Le POCO X2 teasé par l’entreprise, le lancement semble imminent

Dans le but d’aborder le marché des smartphones le plus largement possible, Xiaomi a introduit un certain nombre de sous-marques au fil des ans, notamment Black Shark, Redmi et POCO. Mais même avec la profonde implication de Xiaomi, ces marques ne sont pas nécessairement censées rester toujours liées à leur société mère.

POCO est récemment devenue une marque indépendante en Inde. Poco India semble avoir teasé son prochain smartphone qui sera baptisé POCO X2. L’entreprise a publié une vidéo de 18 secondes sur Twitter, offrant un aperçu de la « Season 2 » de POCO, laissant entendre que le prochain smartphone sera bientôt lancé dans le pays. Malheureusement, la vidéo ne suggère pas explicitement de nouveaux développements.

Le POCO X2 a récemment été repéré sur Geekbench, révélant ses principales spécifications. Le POCO X2 est alimenté par un processeur octa-core cadencé à 1,80 GHz dont le nom de code est « phoenixin ». Le smartphone disposerait de 8 Go de mémoire vive (RAM), et fonctionne avec le système d’exploitation Android 10.

On suppose que POCO possède au moins trois nouveaux smartphones. L’un d’entre eux serait le POCO F2, qui serait le successeur du POCO F1. En outre, la société travaille également sur une variante abordable de son prochain POCO F2 — le POCO F2 Lite.

Une offre haut de gamme abordable

Des photos du POCO F2 Lite ont été prises plus tôt cette année, et ont montré que le panneau avant de l’appareil comporte une encoche en forme de goutte d’eau. Le POCO F2 Lite sera alimenté par un processeur Snapdragon 765 de Qualcomm, qui a été lancé par Qualcomm l’année dernière. Le smartphone sera équipé de 6 Go de mémoire vive (RAM), et sera chargé avec une batterie d’une capacité de 5 000 mAh.

#POCOIsHere and it’ll give chills to others. IYKWWM 😉

Season 2 is live now! Brace yourself for the impact. pic.twitter.com/wJPWgDgwCn —POCO India (@IndiaPOCO) January 21, 2020

Ce qui reste à voir, c’est de savoir ce que POCO va hériter de Xiaomi. Aujourd’hui, POCO utilise le MIUI de Xiaomi et d’autres logiciels, il sera donc intéressant de voir si, en tant que société distincte, POCO développera sa propre interface utilisateur et ses propres applications, ou continuera d’utiliser quelque chose de Xiaomi.