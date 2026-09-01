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Galaxy S27 et S27+ : Samsung préparerait enfin un vrai upgrade du téléobjectif

Galaxy S27 et S27+ : Samsung préparerait enfin un vrai upgrade du téléobjectif

Samsung pourrait corriger l’un des points faibles les plus persistants de ses Galaxy S standards. Selon une nouvelle fuite, les futurs Galaxy S27 et Galaxy S27+ pourraient adopter le même téléobjectif 3x que le Galaxy S27 Pro, offrant enfin une amélioration plus ambitieuse du zoom sur les modèles qui ne portent pas le badge Ultra.

L’information reste encore préliminaire, mais elle s’inscrit dans une tendance plus large : Samsung testerait plusieurs configurations photo pour toute la gamme S27, avec un possible recentrage autour de capteurs plus grands et d’une meilleure cohérence entre les différents modèles.

Un téléobjectif 3x commun aux Galaxy S27, S27+ et S27 Pro

Le leaker @phonefuturist affirme que Samsung teste actuellement une stratégie de téléobjectif partagé sur plusieurs modèles de la gamme Galaxy S27. Dans ce scénario, les Galaxy S27 et S27+ hériteraient du même module 3x que le Galaxy S27 Pro. Les caractéristiques exactes du capteur ne sont pas encore connues.

Toutefois, de précédentes rumeurs évoquaient un nouveau capteur de 12 mégapixels pour le téléobjectif du Galaxy S27 Pro. Si cette configuration se confirme, Samsung abandonnerait enfin l’approche très conservatrice observée sur ses téléobjectifs de milieu de gamme.

Le sujet n’est pas anodin. Sur les dernières générations, le téléobjectif des Galaxy S standards a souvent été considéré comme l’un des modules les moins impressionnants de leur système photo. La caméra principale reste excellente, l’ultra grand-angle est généralement solide, mais le zoom perd rapidement en détail et en qualité lorsque la lumière baisse.

Face aux progrès réalisés par Google, Vivo, OPPO ou Xiaomi, l’écart devient de plus en plus visible. Samsung a donc de bonnes raisons de revoir cette partie de la fiche technique.

Le Galaxy S26 avait déjà montré les limites du système actuel

Le Galaxy S26 a conservé une philosophie relativement prudente sur le zoom. Dans les scènes bien éclairées, le téléobjectif reste parfaitement utilisable. Mais, il montre davantage ses limites dès que les conditions deviennent difficiles.

Manque de détails, bruit, traitement logiciel plus agressif, transitions de qualité visibles entre la caméra principale et le zoom. Pour un smartphone premium, ce type de faiblesse devient difficile à justifier lorsque les concurrents installent des capteurs téléphoto beaucoup plus ambitieux.

Un nouveau capteur de 12 mégapixels pourrait être plus important qu’il n’y paraît

Sur le papier, passer à 12 mégapixels semble être une amélioration modeste. Mais, la définition seule n’est pas le point essentiel. La taille du capteur, la qualité de l’optique et la stabilisation comptent davantage. Un nouveau module 3x pourrait offrir une meilleure sensibilité, davantage de dynamique et une mise au point plus fiable.

Samsung peut également profiter d’un capteur plus récent pour améliorer tout son traitement computationnel. Le gain réel pourrait donc être bien supérieur aux deux mégapixels supplémentaires suggérés par la fiche technique.

Le Galaxy S27 Ultra suivrait une stratégie complètement différente

Le modèle Ultra pourrait quant à lui subir une transformation beaucoup plus radicale. Une précédente fuite du même leaker indique que Samsung teste un nouveau téléobjectif 4x équipé d’un capteur 1/1,9 pouce pour le Galaxy S27 Ultra.

Le constructeur pourrait ainsi remplacer les modules 3x et 5x actuels par un seul téléobjectif plus grand et plus polyvalent. Cela ramènerait le Galaxy S27 Ultra à un système arrière à trois caméras principales, mais potentiellement avec une qualité supérieure sur toute la plage de zoom.

Là encore, cette configuration n’est pas encore finalisée.

Un 4x plus grand pourrait être meilleur qu’un 5x plus petit

Le raisonnement derrière cette évolution est intéressant. Un téléobjectif 5x possède naturellement davantage de portée optique. Mais, un capteur 4x beaucoup plus grand peut capter davantage de lumière et fournir une image native plus propre. Samsung pourrait ensuite utiliser le recadrage et la fusion multi-images pour prolonger le zoom vers 5x, 10x ou au-delà.

