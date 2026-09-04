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Galaxy S27 Pro et S27 Ultra : un nouveau bloc photo horizontal apparaît dans les fuites

Galaxy S27 Pro et S27 Ultra : un nouveau bloc photo horizontal apparaît dans les fuites

De nouvelles fuites autour des coques de la future gamme Galaxy S27 donnent un premier aperçu assez cohérent du design que Samsung pourrait adopter en 2027. Les Galaxy S27 et S27+ conserveraient une disposition relativement classique avec des modules photo séparés, tandis que les Galaxy S27 Pro et Galaxy S27 Ultra changeraient beaucoup plus nettement de direction.

Les deux modèles les plus haut de gamme pourraient adopter un large bloc photo horizontal placé dans la partie supérieure du châssis. Un choix qui romprait avec plusieurs années de design vertical très épuré et qui pourrait aussi permettre à Samsung de réorganiser plus librement l’espace interne.

Un design beaucoup plus classique sur les Galaxy S27 et S27+

Les coques attribuées aux Galaxy S27 et S27+ montrent une architecture qui reste proche des récentes générations. Samsung conserverait des ouvertures séparées pour les différents capteurs photo, sans grand îlot commun. C’est une formule devenue presque emblématique de la gamme Galaxy S, avec des objectifs directement intégrés au dos plutôt qu’encadrés dans un module massif.

Ce choix permettrait à Samsung de garder une continuité visuelle sur les modèles standards tout en réservant une identité beaucoup plus marquée aux versions Pro et Ultra.

La stratégie serait assez logique. Les Galaxy S27 et S27+ restent les modèles les plus généralistes de la gamme, tandis que Samsung semble vouloir donner davantage de personnalité aux variantes premium.

Le Galaxy S27 Pro et le S27 Ultra adopteraient un grand module horizontal

Les changements deviennent beaucoup plus visibles sur les Galaxy S27 Pro et S27 Ultra. Les nouvelles coques montrent un grand ensemble photo horizontal, placé vers le haut du téléphone. Cette disposition correspond à plusieurs rendus apparus récemment et semble donc gagner en crédibilité, même si rien n’est encore officiel.

Samsung abandonnerait ainsi l’organisation verticale utilisée depuis plusieurs générations sur ses modèles haut de gamme.

Un bloc plus large peut offrir davantage de liberté dans la disposition interne des capteurs, des systèmes de stabilisation et des composants thermiques. Cela ne signifie pas forcément que Samsung utilisera immédiatement des capteurs beaucoup plus grands, mais l’architecture peut faciliter leur intégration à terme.

Pour l’instant, les fuites ne font justement pas état d’une augmentation générale spectaculaire de la taille des capteurs.

Le téléobjectif 4x du S27 Ultra pourrait être l’une des vraies évolutions photo

La principale évolution technique évoquée récemment concerne le téléobjectif du Galaxy S27 Ultra. Samsung pourrait remplacer le zoom périscopique 5x actuel par un téléobjectif 4x doté d’un capteur plus grand. Sur le papier, réduire légèrement la focale peut sembler être un recul, mais un capteur plus imposant pourrait améliorer la qualité d’image dans davantage de situations.

Cette approche permettrait notamment de récupérer davantage de lumière et d’améliorer les performances lorsque les conditions deviennent difficiles.

Elle pourrait aussi offrir une plage de zoom plus polyvalente entre le capteur principal et le téléobjectif, à condition que Samsung maîtrise correctement le recadrage numérique et le traitement logiciel. Le nombre inscrit sur le zoom ne raconte donc pas toute l’histoire. Un module 4x mieux doté peut produire des résultats plus cohérents qu’un 5x plus limité.

Le Galaxy S27 Pro se précise comme un « mini Ultra »

La grande nouveauté de la gamme serait surtout l’arrivée d’un Galaxy S27 Pro. Ce modèle viendrait se positionner entre les Galaxy S27 classiques et le Galaxy S27 Ultra. Les rumeurs évoquent un écran d’environ 6,4 à 6,6 pouces, avec une philosophie proche de celle de l’Ultra mais dans un format plus compact. Le Galaxy S27 Pro pourrait notamment partager son capteur principal et son ultra grand-angle avec le modèle Ultra, tout en abandonnant certains éléments spécifiques comme le S Pen.

Samsung chercherait ainsi à répondre à une demande assez claire : proposer un smartphone compact sans sacrifier les composants photo les plus intéressants de la gamme. Aujourd’hui, choisir un modèle plus petit implique souvent d’accepter une partie photo moins ambitieuse. Le S27 Pro pourrait précisément réduire cet écart.

