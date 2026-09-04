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Lenovo Yoga Pro 9n et Yoga 9n : les premiers PC RTX Spark misent sur l’IA, la création et le gaming

Lenovo Yoga Pro 9n et Yoga 9n : les premiers PC RTX Spark misent sur l’IA, la création et le gaming

Lenovo profite de l’IFA 2026 pour lever un peu plus le voile sur ses premiers ordinateurs portables équipés de RTX Spark, la nouvelle plateforme PC grand public de Nvidia. Deux machines sont concernées : le Yoga Pro 9n, plus classique et orienté création, et le Yoga 9n 2-in-1, qui conserve la formule convertible emblématique de la gamme.

Les deux modèles associent jusqu’à un processeur Grace à 20 cœurs à un GPU Blackwell pouvant atteindre 6 144 cœurs. Une configuration pensée en priorité pour les workloads IA et les développeurs, mais que Lenovo veut également rendre crédible pour le montage, le code et, pour la première fois sur la gamme Yoga, le gaming RTX avancé.

RTX Spark veut faire entrer Blackwell dans les PC haut de gamme

La vraie nouveauté n’est pas le design des Yoga, mais ce qu’ils embarquent. RTX Spark marque l’arrivée d’une nouvelle architecture Nvidia dans le PC grand public, avec une combinaison inhabituelle entre CPU Grace et GPU Blackwell. Lenovo annonce jusqu’à 20 cœurs CPU et 6 144 cœurs GPU, avec une orientation claire vers les charges de travail fortement accélérées par le GPU.

Cela concerne notamment le développement d’agents, l’inférence locale, certaines tâches de programmation et les workflows créatifs lourds. Nvidia cherche ici à rapprocher des capacités jusque-là associées aux stations de travail IA de machines plus compactes et plus polyvalentes.

La promesse est ambitieuse, car le succès de RTX Spark dépendra moins de ses performances maximales que de sa capacité à rester compétitif dans les usages quotidiens face aux meilleures plateformes Intel et AMD.

Yoga Pro 9n : le modèle le plus ambitieux de la gamme

Le Yoga Pro 9n constitue le modèle vitrine. Il embarque un écran OLED de 15,3 pouces en 1600p, compatible avec le stylet, avec une option tactile selon la configuration. Lenovo cible clairement les créateurs qui veulent une machine suffisamment puissante pour travailler sur de la vidéo, de l’image ou des projets IA sans passer sur un workstation traditionnel.

La mémoire peut grimper jusqu’à 128 Go de RAM, tandis que le stockage atteint jusqu’à 4 To répartis sur deux emplacements SSD. Cette quantité de mémoire est particulièrement intéressante pour RTX Spark. Les workloads d’IA locale, les modèles importants ou les projets multimodaux peuvent rapidement consommer beaucoup plus de RAM que des usages bureautiques traditionnels.

Le fait que Lenovo monte jusqu’à 128 Go montre que le Pro 9n est pensé autant comme outil de développement que comme portable premium.

Une connectique étonnamment complète

Lenovo ne sacrifie pas non plus les ports. Le Yoga Pro 9n propose deux ports USB4, deux ports USB-A, un lecteur de cartes SD, une sortie HDMI 2.1 et une prise casque. C’est une connectique particulièrement appréciable sur une machine orientée création, où les utilisateurs doivent encore connecter régulièrement des cartes mémoire, écrans externes, interfaces audio ou périphériques USB traditionnels.

Le portable reste pourtant relativement léger, avec environ 1,65 kg.

Ce compromis entre puissance, écran OLED, mémoire importante et poids contenu pourrait devenir l’un de ses principaux arguments face aux stations de travail mobiles plus épaisses.

Yoga 9n 2-in-1 : le même concept dans un grand convertible

Le Yoga 9n 2-in-1 reprend la philosophie historique de Lenovo avec une charnière permettant de transformer le portable en grande tablette. Il s’articule autour d’un écran tactile OLED de 16 pouces en 1800p, ce qui le rend davantage orienté vers la consommation de contenu, le dessin ou les présentations. La configuration maximale est légèrement moins ambitieuse que sur le Pro 9n, avec jusqu’à 64 Go de RAM et 2 To de stockage.

Cela reste largement suffisant pour de nombreux usages avancés, mais Lenovo différencie clairement les deux modèles : le Pro 9n vise les professionnels qui ont besoin du maximum de mémoire, tandis que le 9n 2-in-1 privilégie la flexibilité du format.

La connectique reste globalement similaire, ce qui évite de transformer le modèle convertible en machine trop minimaliste.

Des machines déjà convaincantes sur la finition

Les premiers essais réalisés à l’IFA montrent surtout que Lenovo n’a pas traité ces PC comme de simples démonstrateurs technologiques. Les deux Yoga bénéficient d’une construction haut de gamme, d’écrans OLED particulièrement flatteurs et d’une bonne réactivité dans les usages courants. C’est important, car les premières générations de plateformes nouvelles peuvent parfois être enfermées dans des prototypes encombrants ou peu raffinés.

Ici, Lenovo semble vouloir présenter RTX Spark dans des machines qui ressemblent immédiatement à des PC premium aboutis. Le matériel n’est donc pas le problème. La vraie interrogation concerne plutôt les performances de la plateforme elle-même.

