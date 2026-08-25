Slack veut faire sortir les agents de code des terminaux isolés pour les installer directement au cœur des conversations d’équipe. Avec Slack Code, un simple appel à Claude Code, Devin, GitHub Copilot, ChatGPT ou Vercel peut ouvrir un canal dédié où l’équipe suit le plan, examine les diffs, teste une preview et valide les changements avant leur mise en production.

Slack lance des canaux entièrement dédiés au code

Salesforce vient d’officialiser Slack Code, une nouvelle fonction qui transforme Slack en espace de travail collaboratif pour les agents de programmation. Le principe est volontairement simple.

Depuis une conversation Slack classique, un utilisateur peut mentionner un agent de code. Slack crée alors automatiquement un code channel consacré à la tâche. Ce canal devient l’espace où l’agent travaille avec l’ensemble de l’équipe, plutôt que dans une session privée visible uniquement par la personne qui l’a lancé.

Chaque canal est organisé autour de plusieurs onglets spécialisés. Un premier conserve la conversation, un autre affiche le plan d’action de l’agent, et un troisième montre les modifications sous forme de diff ligne par ligne. Enfin, une preview permet de visualiser directement le résultat en cours d’exécution.

L’intérêt n’est donc pas seulement de demander à une IA de générer du code. Slack cherche à rendre le processus observable par toute l’équipe.

Le diff quitte la pull request isolée

Le système de comparaison reste familier pour les développeurs. Ancienne ligne supprimée, nouvelle ligne ajoutée, modifications clairement visibles, mais le contexte change. Traditionnellement, cette étape se déroule dans GitHub, GitLab ou un IDE, souvent entre quelques personnes.

Dans Slack Code, le diff devient visible par l’ensemble du groupe concerné par le projet. Un product manager peut comprendre ce qui change, un designer peut regarder la preview, un développeur peut inspecter la logique, et tout le monde conserve le même historique de discussion.

Les canaux disparaissent une fois le travail terminé

Ces espaces ne sont pas conçus pour devenir de nouveaux canaux permanents à conserver indéfiniment. Une fois la tâche terminée, le canal code s’archive automatiquement. Toutefois, son contenu reste disponible sous forme d’historique consultable. Slack insiste sur cet aspect comme sur un mécanisme d’audit.

L’entreprise peut ainsi retrouver ce qui a été demandé, ce que l’agent avait prévu de faire, quelles lignes ont été modifiées, qui a donné son avis, et qui a validé le résultat. Pour les entreprises, cette traçabilité compte presque autant que le gain de vitesse.

Un humain doit toujours valider les actions sensibles

Slack ne laisse pas les agents pousser librement du code en production. La plateforme impose une validation humaine pour les actions à fort impact, notamment avant une mise en production.

N’importe quel membre autorisé du canal peut aussi interrompre l’agent, le mettre en pause, le rediriger, ou arrêter complètement la tâche. Cette logique de human-in-the-loop est essentielle dès que l’IA possède de véritables capacités d’action.

Les agents héritent des permissions Slack existantes

Salesforce cherche également à éviter la création d’une nouvelle couche complexe de comptes et de droits. Les agents intégrés à Slack Code fonctionnent dans le cadre des permissions, politiques de sécurité et contrôles administratifs déjà utilisés par Slack. Pour les grandes organisations, c’est un argument important. Un service informatique n’a pas nécessairement envie de gérer un nouveau système d’identité à chaque fois qu’un développeur ajoute un agent.

Slack veut donc devenir le point de contrôle commun entre utilisateurs humains et logiciels autonomes.

Claude Code, Devin, GitHub Copilot, ChatGPT et Vercel au lancement

Slack Code ne repose pas sur un agent propriétaire unique. Salesforce annonce plusieurs partenaires majeurs : Anthropic avec Claude Code, Cognition avec Devin, GitHub avec Copilot, OpenAI avec ChatGPT, et Vercel avec ses agents. C’est probablement l’un des choix stratégiques les plus intéressants du lancement.

Salesforce aurait pu chercher à imposer uniquement Agentforce.

Il préfère transformer Slack en surface neutre où plusieurs agents concurrents peuvent travailler.

Slack veut devenir le système d’exploitation des agents d’entreprise

Cette stratégie dépasse largement le développement logiciel. Slack se présente de plus en plus comme un « work operating system » dans lequel humains, données et agents interagissent dans les mêmes conversations.

Le code constitue un excellent terrain de départ. Les tâches sont relativement structurées, les changements peuvent être visualisés, les résultats peuvent être testés, et la validation humaine est déjà profondément intégrée aux pratiques de développement.

Mais, Salesforce prévoit déjà d’ouvrir les API de ces canaux à d’autres domaines.

Demain, les mêmes canaux pourraient servir au marketing ou au juridique

Le concept de canal Code pourrait donc devenir un simple agent de canaux. Une campagne marketing pourrait avoir son propre espace temporaire. Un agent y préparerait différentes créations, tandis que l’équipe examinerait les variantes avant publication. Dans un service juridique, un agent pourrait analyser une série de contrats et présenter les modifications ou risques dans le même type d’interface.

La mécanique générale resterait identique : objectif, plan, production, feedback, validation, archivage. Le code sert surtout de premier cas d’usage.

Slack veut supprimer le « travail privé » avec les agents

C’est aussi une critique implicite de la manière dont les outils IA sont utilisés aujourd’hui. Un développeur ouvre souvent Claude Code ou un autre agent dans son propre terminal. Il lui fournit le contexte, l’IA travaille, puis les autres membres de l’équipe ne découvrent réellement le résultat qu’au moment de la pull request. Une grande partie du raisonnement intermédiaire disparaît.

