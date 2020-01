Tetris revient sur Android et iOS après la fermeture de la version d’EA

Cette semaine, nous avons vu une série d’informations autour de Tetris inonder la toile, et de la façon dont il est officiellement disponible sur les appareils mobiles. Electronic Arts a annoncé la fin de ses applications Tetris, Tetris 2011 et Tetris Blitz, sur iOS et Android. Selon une brève déclaration de l’éditeur, les deux jeux deviendront injouables le 21 avril 2020.

C’est quelque chose assez standard dans le monde du jeu sur mobile, mais ce qui rend cette annonce étrange est le fait que EA a retiré Tetris 2011 et Tetris Blitz du Google Play Store. Presque immédiatement, nous avons vu une nouvelle version officielle de l’application Tetris sur Android, celle-ci réalisée par N3TWORK Inc, la société qui développe actuellement Tetris Royale.

Tout cela s’est produit sur Android, car la situation de Tetris sur iOS est restée pratiquement inchangée ; Tetris 2011 et Tetris Blitz sont restés disponibles et il n’y avait aucun signe d’une nouvelle application Tetris de N3TWORK. Mais, l’application Tetris de N3TWORK est sortie hier sur l’App Store d’iOS, bien qu’avec Tetris 2011 et Tetris Blitz toujours disponibles, il y a actuellement quelques applications officielles différentes sur iOS.

En tout cas, l’application Tetris de N3TWORK semble être plus ou moins une implémentation de la version originale de Tetris. Il n’y a pas de modes de jeu loufoques en dehors du traditionnel mode Tetris, bien que vous puissiez personnaliser l’apparence du jeu avec des thèmes et des avatars. « Nous lançons Tetris avec un mode de jeu solo traditionnel, mais nous voulons que les fans sachent que nous avons beaucoup plus à leur offrir, et ce n’est que la base d’une incroyable expérience Tetris que nous construisons chez N3twork », a commenté Neil Young, PDG de N3twork.

Le jeu lui-même est gratuit et soutenu par des publicités, mais vous pouvez payer quelques euros pour supprimer ces publicités.

Le remplaçant de EA

Bien qu’il y ait qu’un mode de jeu solo pour l’instant, N3TWORK promet que d’autres modes de jeu seront proposés à l’avenir, mais n’a pas vraiment précisé à quel genre de nouveaux modes nous pouvons nous attendre. Il semble que le premier ajout sur le pont soit celui des classements en ligne. Pour l’instant, vous pouvez trouver Tetris sur l’App Store de l’iOS et sur le Play Store de Google.

Comme EA semble avoir quitté le secteur de Tetris, c’est une nouvelle ère pour la série sur les appareils mobiles. Avec le lancement du nouveau Tetris 2019, nous commençons à voir à quoi ressemble la vision de N3twork sur la franchise.