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Test des HUAWEI FreeBuds Pro 5 : Le nouveau standard des écouteurs à réduction de bruit ?

Test des HUAWEI FreeBuds Pro 5 : Le nouveau standard des écouteurs à réduction de bruit ?

Depuis quelques générations, HUAWEI construit discrètement l’une des gammes d’écouteurs sans fil les plus sérieuses du marché. Les FreeBuds Pro 4 avaient déjà convaincu sur le son et le confort — les FreeBuds Pro 5 franchissent un cap supplémentaire avec une première mondiale : la double réduction de bruit active par deux drivers simultanés.

Une innovation qui positionne d’emblée ces écouteurs comme une alternative crédible aux AirPods Pro d’Apple, à un prix inférieur.

Disponibles à 169,99 euros, les FreeBuds Pro 5 s’intercalent nettement sous les AirPods Pro (209 €) et les Galaxy Buds 4 Pro de Samsung (250 €). Sur le papier, l’argument tarifaire est déjà séduisant. Reste à savoir si la réalité est à la hauteur.

Dans la boîte, on retrouve :

Écouteur

Embouts (disponibles en taille grande, moyenne, petite et ultra-petite; la paire de taille moyenne est installée par défaut sur les écouteurs.)

Étui de charge

Guide de démarrage rapide et informations de sécurité

Carte de garantie

HUAWEI FreeBuds Pro 5 : Design et confort

Les FreeBuds Pro 5 reprennent la silhouette reconnaissable de la série : embout intra-auriculaire avec ailette en silicone et tige courte. Mais, HUAWEI a affiné les proportions sur cette génération : chaque écouteur pèse désormais 5,5 grammes, soit 0,3 g de moins que son prédécesseur.

La tige a été amincie sur les côtés, et l’ensemble dégage une impression de compacité et de légèreté nouvelles.

Le design Star Oval — un ovale irisé arborant le logo HUAWEI SOUND — donne aux écouteurs un aspect premium sans ostentation. La finition miroir de la tige extérieure capte la lumière de façon élégante. Quatre coloris sont disponibles : blanc, noir, sable doré et bleu nuit — ce dernier se distingue par un étui recouvert de simili-cuir texturé, particulièrement réussi.

L’étui de charge, lui, est légèrement plus étroit et plus léger (43 grammes) que celui des Pro 4.

Un maintien remarquable

La conception a bénéficié d’une analyse de plus de 10 000 formes d’oreilles, ce qui se traduit dans la pratique par un maintien remarquable, y compris lors de séances de sport ou de longues journées de port continu. La certification IP57 — protection contre la poussière et l’immersion temporaire — complète un tableau solide pour des écouteurs à ce prix.

Les contrôles gestuels sur la tige sont intuitifs après un court temps d’adaptation : un tap pour pause/lecture, un double tap pour changer de piste ou accepter un appel, un appui long pour basculer entre les modes ANC. Les capteurs répondent avec précision et ne déclenchent pas d’actions involontaires, même lorsqu’on saisit la tige pour insérer les écouteurs. Il est également possible de répondre à un appel par un simple hochement de tête — une fonctionnalité anecdotique mais amusante à l’usage.

HUAWEI FreeBuds Pro 5 : Qualité sonore

Chaque écouteur embarque un double driver : un woofer dynamique à double aimant à linéarité élevée pour les basses et médiums, associé à un tweeter à membrane planaire micro-mince pour les hautes fréquences. Cette architecture, inédite sur des écouteurs TWS à ce prix, élargit la plage de reproduction et améliore la séparation des fréquences.

À l’écoute, le rendu est plein, détaillé et dynamique. Les basses sont présentes et bien contrôlées — certains testeurs les qualifient de légèrement mises en avant (profil basseux assumé), sans que cela nuise à la clarté des médiums ni à la précision des aigus. La scène sonore est convaincante, et l’audio spatial disponible sur l’application ajoute une dimension supplémentaire sur les contenus compatibles.

