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ChatGPT et Codex touchés par une hausse des erreurs : OpenAI déploie des mesures d’atténuation

ChatGPT et Codex touchés par une hausse des erreurs : OpenAI déploie des mesures d’atténuation

La journée est décidément compliquée pour plusieurs grands services d’IA. Après les perturbations rencontrées par Claude et Grok, OpenAI confirme à son tour une hausse anormale du taux d’erreur sur ChatGPT et Codex.

L’entreprise indique avoir déjà identifié le problème et déployé des mesures d’atténuation. Les services pourraient donc être progressivement en voie de stabilisation, même si les équipes techniques continuent de surveiller la situation.

ChatGPT et Codex rencontrent davantage d’erreurs que d’habitude

OpenAI signale que ChatGPT et Codex sont tous les deux affectés par un niveau d’erreurs supérieur à la normale. Concrètement, cela peut se traduire par des requêtes qui échouent, des réponses qui ne se chargent pas correctement ou des interruptions temporaires de certaines fonctions. L’impact exact peut varier selon le service utilisé et la région, et tous les utilisateurs ne sont pas nécessairement touchés de la même manière.

Le fait que ChatGPT et Codex soient concernés simultanément laisse penser que l’incident touche une couche d’infrastructure partagée ou un composant commun, même si OpenAI n’a pas détaillé ici l’origine technique précise du problème.

OpenAI a déjà appliqué des mesures correctives

La situation semble néanmoins avoir dépassé le stade de l’investigation initiale. OpenAI indique avoir analysé l’incident puis mis en place des mesures d’atténuation destinées à réduire le taux d’erreur. Les ingénieurs continuent désormais à surveiller les services afin de vérifier que les changements produisent bien l’effet attendu.

Cette formulation suggère que le retour à la normale pourrait être progressif plutôt qu’immédiat. Dans ce type d’incident, certaines requêtes peuvent recommencer à fonctionner correctement tandis que d’autres continuent temporairement à rencontrer des échecs.

Pour les utilisateurs encore concernés, il n’y a donc pas nécessairement de problème avec leur compte ou leur appareil : les perturbations proviennent bien des services OpenAI eux-mêmes.

Codex rend ce type de panne particulièrement visible chez les développeurs

Une interruption de ChatGPT touche directement les utilisateurs grand public, mais la présence de Codex dans l’incident ajoute une dimension professionnelle importante. Les outils de développement assistés par IA sont désormais intégrés dans des workflows de programmation quotidiens. Lorsqu’un modèle rencontre des erreurs, ce ne sont plus seulement des conversations qui échouent : génération de code, refactorisation, analyse de projets ou tâches automatisées peuvent également être interrompues.

Les équipes qui utilisent Codex dans des processus plus structurés doivent donc prévoir que certaines requêtes puissent échouer temporairement ou nécessiter une nouvelle tentative.

Cette dépendance croissante aux assistants de programmation transforme progressivement leur disponibilité en véritable critère d’infrastructure.

Une journée noire pour plusieurs grands assistants IA

L’incident d’OpenAI arrive alors que Claude et Grok connaissent eux aussi des difficultés aujourd’hui. Il n’existe, à ce stade, aucun élément permettant d’affirmer que ces incidents sont liés. Chaque plateforme repose sur sa propre infrastructure, et les pannes simultanées peuvent parfaitement être une coïncidence.

La situation reste néanmoins révélatrice de la dépendance croissante des utilisateurs à quelques grands fournisseurs.

Lorsqu’un service rencontre une perturbation, des millions d’utilisateurs peuvent perdre instantanément une partie de leurs outils de rédaction, développement, recherche ou automatisation. Lorsque plusieurs acteurs connaissent des problèmes le même jour, cette fragilité devient encore plus visible.

Les assistants IA deviennent des services critiques

Il y a encore quelques années, une panne de chatbot pouvait être considérée comme un simple désagrément. Ce n’est plus vraiment le cas aujourd’hui. ChatGPT, Claude, Grok et les outils de programmation comme Codex sont désormais utilisés dans des environnements professionnels, parfois au cœur de processus quotidiens. Leur disponibilité commence donc à être évaluée de la même manière que celle d’un fournisseur cloud, d’un service de messagerie ou d’une plateforme de collaboration.

La qualité d’un modèle ne se mesure plus seulement à ses performances ou à sa capacité de raisonnement. Sa fiabilité opérationnelle compte tout autant. Un modèle extrêmement performant mais régulièrement indisponible peut être difficile à intégrer dans un workflow critique.

Les entreprises vont devoir penser davantage au multicloud… de l’IA

Cette succession d’incidents remet aussi en avant une question importante pour les organisations qui dépendent fortement de l’intelligence artificielle : faut-il s’appuyer sur un seul fournisseur ? Pour les usages les plus sensibles, certaines entreprises mettent déjà en place des architectures capables de basculer d’un modèle à un autre en cas d’indisponibilité.

Une requête normalement envoyée à OpenAI peut ainsi être redirigée vers un autre fournisseur lorsque les performances ou la disponibilité se dégradent.

Cette stratégie ajoute évidemment de la complexité, car les modèles ne répondent pas tous exactement de la même manière et les coûts varient. Mais elle peut réduire le risque d’interruption complète.

À mesure que les agents IA deviennent des briques opérationnelles, ce type de redondance pourrait devenir beaucoup plus courant.

La transparence des pages de statut devient essentielle

OpenAI, comme Anthropic et les autres grands fournisseurs, dispose désormais d’une page dédiée permettant de suivre l’état de ses services. Ces outils sont essentiels pour distinguer rapidement une panne générale d’un problème local. Ils donnent également une indication sur l’avancement de l’incident : investigation, identification de la cause, déploiement d’un correctif puis surveillance du retour à la normale.

Pour les utilisateurs professionnels, cette transparence devient une composante importante de la confiance.

Lorsqu’un système est utilisé quotidiennement pour travailler, savoir qu’une panne est reconnue et qu’une équipe intervient rapidement peut être presque aussi important que la rapidité du correctif lui-même.

La fiabilité devient le nouveau benchmark invisible de l’IA

Les modèles d’IA sont constamment comparés sur leur raisonnement, leurs performances en programmation ou leurs scores de benchmark. Mais une autre métrique prend progressivement de l’importance : la disponibilité.

Un assistant peut être le meilleur du marché sur le papier ; s’il n’est pas accessible lorsqu’un utilisateur en a besoin, cet avantage disparaît immédiatement.

La journée actuelle, avec plusieurs grands services touchés presque simultanément, illustre parfaitement cette transition. Les assistants IA deviennent des outils de production, et leurs infrastructures doivent désormais atteindre le niveau de résilience attendu de services professionnels critiques.

Pour OpenAI, le problème semble déjà en cours de résolution. Mais ce nouvel incident rappelle que la prochaine bataille entre plateformes d’IA ne se jouera pas uniquement sur le modèle le plus intelligent — elle se jouera aussi sur celui qui reste disponible quand tout le monde en dépend.