Dans ce scénario, le chiffre de focale native devient moins important que la quantité et la qualité des données capturées. C’est une tendance que l’on observe de plus en plus sur les meilleurs photophones.

La gamme Galaxy S27 pourrait devenir plus cohérente en photo

Samsung semble surtout réfléchir à une architecture plus homogène entre ses différents modèles. Les Galaxy S27 et S27+ recevraient le même téléobjectif que le S27 Pro, et le Pro pourrait partager certains autres capteurs avec l’Ultra. Et, le S27 Ultra conserverait une différenciation forte grâce à un zoom plus ambitieux.

Cette logique permettrait à Samsung d’améliorer toute la gamme sans rendre les modèles standards trop proches du sommet.

Elle simplifierait également une partie du développement logiciel.

Une fuite évoque aussi des composants communs avec l’Ultra

Le dernier rapport suggère également que les Galaxy S27 et S27+ pourraient partager une partie du hardware de la caméra principale et de l’ultra grand-angle avec le Galaxy S27 Ultra. Toutefois, cette affirmation doit toutefois être prise avec beaucoup de prudence.

Elle entre en contradiction avec d’autres fuites indiquant plutôt que le Galaxy S27 Pro partagerait davantage de composants avec l’Ultra. Il peut donc s’agir d’une formulation imprécise ou d’une configuration correspondant à l’un des prototypes actuellement testés.

À ce stade, mieux vaut éviter de considérer ce point comme acquis.

Le nombre de configurations en circulation expliquerait justement les contradictions entre les fuites. Toujours selon @phonefuturist, Samsung évaluerait actuellement cinq prototypes différents du Galaxy S27 Ultra. Chacun pourrait tester une combinaison légèrement différente de caméras, batterie, design ou composants internes.

Ce processus est normal plusieurs mois avant la production finale. Mais, il signifie aussi qu’une caractéristique repérée aujourd’hui peut disparaître avant la commercialisation.

L’iPhone 18 Pro pourrait influencer certaines décisions

Le timing est particulièrement intéressant. Samsung attendrait notamment de voir les caractéristiques finales des futurs iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, attendus lors de l’événement Apple du 9 septembre. La caméra téléphoto sera évidemment observée de très près.

Apple dispose déjà d’un zoom optique 4x sur l’iPhone 17 Pro Max. Si l’entreprise améliore encore cette partie, Samsung pourrait être incité à renforcer son propre système. La compétition entre les deux marques se joue désormais énormément sur les focales longues.

Apple a montré qu’un 4x pouvait devenir une focale centrale

Le choix d’un zoom 4x est intéressant parce qu’il constitue un compromis assez naturel. Il est plus long qu’un téléobjectif 3x traditionnel, mais il reste plus polyvalent qu’un 5x dans certaines scènes du quotidien. Portraits, concerts, architecture, ou encore photos d’enfants ou d’animaux. Cette focale peut être utilisée beaucoup plus souvent qu’un zoom extrêmement long.

Samsung pourrait donc chercher une approche similaire tout en misant sur un capteur plus grand.

Le Pixel 11 Pro XL place lui aussi la barre assez haut

Google joue également un rôle important dans cette course. Le Pixel 11 Pro XL utilise un capteur d’environ 1/1,93 pouce derrière son téléobjectif 5x, ce qui lui donne une surface photosensible très intéressante pour ce type de module. Cette configuration peut servir de référence à Samsung.

Un Galaxy S27 Ultra avec un capteur 1/1,9 pouce serait donc extrêmement proche sur ce critère. La bataille se déplacerait ensuite vers le traitement logiciel et la qualité de l’optique.

Les constructeurs chinois restent néanmoins plus agressifs

Même avec ce nouveau 4x, Samsung ne chercherait pas nécessairement à gagner la bataille des chiffres. Des smartphones chinois comme les futurs vivo haut de gamme utilisent déjà ou préparent des téléobjectifs de 200 mégapixels avec de très grands capteurs. Ces configurations sont beaucoup plus ambitieuses sur le papier.

Samsung semble adopter une stratégie plus conservatrice : améliorer sensiblement le capteur sans transformer complètement le module photo en énorme bloc périscopique. Le constructeur devra donc compter énormément sur son traitement d’image.

