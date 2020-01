La marque POCO de Xiaomi est désormais une marque de smartphone indépendante

Xiaomi a annoncé un important changement dans la structure de l’entreprise. La société a révélé que sa sous-marque POCO est maintenant devenue une marque indépendante en Inde.

Avec cette restructuration, POCO fonctionnera indépendamment de Xiaomi avec sa propre équipe, et ira à la stratégie de marché. POCO a commencé ses opérations en 2018 comme une sous-marque de Xiaomi. Elle a introduit son premier smartphone, le POCO F1, qui a créé un énorme buzz sur le marché indien des smartphones. Ce smartphone était le moins cher du pays et était équipé du processeur phare de Qualcomm, le Snapdragon 845.

Manu Kumar Jain, vice-président de Xiaomi India, a commenté l’annonce en ces termes : « ce qui a commencé comme une sous-marque de POCO est devenu en peu de temps sa propre identité. Le POCO F1 est un smartphone extrêmement populaire auprès de tous les groupes d’utilisateurs, et reste un concurrent de premier plan dans sa catégorie même en 2020. Nous pensons que le moment est venu de laisser POCO fonctionner seule, c’est pourquoi nous sommes ravis d’annoncer que POCO va se transformer en une marque indépendante. Joignez-vous à moi pour souhaiter le meilleur à l’équipe POCO ! ».

Maintenant, il serait intéressant de voir si la marque POCO est capable de survivre dans ce smartphone. En outre, il sera intéressant de voir si l’entreprise misera sur la même stratégie de flagships, et continuera à fournir des spécifications de qualité phare à un prix abordable.

