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Galaxy Z Fold 8 : le nouveau format cartonne, mais Samsung manque déjà de composants pour suivre la demande

Galaxy Z Fold 8 : le nouveau format cartonne, mais Samsung manque déjà de composants pour suivre la demande

Le pari de Samsung sur un Galaxy Z Fold 8 plus large et plus compact semble avoir trouvé son public plus vite que prévu. Selon un rapport venu de Corée du Sud, la demande pour le nouveau pliable aurait largement dépassé les prévisions internes, au point de provoquer un problème inattendu : Samsung manquerait désormais de composants spécifiques pour maintenir le rythme de production.

Le goulot d’étranglement ne vient ni de la dalle pliable ni de la batterie, mais d’un composant beaucoup plus discret, le Display Driver IC. Faute de capacités de production suffisantes chez son fondeur, Samsung aurait même commencé à réaffecter au Galaxy Z Fold 8 des puces initialement destinées à certains smartphones prévus pour 2027.

Le Galaxy Z Fold 8 se vendrait bien mieux que prévu

Le Galaxy Z Fold 8 marque une rupture importante avec les générations précédentes. Samsung a abandonné le format très allongé qui caractérisait historiquement sa gamme Fold pour adopter un design plus court et plus large, souvent décrit comme un format « passeport ».

Ce changement pouvait sembler risqué. La silhouette étroite des anciens Fold était devenue immédiatement reconnaissable et Samsung aurait pu simplement continuer à affiner une formule déjà bien installée.

Les premiers indicateurs suggèrent pourtant que cette prise de risque porte ses fruits. Selon ZDNet Korea, la demande serait suffisamment forte pour avoir dépassé les prévisions initiales du constructeur et créé une tension inhabituelle sur certains composants.

Samsung aurait déjà autorisé une production supplémentaire d’environ un million d’unités afin de répondre à cet intérêt plus important que prévu.

Un petit composant bloque désormais toute la production

Le problème concerne les Display Driver IC, généralement abrégés DDI. Ces circuits intégrés assurent la communication entre le processeur du smartphone et la dalle d’affichage. Ils pilotent notamment la manière dont les pixels sont activés et constituent donc une pièce essentielle du système d’écran.

Sur un smartphone classique, ce type de composant peut sembler relativement banal. Sur un pliable aussi particulier que le Galaxy Z Fold 8, la situation est différente : le contrôleur est conçu autour des caractéristiques précises de la dalle et ne peut pas être remplacé du jour au lendemain par une puce générique.

Le DDI utilisé par le Galaxy Z Fold 8 aurait été conçu par la division System LSI de Samsung, puis confié au fondeur taïwanais UMC pour sa fabrication.

UMC produit la puce en 22 nm

Le composant est fabriqué selon un procédé 22 nm chez UMC. Une telle finesse peut paraître ancienne face aux procédés 2 ou 3 nm utilisés pour les processeurs les plus avancés, mais les circuits d’affichage n’ont pas besoin des mêmes technologies de fabrication qu’un SoC haut de gamme.

Les procédés matures restent très largement utilisés pour ce type de composant, notamment parce qu’ils offrent des coûts mieux maîtrisés et des rendements élevés. Le problème est justement que ces chaînes de production sont énormément sollicitées.

Selon le rapport, les capacités 22 nm d’UMC seraient déjà largement réservées par ses clients existants, ce qui empêcherait le fondeur d’augmenter rapidement la production pour Samsung.

Samsung aurait demandé une commande prioritaire, sans succès

Face à la hausse inattendue de la demande, Samsung aurait cherché à obtenir davantage de capacité auprès d’UMC. Toutefois, le fondeur n’aurait pas accepté de traiter la commande comme une priorité, ses lignes étant déjà engagées sur d’autres contrats.

Cette situation illustre une réalité importante de l’industrie des semi-conducteurs : même lorsqu’un fabricant de smartphones dispose des moyens financiers nécessaires, augmenter brutalement la production d’une puce spécifique reste extrêmement difficile.

La fabrication des wafers demande plusieurs semaines, parfois plusieurs mois entre le démarrage de la production et la disponibilité réelle des composants utilisables. Samsung ne pouvait donc pas simplement commander davantage de DDI et espérer les recevoir quelques jours plus tard.

Des composants prévus pour 2027 auraient été réaffectés

Pour maintenir la production du Galaxy Z Fold 8, Samsung aurait finalement choisi une solution plus immédiate : utiliser une partie du volume de DDI initialement réservé à des smartphones prévus pour 2027. Cette décision permet de répondre à la demande actuelle, mais elle ne crée évidemment aucune capacité supplémentaire.

Samsung déplace simplement le problème dans son calendrier d’approvisionnement. Le constructeur devra donc remplacer ces volumes plus tard ou ajuster les commandes de ses futurs appareils lorsque davantage de capacité sera disponible.