Côté codecs, les FreeBuds Pro 5 supportent le L2HC 4.0 — propriétaire HUAWEI — permettant un flux audio sans perte jusqu’à 2,3 Mb/s en 48 kHz / 24 bits, réservé aux smartphones HUAWEI compatibles. La version globale prend en charge LDAC pour les appareils Android et AAC pour iOS. La qualité en LDAC est jugée excellente par l’ensemble des testeurs, avec une amélioration notable dans les basses et les médiums par rapport aux Pro 4.

Un égaliseur 10 bandes est accessible via l’application pour les utilisateurs souhaitant affiner le rendu.

À noter : pour les utilisateurs disposant d’un smartphone HUAWEI compatible, le protocole NearLink 2.0 permet de monter jusqu’à 4,6 Mb.s en audio sans perte — une exclusivité de l’écosystème HUAWEI que les utilisateurs Android standard ou iOS ne pourront pas exploiter.

HUAWEI FreeBuds Pro 5 : Réduction de bruit active (ANC)

C’est le point fort le plus remarquable de cette génération. Les FreeBuds Pro 5 sont les premiers écouteurs entièrement sans fil à utiliser leurs deux drivers simultanément pour la réduction de bruit : woofer et tweeter génèrent ensemble des ondes de phase inversée pour contrecarrer les sons ambiants. En parallèle, un modèle IA MIMO analyse l’environnement sonore en temps réel — jusqu’à 400 000 fois par seconde — et ajuste les paramètres en conséquence.

Le résultat est une profondeur de réduction maximale annoncée à 47 dB, avec une amélioration globale de 220 % par rapport aux FreeBuds Pro 4. Les 8 microphones répartis sur les deux écouteurs (3 micros silicium + 1 microphone à conduction osseuse par écouteur) contribuent à cette performance, tant pour l’ANC que pour les appels. En test objectif, les FreeBuds Pro 5 bloquent en moyenne 82 % du bruit extérieur avec l’ANC activée.

En usage quotidien — métro, open space, café animé, trajet en avion — l’isolation est impressionnante et se situe au niveau des meilleures solutions du marché. La plage de fréquences couverte s’étend jusqu’à 6 kHz (contre 4 kHz sur une architecture à driver unique), ce qui rend l’atténuation plus naturelle sur les voix et les sons aigus.

Quatre modes ANC sont disponibles : adaptatif (double cœur intelligent), confort, général et ultra. Le mode adaptatif ajuste désormais la réduction non seulement en fonction de l’environnement, mais aussi de la morphologie du conduit auditif et de la position de l’écouteur dans l’oreille — un raffinement perceptible dans les transitions entre environnements. La gestion du vent est également soignée : lorsque le vent est fort, l’ANC adapte automatiquement son intensité pour éviter d’amplifier le bruit de vent.

Quelques nuances toutefois : les FreeBuds Pro 5 ne détrônent pas encore tout à fait les références absolues que sont les AirPods Pro (dernière génération) ou les meilleures solutions de Bose et Sony sur ce critère spécifique. Mais, l’écart s’est considérablement réduit — et le rapport ANC/prix reste difficile à battre.

Mode transparence et appels

Le mode transparence est l’un des plus naturels du marché sur cette génération. La restitution de l’environnement sonore est fluide et peu colorée — les voix en particulier sonnent moins métalliques ou étouffées que sur les FreeBuds Pro 4. La conversation awareness détecte automatiquement lorsque l’utilisateur parle et bascule en mode transparence, sans intervention manuelle.

Pour les appels, la technologie Quiet Call 2.0 s’appuie sur les 8 microphones et la conduction osseuse pour isoler la voix jusqu’à 100 dB de bruit ambiant, même avec des vents soufflant jusqu’à 10 m/s. En pratique, la qualité des appels est régulièrement citée comme l’un des meilleurs de la catégorie : l’interlocuteur n’entend pas les bruits de fond, et la voix reste claire et naturelle y compris dans des environnements très chargés (rue animée, gare, restaurant).

