveillant les caractéristiques respiratoires d’une personne.

Avec Pfizer qui injecte des fonds dans le développement de l’application, nous pourrions voir des améliorations et une adoption à travers la planète en peu de temps.