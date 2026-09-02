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Test de la HUAWEI Watch GT 7 Pro : la montre-compagnon taillée pour le vélo et la montagne

Test de la HUAWEI Watch GT 7 Pro : la montre-compagnon taillée pour le vélo et la montagne

HUAWEI décline sa série GT en trois modèles cette année, et la Watch GT 7 Pro en est le fleuron. Boîtier en titane, verre saphir, navigation hors ligne, paiements sans contact, écran ultra-lumineux : elle veut tout faire, aussi bien au bureau qu’en pleine ascension. Cette génération met un accent particulier sur deux publics — les cyclistes et les skieurs — avec des fonctionnalités taillées pour la montagne et la route.

Commercialisée à partir du 2 septembre 2026 au prix de 429 € (une remise de lancement de 50 € était proposée sur la boutique HUAWEI pour les commandes passées avant le 13 octobre, avec bracelet offert et pack Worry-Free Care), la GT 7 Pro se décline en trois coloris — noir, vert et jaune — et affronte l’Apple Watch Series 11, la Samsung Galaxy Watch 9 et les Garmin Venu 4.

Après plusieurs jours de test, voici mon verdict.

Dans la boîte, on retrouve :

Montre

Support de charge (avec câble de charge)

Guide de démarrage rapide, informations de sécurité et carte de garantie

HUAWEI Watch GT 7 Pro : Design et finition

Le modèle Pro se distingue nettement des versions standard (Watch GT 7 41 et 46 mm en acier inoxydable). Il adopte un boîtier de 46 mm en alliage de titane, encadré par une lunette hexagonale non rotative en céramique brillante ornée de marquages jaunes qui tranchent sur le boîtier mat, avec un fond de boîtier également en céramique qui abrite les nombreux capteurs.

La dalle est protégée par du verre saphir, résistant aux rayures et aux traces de doigts, tandis que le fond de boîtier en céramique noire abrite les nombreux capteurs.

Visuellement, le modèle Pro reste très proche de la Watch GT 6 Pro : les évolutions esthétiques sont mineures.

La finition est irréprochable : montage soigné, matériaux premium, sensation de qualité constante. Sur la droite du boîtier, on trouve une couronne rotative cliquable, un bouton doté d’un capteur, et un haut-parleur ; le microphone est logé à gauche. Le bracelet fourni en fluoroélastomère (motif nid d’abeille, 20 mm) se change sans outil grâce à des boutons sous les attaches.

Une finition parfaite

La montre pèse environ 55,5 grammes sans bracelet — un poids substantiel mais bien réparti, qui trahit son positionnement outdoor sans nuire au confort.

Le bracelet fourni en fluoroélastomère (motif nid d’abeille) est très souple et confortable, avec une excellente idée : l’excédent de sangle se glisse sous le bracelet, contre la peau, ce qui évite tout passant et donne une tenue impeccable, proche d’une montre classique. En revanche, HUAWEI utilise un connecteur de bracelet propriétaire (combinant une fixation standard et un ajout spécifique) : impossible d’utiliser un bracelet 22 mm classique du commerce. Pour changer de couleur ou de style, il faut passer par des bracelets spécifiques à ce modèle — le principal reproche que l’on peut adresser à la montre.

Côté robustesse, la Huawei Watch GT 7 Pro coche toutes les cases : certification 5 ATM et IP69, et surtout une validation pour la plongée jusqu’à 40 mètres. En revanche, HUAWEI reste avare d’informations sur l’empreinte carbone du produit et sur la durée de support logiciel — un point noir récurrent chez le constructeur.

HUAWEI Watch GT 7 Pro : Écran

L’écran AMOLED rond de 1,47 pouce (466 × 466 pixels, 317 ppp) est l’un des points forts de la montre. Les mesures indépendantes relèvent une luminosité maximale de 3 109 cd/m² avec capteur de lumière activé — au niveau des tout derniers modèles Samsung, et supérieure à l’Apple Watch Series 11 (2 117 cd/m²).

