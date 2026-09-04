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Moto Watch Ultra : Motorola défie la Galaxy Watch Ultra avec LTE, Qira AI et un prix deux fois plus bas

Moto Watch Ultra : Motorola défie la Galaxy Watch Ultra avec LTE, Qira AI et un prix deux fois plus bas

Comme attendu, lors de l’IFA 2026, Motorola revient sur le devant de la scène des montres Wear OS avec la Moto Watch Ultra, son modèle le plus ambitieux à ce jour. Boîtier de 46 mm, LTE, résistance 5 ATM, GPS double bande, suivi santé développé avec Polar et nouvelle IA Qira : la marque veut clairement se positionner face à la Galaxy Watch Ultra de Samsung.

Son principal argument pourrait toutefois être beaucoup plus simple : le prix. À 429 euros en France, la Moto Watch Ultra coûte moitié moins que la Galaxy Watch Ultra 2 à 750 euros, tout en conservant une fiche technique suffisamment musclée pour viser les utilisateurs qui veulent une montre plus robuste sans basculer dans le très haut de gamme.

Un design robuste sans adopter une esthétique trop sportive

Motorola a choisi un boîtier de 46 mm en acier inoxydable poli, avec une approche moins utilitaire que certaines montres dites Ultra. L’objectif est de conserver une vraie résistance pour les activités sportives tout en proposant un design suffisamment sobre pour rester crédible dans un cadre professionnel ou plus habillé.

La montre est certifiée IP68 contre l’eau et la poussière et bénéficie également d’une résistance 5 ATM, ce qui lui permet d’être utilisée dans des activités aquatiques plus exigeantes qu’une montre classique. Motorola fournit en plus deux bracelets directement dans la boîte, l’un en silicone et l’autre en cuir, afin de couvrir les usages sportifs comme quotidiens.

Le résultat rappelle certaines montres OnePlus dans son équilibre entre robustesse et élégance, mais Motorola cherche ici à aller plus loin avec une finition plus premium et une vraie ambition de montre polyvalente.

La première montre Motorola avec LTE

La Moto Watch Ultra est également la première montre connectée de la marque à intégrer une connexion cellulaire LTE. Cette fonction permet de passer des appels, recevoir des données ou utiliser certains services sans garder son smartphone à proximité, à condition bien sûr de disposer d’un forfait compatible. C’est un élément essentiel pour une montre qui veut rivaliser avec les modèles Ultra de Samsung ou Apple.

Pour le sport, le gain est particulièrement évident : courir, marcher ou partir quelques heures sans téléphone devient beaucoup plus simple si la montre peut rester connectée seule.

L’intégration LTE rapproche donc Motorola du niveau fonctionnel attendu sur les meilleures montres Wear OS, où la connectivité indépendante n’est plus considérée comme un luxe mais comme un élément central de la proposition haut de gamme.

Qira AI arrive pour la première fois sur un wearable

Motorola utilise également la Moto Watch Ultra pour introduire Qira AI, l’intelligence artificielle développée au sein de Lenovo. La montre devient le premier wearable à intégrer cette technologie, avec des interactions conversationnelles capables de se synchroniser avec les autres appareils du groupe. Motorola veut ainsi construire une continuité entre smartphone, PC et montre autour d’un même assistant.

Le positionnement est intéressant, car l’IA devient progressivement un nouveau terrain de différenciation sur Wear OS. Samsung pousse Galaxy AI, Google développe Gemini sur Pixel Watch, tandis que Motorola cherche désormais à créer sa propre couche logicielle.

L’enjeu sera de savoir ce que Qira apporte réellement au poignet. Une IA conversationnelle n’a d’intérêt sur une montre que si elle réduit les manipulations et permet d’obtenir rapidement une information ou déclencher une action sans devoir sortir son téléphone.

Polar reste le partenaire santé de Motorola

Motorola poursuit aussi son partenariat avec Polar pour les fonctions sportives et physiologiques avancées. La Moto Watch Ultra propose ainsi des indicateurs liés à la récupération, aux zones d’intensité active et au métabolisme. Un coach de course est également intégré afin d’accompagner les entraînements et fournir des recommandations selon les performances de l’utilisateur.

Cette collaboration permet à Motorola de s’appuyer sur l’expertise d’un acteur historique du suivi sportif plutôt que de développer seul toute sa couche d’analyse.

C’est une stratégie assez pertinente. Sur une montre connectée moderne, la qualité des capteurs ne suffit plus : l’interprétation des données, la cohérence des recommandations et la lisibilité des métriques deviennent tout aussi importantes.

La Moto Watch Ultra ne cherche donc pas seulement à enregistrer davantage de données, mais à les transformer en informations utiles sur l’effort et la récupération.