Le capteur principal du Galaxy S27 pourrait aussi changer

Le modèle standard pourrait également recevoir un nouveau capteur principal. Certaines rumeurs évoquent un 50 mégapixels fabriqué par Sony. Samsung utilise depuis longtemps ses propres capteurs ISOCELL sur de nombreux modèles Galaxy.

Un passage à Sony constituerait donc un changement stratégique intéressant. Mais là encore, aucune confirmation n’est disponible. Le choix du fournisseur peut évoluer jusqu’à relativement tard dans le développement.

Une caméra frontale de 16 mégapixels serait envisagée sur toute la gamme

Autre potentielle amélioration : la caméra frontale. Des fuites précédentes ont évoqué un nouveau capteur selfie de 16 mégapixels pour l’ensemble de la série Galaxy S27. Samsung est restée très conservatrice sur cette partie pendant plusieurs générations.

Une évolution de définition, accompagnée d’un nouveau capteur, pourrait donc améliorer les selfies, la vidéo et les appels. L’intérêt dépendra évidemment de la taille réelle du capteur et de l’optique utilisée.

Les modèles Pro et Ultra pourraient recevoir un ultra grand-angle 50 mégapixels

Le Galaxy S27 Pro et le S27 Ultra sont également associés à un nouvel ultra grand-angle de 50 mégapixels. Cette amélioration serait particulièrement bienvenue. L’ultra grand-angle souffre souvent davantage en basse lumière que le capteur principal.

Un module plus moderne pourrait offrir une meilleure cohérence entre les objectifs. Samsung semble donc réfléchir à une évolution photo plus globale plutôt qu’à un simple changement isolé.

Le téléobjectif reste pourtant le changement le plus important

Même avec toutes ces rumeurs, le zoom est probablement l’upgrade le plus intéressant pour les Galaxy S27 et S27+. La caméra principale actuelle est déjà très compétente, elle produit de bonnes photos dans la majorité des situations. Améliorer encore légèrement ce module aura donc un effet moins spectaculaire au quotidien.

Le téléobjectif, en revanche, possède encore une marge de progression considérable. C’est précisément là qu’un changement peut modifier réellement l’expérience utilisateur.

Samsung doit rattraper la concurrence sur les modèles non Ultra

Le Galaxy S Ultra bénéficie depuis longtemps d’une attention particulière en photographie. Les modèles standards sont moins bien servis. Cette stratégie fonctionnait lorsque la concurrence segmentait elle aussi fortement ses gammes.

Mais, les choses changent. Les fabricants chinois proposent désormais des téléobjectifs très performants sur des modèles qui ne sont pas nécessairement Ultra. Google offre également des systèmes photo très solides sur plusieurs niveaux de sa gamme. Samsung doit donc réduire l’écart.

L’arrivée supposée d’un modèle Galaxy S27 Pro pourrait être centrale dans cette réorganisation. Samsung pourrait utiliser ce modèle pour introduire une partie des technologies de l’Ultra à un prix ou dans un format légèrement inférieur. Les Galaxy S27 et S27+ récupéreraient ensuite certaines de ses fonctions, comme le téléobjectif 3x. Le Galaxy S27 Ultra conserverait les composants les plus coûteux. Cette structure offrirait une segmentation plus progressive que le simple trio standard/Plus/Ultra.

Reste à savoir si Samsung conservera réellement quatre modèles

L’existence du Galaxy S27 Pro reste elle aussi à confirmer. Plusieurs identifiants internes semblent suggérer quatre appareils. Mais, Samsung peut encore modifier sa gamme avant le lancement. Le constructeur a déjà changé sa stratégie de modèles à plusieurs reprises selon les années. L’intégration d’un Pro pourrait répondre à la nécessité de proposer un flagship très haut de gamme sans imposer le format ou le S Pen du modèle Ultra.

Contrairement à l’Ultra, les Galaxy S27 et S27+ devraient conserver une apparence relativement proche de la génération précédente. Le contraste avec l’Ultra serait important. Les premières fuites évoquent des coins plus arrondis et un nouveau plateau photo beaucoup plus large. Samsung chercherait également à intégrer de nouveaux composants autour de Qi2 et à augmenter la capacité de batterie.

La marque pourrait donc utiliser l’Ultra comme laboratoire de design tandis que les modèles standards évolueraient de façon plus discrète.

Si Samsung donne réellement aux Galaxy S27 et S27+ un téléobjectif digne de leur positionnement premium, cette petite caméra pourrait devenir leur upgrade le plus important.