Quatre modèles déjà aperçus dans les certifications GSMA

La gamme complète devrait comprendre quatre appareils. Les références SM-S952B, SM-S956B, SM-S957B et SM-S958B ont déjà été associées respectivement aux Galaxy S27, S27+, S27 Pro et S27 Ultra dans des listings de certification GSMA. Ces apparitions renforcent l’idée d’une gamme structurée autour de quatre niveaux plutôt que du trio traditionnel.

Le lancement est attendu au premier trimestre 2027, probablement entre janvier et février si Samsung conserve son calendrier habituel. À ce stade, les certifications confirment surtout l’existence de plusieurs variantes. Elles ne permettent pas encore de valider toutes les caractéristiques qui circulent autour des écrans, appareils photo ou batteries.

Exynos 2700 et Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro en ligne de mire

La gamme Galaxy S27 devrait également marquer le passage généralisé aux puces gravées en 2 nm. Selon les régions, Samsung pourrait utiliser son propre Exynos 2700 ou le futur Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro de Qualcomm, fabriqué par TSMC. La question sera particulièrement intéressante sur le Galaxy S27 Ultra, car Samsung pourrait réintroduire son Exynos sur un modèle où Qualcomm avait longtemps conservé une place privilégiée.

Ce retour serait symboliquement important. Le modèle Ultra est la vitrine technologique de Samsung, et y installer de nouveau une puce maison signifierait que le groupe estime avoir suffisamment progressé sur les performances et l’efficacité.

Mais tant que les configurations régionales ne sont pas confirmées, il reste trop tôt pour savoir comment Samsung répartira exactement les deux plateformes.

BOE et Qi2 pourraient aussi faire évoluer l’approche matérielle

D’autres rumeurs évoquent des changements plus discrets mais potentiellement importants. Samsung envisagerait notamment de faire appel à BOE pour certains panneaux OLED de la gamme Galaxy S, ce qui constituerait une évolution notable dans sa chaîne d’approvisionnement. Un tel choix pourrait permettre de réduire les coûts ou de diversifier davantage les fournisseurs, même si les modèles concernés ne sont pas encore clairement identifiés.

La gamme Galaxy S27 pourrait également prendre en charge la recharge magnétique Qi2, ce qui rapprocherait davantage les Galaxy de l’écosystème d’accessoires magnétiques déjà populaire sur d’autres smartphones.

Si Samsung intègre directement les aimants dans le châssis, l’intérêt dépasserait la recharge. Supports de voiture, batteries externes, portefeuilles et autres accessoires pourraient devenir beaucoup plus simples à utiliser.

Samsung semble vouloir différencier beaucoup plus clairement sa gamme

Ces fuites donnent surtout l’impression que Samsung cherche à rendre sa famille Galaxy S plus lisible visuellement. Les modèles Galaxy S27 et S27+ resteraient dans une continuité rassurante, tandis que les Galaxy S27 Pro et S27 Ultra adopteraient une identité plus forte grâce au nouveau bloc photo horizontal.

Cette séparation serait cohérente avec l’arrivée du modèle Pro.

Samsung pourrait ainsi créer deux familles au sein d’une même gamme : des appareils classiques orientés grand public et des modèles premium davantage tournés vers la photo, les performances et les formats plus ambitieux. Cela éviterait aussi que le Galaxy S27 Pro ressemble simplement à un Galaxy S27+ légèrement amélioré.

Le Galaxy S27 Pro pourrait être le modèle le plus intéressant de la génération

Le Galaxy S27 Ultra restera probablement le téléphone le plus avancé de Samsung, mais le nouveau Galaxy S27 Pro pourrait être celui qui change le plus la structure de la gamme. Un smartphone plus compact avec une partie photo proche de l’Ultra répondrait à un espace encore relativement peu occupé sur le marché Android.

Le défi sera évidemment le prix.

Si Samsung rapproche trop le S27 Pro de l’Ultra, le modèle risque de perdre une partie de son intérêt. À l’inverse, un positionnement suffisamment intermédiaire pourrait en faire une alternative séduisante pour ceux qui veulent les meilleures technologies sans passer à un format massif.

Les coques qui circulent aujourd’hui ne permettent évidemment pas de confirmer toute cette stratégie. Mais elles renforcent l’idée que les Galaxy S27 ne se contenteront pas d’une simple évolution invisible.

Après plusieurs années de design très cohérent, Samsung semble enfin prêt à faire évoluer plus nettement l’apparence de ses modèles les plus premium — et le nouveau bloc photo horizontal pourrait en devenir le signe le plus immédiatement reconnaissable.