Snapdragon W5+ Gen 1 et GPS double bande

La montre repose sur une plateforme Snapdragon W5+ Gen 1, une puce déjà bien connue dans l’univers Wear OS. Elle n’est plus la plus récente du marché, mais reste suffisamment performante pour offrir une expérience fluide tout en conservant une consommation raisonnable.

Motorola ajoute également un GPS double bande, destiné à améliorer la précision du positionnement dans les environnements difficiles comme les centres-villes denses, les zones boisées ou les parcours entourés de bâtiments.

Cette fonctionnalité est devenue presque indispensable sur les montres sportives haut de gamme. Elle permet généralement de réduire les erreurs de trajectoire et d’obtenir des données plus fiables sur la distance ou l’allure.

Pour une montre qui veut concurrencer directement la Galaxy Watch Ultra, l’intégration d’un GPS plus précis était donc essentielle.

Deux jours d’autonomie, mais avec une concession importante

Motorola annonce jusqu’à 2 jours d’utilisation active lorsque l’écran Always-On est désactivé. Cette estimation reste correcte pour une montre Wear OS, mais elle montre aussi les limites du produit. Avec l’affichage permanent activé et l’ensemble des fonctions utilisées régulièrement, une recharge quotidienne restera probablement nécessaire.

La marque compense partiellement ce point avec une recharge rapide : 15 minutes suffiraient pour récupérer environ 24 heures d’autonomie, toujours avec l’Always-On désactivé.

Cette capacité peut rendre la contrainte plus facile à gérer au quotidien. Une courte recharge pendant une douche ou un petit-déjeuner peut suffire à repartir pour la journée sans devoir laisser la montre branchée pendant plusieurs heures.

Mais, face aux montres capables de tenir plusieurs jours en usage complet, l’autonomie reste clairement l’un des compromis du modèle.

Motorola attaque Samsung directement sur le prix

La Moto Watch Ultra sera disponible aux alentours du 18 septembre 2026 sur motorola.fr, au prix de 429 euros. Le positionnement est particulièrement agressif face à la Galaxy Watch Ultra 2. À ce niveau, Motorola ne cherche pas seulement à être légèrement moins cher. La différence de prix est suffisamment importante pour modifier complètement la comparaison.

LTE, boîtier acier, résistance 5 ATM, GPS double bande, fonctions sportives Polar et IA embarquée sont proposés pour un tarif bien inférieur à celui du principal concurrent Samsung.

La vraie question sera donc de savoir ce que Motorola sacrifie réellement pour atteindre ce prix.

La Galaxy Watch Ultra conserve l’avantage de l’écosystème

Samsung garde évidemment plusieurs arguments importants. La Galaxy Watch Ultra bénéficie d’une intégration profonde avec les smartphones Galaxy, d’un écosystème logiciel plus mature et d’un suivi santé largement développé au fil des générations.

Motorola arrive avec une proposition plus récente et devra prouver la qualité de son logiciel, la précision de ses métriques ainsi que la stabilité de Qira AI dans un usage quotidien. Le rapport qualité-prix peut être excellent sur le papier, mais une montre connectée est aussi un produit logiciel que l’on utilise en permanence.

Samsung possède ici plusieurs années d’avance dans l’optimisation de son expérience Wear OS.

Google reste sur un positionnement plus quotidien avec la Pixel Watch

La Pixel Watch 5 suit une autre philosophie. Google met davantage l’accent sur le suivi quotidien, l’IA Gemini et l’intégration avec Fitbit que sur une véritable approche « Ultra ». La Moto Watch Ultra se place donc dans une catégorie intermédiaire intéressante : plus robuste et sportive qu’une Pixel Watch, mais beaucoup moins chère que la proposition de Samsung.

Ce positionnement pourrait lui permettre de toucher des utilisateurs qui veulent une montre premium résistante sans dépenser 700 dollars.

Motorola évite ainsi la confrontation directe sur tous les terrains et cherche plutôt à exploiter l’espace tarifaire laissé entre les modèles standards et les montres Ultra les plus coûteuses.

Une montre qui peut relancer Motorola dans le wearable

La Moto Watch Ultra est probablement le produit le plus important de Motorola dans les wearables depuis plusieurs années. La marque ne cherche plus à produire une simple extension de son smartphone, mais une montre suffisamment complète pour exister face à Samsung et Google.

LTE, IA maison, partenariat Polar et design plus premium donnent enfin à Motorola une proposition identifiable. Le prix renforce encore cette impression.

À 429 euros, la Moto Watch Ultra peut devenir une alternative particulièrement intéressante si son autonomie réelle et son suivi santé tiennent leurs promesses. Motorola ne battra probablement pas Samsung uniquement avec une fiche technique, mais elle vient de rendre le segment Ultra beaucoup plus difficile à justifier à 750 euros.