En pratique, l’affichage est toujours parfaitement lisible, au quotidien comme en plein effort sous le soleil. Le verre saphir ajoute une résistance appréciable aux traces de doigts.

La montre propose un mode Always-On personnalisable, qui s’éteint automatiquement en mode coucher. Un bémol technique à signaler : l’écran utilise une modulation PWM à 60 Hz pour gérer la luminosité — une fréquence assez basse qui peut occasionner une fatigue oculaire chez les personnes sensibles lors d’usages prolongés.

À noter que ce comportement est identique sur la plupart des montres concurrentes (Apple, Samsung).

HUAWEI Watch GT 7 Pro : Sport, vélo et navigation

C’est le cœur de cible de cette génération. La Huawei Watch GT 7 Pro embarque plus de 110 modes sportifs, mais brille particulièrement sur trois disciplines : le cyclisme, le ski et le golf.

Pour le vélo, la montre se transforme en véritable ordinateur de bord. On peut enregistrer plusieurs vélos (utile pour le suivi de puissance virtuelle), importer des itinéraires depuis l’app HUAWEI Health, et suivre un parcours avec affichage de la route, du sens de déplacement et de la distance restante. À haute vitesse, la montre avertit des virages serrés à l’approche, et propose une analyse des montées indiquant le dénivelé restant à gravir. La présentation des données d’entraînement et de navigation est excellente, et la lisibilité de l’écran fait merveille.

Pour le ski, la Watch GT 7 Pro donne accès aux cartes de 3 000 stations dans le monde (numéros et couleurs des pistes et remontées), mesure les forces G et compare les temps de descente avec ses amis ou ses propres records. Le mode Pro Ski avec cartes de pistes est mis en avant par HUAWEI cette année. Le golf reste, lui aussi, exclusif au modèle Pro. Un mode trail running fait également son apparition.

Côté navigation, la montre supporte tous les systèmes satellitaires (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS). Les tracés enregistrés sont fidèles à la réalité, sans décrochages notables. Surtout, la GT 7 Pro offre une navigation hors ligne : une fois les cartes téléchargées via l’app, elle guide sans smartphone, y compris pour un retour au point de départ. Petal Maps est préinstallé, et les parcours s’exportent en GPX, TCX et KML.

Pour l’analyse d’entraînement, on retrouve l’indice de capacité de course (RAI), le VO₂max, la charge d’entraînement, les temps prévisionnels et le seuil lactique.

HUAWEI Watch GT 7 Pro : Santé et suivi

La Huawei Watch GT 7 Pro reprend l’arsenal santé complet de HUAWEI, avec de bons résultats de précision vérifiés en laboratoire. Pour la fréquence cardiaque, l’écart avec une ceinture Polar H10 de référence n’est que de 1,72 % au repos et de 0,37 % en moyenne à l’effort. Pour la SpO2, l’écart moyen face à un oxymètre Braun est de 1,04 %. Des performances solides.

La montre mesure fréquence cardiaque, variabilité (HRV), saturation en oxygène, température corporelle, rigidité vasculaire, et propose un ECG ainsi qu’une détection des arythmies par analyse d’onde de pouls. En revanche, contrairement à certaines rumeurs, elle ne mesure pas la pression artérielle (fonction réservée à la Watch D3). La fonctionnalité Health Insights agrège ces données en un score de forme physique (de 1 à 100) accompagné d’un code couleur, et identifie les tendances hebdomadaires.

Le suivi du sommeil est particulièrement détaillé : durée totale, phases (léger, profond, REM), continuité du sommeil profond, stabilité, qualité respiratoire, HRV nocturne. Un point de vigilance, relevé lors de tests prolongés : certaines interprétations automatiques doivent être prises avec précaution.

