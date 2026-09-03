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Claude en panne : Mythos, Fable et Opus touchés par une hausse des erreurs chez Anthropic

Claude en panne : Mythos, Fable et Opus touchés par une hausse des erreurs chez Anthropic

Anthropic connaît actuellement des perturbations sur plusieurs versions de Claude. De nombreux utilisateurs rencontrent des erreurs ou des réponses qui échouent, tandis que la page de statut officielle de l’entreprise confirme qu’un incident affecte une partie de ses modèles.

Sont notamment concernés Mythos 5.1, Fable 5.1, Mythos 5, Fable 5, Opus 5, Opus 4.8 et Opus 4.6. Anthropic indique avoir identifié la cause du problème et travaille désormais à son correctif.

Plusieurs générations de Claude sont touchées simultanément

L’incident ne semble pas limité à un seul modèle. Anthropic fait état d’un taux d’erreur élevé sur plusieurs générations de Claude, ce qui explique pourquoi les perturbations peuvent toucher des utilisateurs aux usages très différents.

Les modèles concernés couvrent aussi bien les dernières versions Mythos et Fable que plusieurs générations d’Opus. Selon le service utilisé ou le modèle sélectionné, les symptômes peuvent donc prendre différentes formes : génération interrompue, requête qui échoue ou impossibilité ponctuelle d’obtenir une réponse.

Ce type de panne devient particulièrement visible lorsque plusieurs familles de modèles reposent sur des composants d’infrastructure communs. Une défaillance à ce niveau peut rapidement affecter plusieurs services en même temps, même lorsque les modèles eux-mêmes restent distincts.

Anthropic affirme avoir identifié la cause

La bonne nouvelle est qu’Anthropic ne se trouve plus uniquement dans une phase d’investigation. L’entreprise indique avoir identifié l’origine de l’augmentation des erreurs et travailler à la mise en place d’un correctif. Cela suggère que l’incident est désormais mieux circonscrit, même si aucun horaire précis de retour complet à la normale n’a encore été communiqué.

La page de statut de Claude signale actuellement une dégradation partielle du service, confirmant que le problème dépasse quelques témoignages isolés.

Pour les utilisateurs professionnels, la situation peut être particulièrement gênante lorsque Claude est intégré à des workflows automatisés, des outils de développement ou des applications internes qui dépendent de sa disponibilité en continu.

Une panne qui rappelle la dépendance croissante aux modèles cloud

Les interruptions de ce type prennent une importance croissante à mesure que les assistants IA deviennent de véritables infrastructures de travail. Claude n’est plus utilisé uniquement pour discuter avec un chatbot. Les modèles Anthropic sont intégrés à des outils de programmation, des agents autonomes, des plateformes professionnelles et des services reposant sur des appels API permanents.

Une hausse du taux d’erreur peut alors avoir des conséquences beaucoup plus larges qu’une simple indisponibilité de l’interface web.

Des automatisations peuvent échouer, des processus s’interrompre et certaines applications tierces perdre temporairement une partie de leurs fonctionnalités.

Les nouveaux modèles rendent l’infrastructure encore plus critique

La liste des modèles concernés est également intéressante parce qu’elle inclut les générations les plus récentes, notamment Mythos 5.1 et Fable 5.1. Anthropic accélère fortement le renouvellement de sa gamme et multiplie les modèles spécialisés ou réservés à certains usages. Cette diversification augmente la flexibilité pour les utilisateurs, mais elle renforce également l’importance d’une infrastructure capable de supporter plusieurs familles de modèles simultanément.

Plus l’écosystème devient vaste, plus une perturbation commune peut avoir un effet visible à grande échelle.

Cela explique aussi pourquoi les pages de statut sont devenues essentielles pour les fournisseurs d’IA : elles permettent de distinguer rapidement un problème local, lié par exemple à une connexion ou une application, d’un incident réellement situé côté fournisseur.

Faut-il changer de modèle en attendant ?

Changer manuellement de modèle peut éventuellement contourner certains incidents lorsqu’une seule version est affectée. Mais dans le cas présent, plusieurs générations sont concernées simultanément, ce qui rend cette solution beaucoup moins fiable.

Si une requête échoue, le plus prudent reste d’éviter de la relancer en boucle dans un workflow automatisé, notamment lorsque chaque tentative peut déclencher une action ou consommer des ressources.

Pour les usages critiques, les entreprises qui utilisent plusieurs fournisseurs peuvent également basculer temporairement une partie de leurs tâches vers une infrastructure secondaire.

Ce type de mécanisme de secours devient d’ailleurs de plus en plus courant à mesure que les modèles d’IA deviennent des dépendances opérationnelles.

Pas encore de retour complet à la normale

À ce stade, Anthropic indique travailler sur le correctif après avoir identifié la cause du problème. Il n’existe donc pas encore de confirmation d’un retour complet à la normale pour tous les modèles concernés. La situation peut évoluer rapidement, et certaines fonctions pourraient être restaurées progressivement avant les autres.

Pour les utilisateurs qui rencontrent actuellement des erreurs, le problème semble donc bien provenir des services Claude eux-mêmes plutôt que d’un dysfonctionnement isolé de leur appareil ou de leur compte.

Les pannes deviennent un nouvel enjeu de fiabilité pour l’IA

Ce type d’incident rappelle que la compétition entre grands modèles ne se joue pas uniquement sur les benchmarks, le prix des tokens ou les nouvelles capacités.

La disponibilité devient elle aussi un argument stratégique.

À mesure que Claude, Gemini, ChatGPT et d’autres plateformes s’intègrent dans des processus professionnels permanents, quelques minutes ou quelques heures de dégradation peuvent avoir des conséquences concrètes sur la productivité.

Les fournisseurs d’IA entrent ainsi dans une phase où ils doivent être jugés comme de véritables infrastructures cloud : puissance du modèle d’un côté, résilience et disponibilité de l’autre.

Pour Anthropic, l’enjeu immédiat reste évidemment de restaurer rapidement l’ensemble des services. Mais à plus long terme, ce sont surtout la fréquence et la durée de ces incidents qui détermineront la confiance que les entreprises peuvent accorder à Claude pour leurs usages les plus critiques.