C’est un arbitrage assez révélateur de l’importance prise par le Galaxy Z Fold 8 dans les priorités actuelles du groupe.

Le nouveau format semble avoir changé la perception du Fold

L’intérêt autour du Galaxy Z Fold 8 ne vient pas uniquement d’une amélioration de la fiche technique. Samsung a surtout modifié les proportions de l’appareil. Les précédentes générations utilisaient un écran externe étroit, donnant au smartphone une silhouette très verticale lorsqu’il était fermé. Ce choix permettait de conserver un appareil relativement compact en largeur, mais rendait certaines interactions moins naturelles avec l’écran extérieur.

Le Galaxy Z Fold 8 adopte un format plus large et plus proche de celui d’un smartphone traditionnel lorsqu’il est fermé. Une fois ouvert, les proportions changent également et se rapprochent davantage d’une petite tablette compacte.

Ce changement peut sembler simple, mais il touche directement à l’un des principaux reproches adressés aux Fold depuis plusieurs générations : l’appareil restait parfois excellent ouvert mais moins agréable à utiliser fermé.

Samsung a peut-être trouvé un meilleur équilibre

Le succès rapporté du Galaxy Z Fold 8 suggère que le constructeur a peut-être trouvé une formule plus facile à comprendre pour le grand public. Un pliable doit idéalement fonctionner comme un excellent smartphone lorsqu’il est fermé, puis apporter une véritable valeur supplémentaire lorsqu’il est ouvert.

Si l’écran externe impose trop de compromis, l’utilisateur peut avoir l’impression de devoir ouvrir constamment son téléphone pour profiter d’une bonne expérience. Le format plus large réduit cette contrainte.

Samsung ne cherche donc plus seulement à rendre le châssis plus fin ou la charnière plus discrète. Il revoit la manière même dont le produit est utilisé au quotidien.

Le contraste avec le Galaxy Z Flip 8 serait marqué

Le rapport évoque également une situation différente pour le Galaxy Z Flip 8, dont la demande initiale serait inférieure aux attentes. Cette divergence est intéressante. Pendant plusieurs années, la gamme Flip a joué un rôle essentiel dans la démocratisation des pliables Samsung grâce à un prix plus accessible et un format plus proche des téléphones à clapet traditionnels.

Le Fold restait au contraire un appareil plus cher et plus spécialisé.

Avec le Galaxy Z Fold 8, cette dynamique pourrait commencer à évoluer. Le changement de proportions semble avoir suffisamment amélioré l’expérience pour attirer davantage d’utilisateurs vers le modèle le plus ambitieux. Il faudra naturellement attendre des données de ventes consolidées pour mesurer l’ampleur réelle du phénomène.

Les ruptures apparaissent déjà sur certaines configurations

Les tensions d’approvisionnement commenceraient à être visibles dans la distribution. Certaines configurations du Galaxy Z Fold 8 apparaissent indisponibles sur la boutique Samsung, tandis que les délais de livraison peuvent s’allonger selon les marchés et les coloris. Une rupture ponctuelle ne permet pas à elle seule de mesurer la demande, car elle peut aussi refléter une allocation régionale ou des stocks initiaux prudents.

Mais, combinée au rapport sur les DDI et à la décision d’ajouter un million d’unités supplémentaires, elle renforce l’idée que Samsung avait sous-estimé l’intérêt pour son nouveau format.

Pour le constructeur, c’est évidemment un problème beaucoup plus enviable qu’un stock excédentaire.

Le pliable reste néanmoins un marché difficile à prévoir

La situation montre aussi pourquoi les volumes de production des smartphones pliables restent compliqués à calibrer. Ces appareils coûtent cher à fabriquer, leur demande est plus volatile et certains composants sont spécifiques à une seule génération.

Produire trop d’unités crée un risque important de stocks invendus. En produire trop peu peut au contraire provoquer des délais et laisser des ventes potentielles sur la table. Samsung semble avoir choisi une estimation relativement prudente pour le Galaxy Z Fold 8, avant de découvrir que le nouveau design avait davantage convaincu que prévu.

Le problème est qu’un produit aussi particulier ne peut pas être réapprovisionné aussi facilement qu’un smartphone traditionnel.

La chaîne d’approvisionnement reste le talon d’Achille des designs très spécifiques

Plus un appareil utilise de composants personnalisés, plus il devient difficile d’augmenter rapidement la production. Le DDI du Fold 8 en est un bon exemple. Un composant standard pourrait théoriquement être acheté auprès de plusieurs fournisseurs. Une puce conçue spécifiquement pour un écran particulier impose beaucoup plus de contraintes.

Changer de fondeur demanderait du temps, des validations supplémentaires et potentiellement une adaptation de la conception.

Samsung se retrouve donc dépendant d’une seule chaîne de production pour un élément qui ne représente qu’une petite fraction du coût total du smartphone, mais qui suffit à empêcher l’assemblage final si les volumes manquent. Dans l’industrie électronique, le composant le moins spectaculaire peut ainsi devenir celui qui limite toute la production.