Slack veut ramener cette activité dans un espace collectif. L’agent cesse d’être un copilote individuel pour devenir un participant visible du projet.

Le contexte de Slack devient alors un avantage majeur

Cette stratégie fonctionne particulièrement bien parce que les projets commencent souvent déjà dans Slack. Un bug est signalé dans une conversation, un utilisateur demande une fonction, un designer partage une remarque, un product manager valide une modification. Aujourd’hui, ces informations doivent être transférées manuellement vers un outil de développement ou reformulées dans un prompt.

Avec Slack Code, l’agent peut théoriquement partir directement de cette conversation.

La plateforme dispose donc d’une matière première précieuse : le contexte précédant le code.

Le développeur n’est plus nécessairement la personne qui lance la tâche

Salesforce insiste également sur l’accessibilité aux profils non techniques. Dans son exemple, un product manager peut identifier un problème puis déclencher directement un agent. Le correctif est ensuite examiné collectivement et un développeur peut intervenir uniquement lorsque son expertise devient nécessaire. Cette idée est séduisante.

Elle peut réduire le nombre de petites tâches qui encombrent les équipes d’ingénierie. Mais, elle soulève également une question : faciliter la génération de code ne rend pas automatiquement le code généré fiable.

Une preview n’est pas une revue de code

C’est probablement la principale limite du concept. Voir qu’une interface fonctionne dans une preview ne signifie pas que le code est bon. Une modification peut sembler correcte tout en introduisant une faille de sécurité, une régression, une mauvaise architecture, une dette technique, ou un problème de performance.

Mettre le diff dans Slack accélère la visibilité. Cela ne remplace pas l’expertise nécessaire pour l’interpréter. Le danger serait de transformer un processus d’ingénierie en simple validation sociale où quelques réactions positives suffisent à envoyer le changement en production.

Slack a raison d’imposer une approbation avant les actions sensibles. Mais, l’efficacité de ce garde-fou dépend entièrement de la personne qui clique sur « approuver ». Une confirmation humaine n’est utile que si l’humain comprend réellement ce qu’il valide. C’est le même problème qui touche toute l’industrie agentique. Plus les agents deviennent rapides, plus les humains risquent de se transformer en superviseurs de dizaines de tâches qu’ils n’ont plus le temps d’examiner en profondeur.

Le véritable défi n’est donc pas seulement de mettre un humain dans la boucle, il est de maintenir une boucle humaine de qualité.

Un nouvel onglet permet de surveiller tous les agents

Slack ajoute justement un espace consacré à cette supervision. Un onglet Agents permet de retrouver les différentes sessions actives dans le workspace. Il peut signaler les tâches bloquées et centraliser les agents actuellement en cours d’exécution. L’utilisateur peut ensuite retrouver un canal précis ou stopper une opération.

À mesure que le nombre d’agents augmente dans une entreprise, ce type de tableau de bord va devenir indispensable. Le problème ne sera bientôt plus de savoir comment lancer un agent, mais comment surveiller les cinquante agents déjà lancés.

Disponible sur tous les forfaits Slack

Slack Code est disponible sur l’ensemble des plans Slack. Salesforce ne facture donc pas spécifiquement la création ou l’utilisation des canaux Code. Mais, cela ne signifie pas que l’expérience est gratuite. L’accès aux agents partenaires reste soumis aux abonnements et conditions de chacun. Il faut par exemple disposer de l’accès correspondant au service choisi pour réellement utiliser son agent depuis Slack.

C’est là que se trouve une partie importante du modèle économique.

Slack fournit la place de marché, les agents vendent le travail

Le choix est révélateur. Salesforce ne cherche pas nécessairement à monétiser chaque canal créé, il veut devenir l’endroit où les agents viennent travailler. Si une entreprise utilise déjà Slack toute la journée, chaque tâche exécutée à l’intérieur de l’application renforce sa centralité. Les fournisseurs d’agents peuvent continuer à vendre leurs propres abonnements et leur calcul.

Slack devient alors la couche d’orchestration, c’est une position potentiellement très puissante.

Plus de 500 applications IA sont déjà présentes dans l’écosystème

Salesforce indique que plus de 500 applications et agents IA sont déjà disponibles dans le Slack Marketplace. Slack Code leur apporte une interface plus structurée. Le groupe simplifie également l’ajout d’agents développés avec d’autres outils et frameworks. À terme, ce modèle pourrait faire de Slack une sorte d’App Store pour collègues artificiels.

Chaque entreprise choisirait ses agents. Mais, tous travailleraient dans le même environnement, avec les mêmes droits et la même gouvernance.

Le nom pourrait prêter à confusion. Slack Code n’est pas un environnement de développement classique encapsulé dans une messagerie. C’est davantage un espace de coordination autour du travail réalisé par des agents. Les humains donnent le contexte, l’agent construit, l’équipe observe, le développeur examine, puis une personne autorisée valide.

Cette nuance est importante car elle révèle la direction prise par Salesforce.

Le logiciel devient progressivement un travail collectif humain-agent

Pendant des années, les outils de développement ont surtout cherché à rendre un développeur individuel plus productif. Les assistants IA ont prolongé cette logique avec le copilote. Slack Code propose un modèle différent. L’agent n’est plus uniquement attaché à une personne, il appartient temporairement à un projet. Tout le monde peut voir son travail et intervenir.

C’est probablement la partie la plus intéressante du produit.

Slack ne cherche pas à remplacer GitHub ou l’IDE. Il parie sur quelque chose de plus profond : lorsque les agents écriront une part croissante du logiciel, l’outil le plus important ne sera peut-être plus celui où le code est tapé, mais celui où l’équipe décide collectivement de ce que l’agent doit construire.