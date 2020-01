Le futur Galaxy Z Flip serait doté d’un écran en verre « ultra fin »

Le mois dernier, nous avons entendu dire que le nouveau smartphone pliable de Samsung, probablement appelé Galaxy Z Flip, se pliera apparemment comme un téléphone à clapet, comme le futur RAZR de Motorola, et pourrait avoir un écran en verre.

Aujourd’hui, Max Weinbach, de XDA Developers, a partagé quelques rumeurs supplémentaires sur cet écran en verre sur Twitter. Selon Weinbach, l’écran OLED du Galaxy Z Flip utilisera un type de verre que Samsung pourrait appeler « Samsung Ultra Thin Glass » (UTG).

Le mois dernier, Ice Universe a utilisé un nom analogue, en mentionnant que le smartphone aurait « une protection en verre ultra fin ». En outre, il a également été rapporté que Samsung a déposé une demande de marque pour ce terme en Europe le mois dernier. Weinbach précise également que le futur smartphone pliable aura un pli au milieu — que vous pouvez voir sur l’image en haut de cet article.

Le verre ultra mince est uniquement destiné à résoudre les problèmes de résistance de l’écran du précédent Galaxy Fold. Le verre, qui est normalement moins flexible, est également plus résistant aux rayures et aux objets tranchants ou aux minuscules particules.

The front display is 0.1″. You can use it to check charging speeds and battery info. It will also work as a view finder for the camera so you can use the better rear camera for selfies.

—Max Weinbach (@MaxWinebach) January 23, 2020