Impossible encore de savoir si RTX Spark bat vraiment Intel ou AMD

C’est pour l’instant la principale frustration. Les machines présentées ne disposaient que des applications Windows et Lenovo de base, sans logiciels permettant de mener des benchmarks ou des tests lourds. Il est donc impossible de mesurer précisément les performances CPU, GPU ou l’efficacité énergétique de RTX Spark.

C’est pourtant ce que beaucoup d’acheteurs potentiels voudront savoir en premier.

Si la plateforme domine nettement en IA mais reste derrière Intel ou AMD dans les tâches classiques, son positionnement sera très spécialisé. Si elle réussit à être compétitive partout, Nvidia pourrait réellement bouleverser l’équilibre du marché PC.

Le nom RTX Spark ne suffit donc pas. La qualité de l’expérience dépendra de la manière dont Grace et Blackwell se comportent ensemble sur Windows.

Nvidia veut aussi rendre la plateforme crédible pour le gaming

Lenovo affirme que RTX Spark apporte pour la première fois du gaming RTX avancé à la gamme Yoga. Cette ambition est importante, car elle élargit la cible au-delà des seuls professionnels de l’IA. Nvidia travaille déjà avec des éditeurs comme EA, Microsoft, Riot Games et Ubisoft afin d’assurer la compatibilité de plusieurs titres et de leurs systèmes anti-triche avec la nouvelle plateforme.

Ce point est crucial.

Les performances graphiques brutes ne suffisent pas si certains jeux ou protections anti-cheat ne fonctionnent pas correctement. Les plateformes Windows qui s’écartent des architectures traditionnelles doivent toujours franchir cette étape de compatibilité logicielle.

Le succès de RTX Spark auprès des joueurs dépendra donc autant de l’écosystème que du GPU lui-même.

L’IA locale est probablement le vrai argument de vente

La partie gaming peut aider à rendre les machines plus polyvalentes, mais RTX Spark semble surtout avoir été conçu autour de l’IA locale. Un GPU Blackwell avec un volume important de mémoire peut permettre d’exécuter des modèles plus gros directement sur le PC, sans envoyer systématiquement les données vers le cloud.

Pour les développeurs, cela peut accélérer les tests et réduire les coûts. Pour les entreprises, le traitement local peut aussi offrir davantage de contrôle sur les données. C’est probablement là que Lenovo voit la principale valeur du Yoga Pro 9n.

Une machine avec 128 Go de RAM, stockage extensible et forte accélération GPU peut devenir un poste de travail local pour les agents et modèles IA, tout en conservant la mobilité d’un portable traditionnel.

Microsoft et Nvidia cherchent à rendre les agents réellement pratiques sur PC

RTX Spark s’inscrit dans une tendance plus large autour des PC centrés sur les agents. Le problème actuel n’est plus seulement de faire tourner un petit modèle local, mais de disposer de suffisamment de puissance pour qu’un agent puisse comprendre plusieurs applications, analyser des fichiers et agir de manière continue sans saturer la machine.

Nvidia semble vouloir fournir l’infrastructure matérielle nécessaire à cette évolution, tandis que Microsoft adapte Windows pour accueillir davantage de fonctions agentiques. Les Yoga 9n deviennent alors des vitrines particulièrement cohérentes : ce sont des machines premium, capables de combiner productivité classique et workloads IA beaucoup plus exigeants.

La question reste de savoir si les applications capables d’exploiter réellement cette puissance seront assez nombreuses au lancement.

Prix et disponibilité restent encore inconnus

Lenovo ne communique pour l’instant ni le prix ni la date précise de lancement du Yoga Pro 9n et du Yoga 9n 2-in-1. Le constructeur indique que ces informations seront révélées au moment de la commercialisation.

Nvidia prévoit néanmoins que les premiers PC RTX Spark arriveront à l’automne 2026, avec Lenovo, Asus, Dell, HP, Microsoft et MSI parmi les premiers partenaires. Acer et Gigabyte ont également confirmé des modèles pour une période ultérieure.

Le fait que la majorité des premières machines soient orientées vers les professionnels et les utilisateurs enthousiastes laisse penser que les tarifs seront élevés.

Il serait toutefois surprenant qu’ils atteignent les niveaux de prix d’une station de travail comme la DGX Spark, car Nvidia cherche ici à toucher un public beaucoup plus large.

Nvidia entre dans une bataille beaucoup plus difficile que celle du GPU

Avec RTX Spark, Nvidia ne cherche plus simplement à vendre une carte graphique. Le groupe veut désormais contrôler une part plus importante de l’architecture du PC, en combinant CPU, GPU et logiciels dans une plateforme pensée autour de l’IA.

Lenovo offre ici une vitrine idéale. Les Yoga Pro 9n et Yoga 9n 2-in-1 ressemblent à des portables premium classiques, mais leur véritable intérêt se cache sous le châssis. Si RTX Spark tient ses promesses, ces machines pourraient montrer qu’un PC optimisé pour l’IA n’a plus besoin d’être un workstation spécialisé.

Mais, tout repose encore sur une inconnue majeure : les performances réelles.

Lenovo a déjà prouvé qu’il pouvait construire des machines convaincantes autour de RTX Spark. Nvidia doit maintenant montrer que sa nouvelle plateforme peut être aussi bonne dans les usages traditionnels qu’elle semble ambitieuse dans l’IA.