HUAWEI FreeBuds Pro 5 : Connectivité et fonctionnalités

Les FreeBuds Pro 5 embarquent le Bluetooth 6.0, avec une antenne intégrée dans la tige pour stabiliser la connexion dans les environnements chargés (gares, transports en commun). La connexion multipoint permet de rester connecté simultanément à deux appareils, avec bascule automatique selon la source audio active — ou manuellement via l’application. La connexion est stable et sans décrochage notable dans les tests.

L’application HUAWEI Audio (anciennement HUAWEI AI Life) est bien conçue : personnalisation des gestes, réglages ANC, égaliseur 10 bandes, test d’ajustement des embouts, suivi des niveaux de bruit d’exposition. Le volume adaptatif ajuste automatiquement le niveau sonore en fonction du bruit ambiant, sans intervention de l’utilisateur. Une fonction de localisation des écouteurs par émission de tonalité est disponible, mais sans l’équivalent du réseau Find My d’Apple ni la possibilité de localiser l’étui.

L’étui supporte la recharge sans fil Qi — un avantage pratique pour les utilisateurs équipés en accessoires de charge sans fil.

HUAWEI FreeBuds Pro 5 : Autonomie

L’autonomie est solide, avec 9 heures par écouteur sans ANC et environ 6 à 7 heures avec l’ANC activée. L’étui de charge embarque une batterie de 537 mAh, pour un total annoncé de 38 heures toutes charges comprises.

En usage quotidien avec l’ANC activée, les FreeBuds Pro 5 couvrent sans difficulté une longue journée de travail sans recharge intermédiaire. C’est une légère amélioration par rapport aux Pro 4, qui donnaient environ une heure de moins en mode ANC. Il faut noter que cette autonomie reste légèrement inférieure à celle de certains concurrents comme les Sony WF-1000XM6 ou les Galaxy Buds 4 Pro en mode ANC — mais l’écart est mesuré et la réserve de l’étui compense largement.

HUAWEI FreeBuds Pro 5 : Verdict

Les HUAWEI FreeBuds Pro 5 sont les écouteurs les plus aboutis de la marque à ce jour, et l’une des meilleures paires d’écouteurs entièrement sans fil disponibles en 2026. Le son est riche, détaillé et polyvalent. L’ANC à double driver est une vraie innovation qui place ces écouteurs parmi les meilleurs sur ce critère à leur prix. Le confort de port est excellent, la qualité des appels est parmi les meilleures de la catégorie, et la connectivité Bluetooth 6.0 est exemplaire.

Le tout pour un tarif inférieur aux AirPods Pro et aux Galaxy Buds 4 Pro.

Quelques limites persistent. L’audio sans perte à haut débit (L2HC 4.0 et NearLink 2.0) reste une exclusivité des smartphones HUAWEI compatibles — les utilisateurs Android et iOS se contenteront du LDAC ou de l’AAC, qui restent très bons mais pas au même niveau. L’ANC, bien qu’excellente, ne dépasse pas encore tout à fait les solutions de Bose ou Sony dans les basses fréquences profondes. Et la compatibilité iOS, si elle fonctionne, reste moins complète que dans l’écosystème Android.

Recommandé pour : les utilisateurs Android à la recherche d’une alternative premium aux AirPods Pro, les navetteurs sensibles au bruit, les télétravailleurs exigeants sur la qualité des appels, les utilisateurs de l’écosystème HUAWEI souhaitant l’expérience audio complète.

Pas pour : les utilisateurs iOS souhaitant une intégration maximale, ceux qui privilégient l’audio sans perte sans être dans l’écosystème HUAWEI, ou ceux qui cherchent l’ANC la plus puissante du marché sans compromis (cap toujours détenu par Sony et Bose).