Samsung dépend ici d’un fondeur extérieur malgré sa propre puissance industrielle

La situation est d’autant plus intéressante que Samsung possède sa propre activité de fabrication de semi-conducteurs. Samsung Foundry produit des puces avancées pour différents clients et pour plusieurs divisions du groupe. Mais, cela ne signifie pas que tous les composants d’un smartphone Samsung sont fabriqués dans les usines maison.

Les chaînes de fabrication sont spécialisées, les coûts diffèrent et certaines productions peuvent être confiées à des partenaires externes lorsqu’ils disposent du procédé le plus adapté.

Dans le cas du DDI du Fold 8, UMC aurait donc été choisi pour son procédé mature 22 nm. Cette dépendance externe devient toutefois beaucoup plus visible lorsque la demande dépasse brutalement les prévisions.

Le succès du Fold 8 pourrait influencer toute la gamme 2027

La conséquence la plus intéressante pourrait apparaître l’année prochaine. Si Samsung réaffecte réellement des composants initialement prévus pour ses modèles 2027, le groupe devra revoir une partie de son calendrier d’approvisionnement. Cela ne signifie pas forcément que les futurs smartphones seront retardés. Les commandes peuvent être ajustées et de nouvelles capacités peuvent s’ouvrir d’ici là.

Mais, le constructeur dispose désormais d’une donnée importante : le format adopté par le Galaxy Z Fold 8 semble mieux fonctionner commercialement que prévu. Samsung pourrait donc choisir de prolonger cette philosophie sur ses prochaines générations, voire de l’étendre à d’autres appareils pliables.

Le succès commercial influence rarement uniquement le volume de production. Il influence aussi les décisions de design.

Le marché du pliable avait besoin d’un nouveau souffle

Samsung domine depuis longtemps le segment des smartphones pliables, mais la concurrence chinoise s’est fortement intensifiée. Honor, Huawei, OPPO, vivo et Xiaomi ont notamment poussé les formats plus fins, les grandes batteries et des proportions parfois plus proches d’un smartphone traditionnel.

Samsung a parfois donné l’impression d’avancer plus lentement, privilégiant des améliorations progressives et la maturité de son écosystème logiciel.

Le Galaxy Z Fold 8 montre une autre approche. Changer radicalement les proportions du produit signifie accepter qu’une caractéristique historique de la gamme n’était peut-être plus la meilleure solution. Cette remise en question pourrait expliquer une partie de l’intérêt actuel.

L’arrivée d’Apple rend le timing encore plus important

Le marché des pliables pourrait par ailleurs entrer dans une nouvelle phase avec l’arrivée attendue d’Apple sur ce marché. Le premier iPhone pliable fait l’objet de nombreuses rumeurs et pourrait considérablement augmenter la visibilité de cette catégorie de produits.

Samsung a donc intérêt à consolider son avance avant que le marché ne devienne encore plus concurrentiel.

Un Galaxy Z Fold 8 qui trouve enfin une formule particulièrement convaincante arrive au bon moment. Le constructeur possède déjà plusieurs générations d’expérience, une chaîne logicielle mature et une image fortement associée aux pliables.

Une hausse de demande lui donne désormais une validation commerciale supplémentaire.

Le problème de composants est presque une bonne nouvelle pour Samsung

Aucun fabricant ne souhaite se retrouver avec une pénurie. Les ruptures entraînent des délais, frustrent les acheteurs et peuvent pousser certains clients vers un concurrent. Mais, dans ce cas précis, la cause du problème reste positive : Samsung aurait simplement sous-estimé le succès de son propre produit. Après plusieurs générations de Fold parfois critiquées pour leurs évolutions prudentes, le nouveau design semble avoir provoqué une réaction beaucoup plus forte.

L’enjeu consiste désormais à transformer cet enthousiasme en ventes effectives avant que les acheteurs potentiels ne changent d’avis.

Un petit DDI peut coûter beaucoup de ventes

Le Galaxy Z Fold 8 rappelle finalement à quel point l’industrie du smartphone dépend d’une chaîne d’approvisionnement complexe. Samsung peut concevoir une nouvelle charnière, améliorer la dalle, développer son logiciel et investir des milliards dans le marketing. Si un unique circuit d’affichage manque, la production entière ralentit.

Le constructeur aurait déjà choisi de sacrifier une partie de ses allocations prévues pour 2027 afin de maintenir les lignes du Fold 8, preuve de la priorité accordée au modèle.

Le paradoxe est plutôt favorable : Samsung semble avoir enfin trouvé une formule de Fold suffisamment différente pour dépasser ses propres attentes, mais il doit maintenant convaincre sa chaîne d’approvisionnement de suivre le même rythme.

Après des années à chercher comment rendre le smartphone pliable plus désirable, le problème de Samsung n’est donc momentanément plus de trouver des acheteurs. C’est d’en fabriquer assez.