Le temps passé debout est régulièrement surestimé, et l’analyse du bien-être émotionnel (qui classait par exemple 76 % des émotions comme « neutres » sur une semaine de test) ne reflète pas toujours le ressenti réel. À considérer comme un extra ludique plutôt qu’une mesure fiable. En revanche, les pas, les activités enregistrées et le sommeil se sont avérés cohérents.

Parmi les nouveautés les plus appréciées, le mode Mini-Workout propose des séquences d’exercices courtes, guidées par une animation de panda, idéales pour bouger pendant une pause au travail ou en attendant le bus. Volontairement simple et ludique, c’est l’une des additions les plus réussies de HUAWEI depuis des années selon les testeurs — au point de devenir un réflexe quotidien.

Fonctions connectées

La montre tourne sous HarmonyOS 6.1, dont les évolutions par rapport à la 6.0 restent des raffinements — mais l’OS n’en avait guère besoin : sur les montres HUAWEI, HarmonyOS est aujourd’hui une vraie réussite, avec des animations minimales et fluides et une interface bien pensée. On retrouve les gestes habituels (réglages rapides depuis le haut, notifications depuis le bas, widgets et pages latérales), avec une gestion des notifications « miroir à sens unique » appréciable : effacer une alerte sur la montre ne la supprime pas du téléphone. La montre embarque aussi un SOS d’urgence, un mode Focus et de nombreux cadrans supplémentaires.

La montre fonctionne exclusivement avec l’application HUAWEI Health (iOS et Android), à récupérer sur le site de HUAWEI puisqu’elle n’est pas disponible sur le Play Store (conséquence des restrictions commerciales américaines). La configuration est claire mais peu paraître un peu longue, avec de nombreuses autorisations à accorder application par application — une approche respectueuse de la vie privée, mais qui multiplie les dialogues au démarrage.

Grâce au haut-parleur et au micro intégrés, on peut passer des appels directement au poignet (smartphone à portée Bluetooth) : la qualité audio est excellente, sans écho ni grésillement. Les notifications s’affichent de façon fiable, les e-mails sont lisibles en entier, et les emojis sont supportés — mais pas les images dans les conversations. Bonne surprise : un clavier complet permet de taper des réponses avec peu d’erreurs.

Pour les paiements, HUAWEI s’appuie sur Curve Pay (synchronisable avec Google Wallet). L’installation est simple, mais l’expérience s’est révélée perfectible en test : la montre affiche parfois « Paiement réussi » alors que la transaction n’a pas été validée par le terminal.

Autres limites : pas d’eSIM, un assistant vocal maison (Celia) très daté et incapable de recherches internet ou de navigation, et une boutique d’applications correcte pour la navigation ou les langues, mais pauvre en apps domotique ou services musicaux populaires.

HUAWEI Watch GT 7 Pro : Autonomie et recharge

L’autonomie reste un argument fort. HUAWEI annonce jusqu’à 21 jours en usage léger et 12 jours en usage typique pour le modèle Pro (batterie de 876 mAh). En test, avec toutes les mesures activées, l’Always-On allumé et la détection d’entraînement, la montre a tenu 10 jours — un excellent résultat, malgré un usage intensif en début de période.

Même avec plusieurs séances de sport par semaine, elle devrait tenir une semaine pleine. L’usage de la navigation en entraînement fait toutefois chuter l’autonomie plus rapidement ; une fonction bien pensée indique alors combien d’heures d’entraînement restent possibles.

La recharge se fait sans fil via un socle Qi (port USB-A, sans adaptateur secteur fourni). Comptez environ 90 minutes pour une charge complète, et de 10 à 56 % en 30 minutes. Ce n’est pas de la charge ultra-rapide, mais avec une autonomie de plusieurs jours, ce n’est guère un problème au quotidien.

HUAWEI Watch GT 7 Pro : Verdict

La HUAWEI Watch GT 7 Pro ne surpromet pas et tient ses engagements. C’est une montre élégante, superbement construite (titane, saphir, céramique), et un excellent compagnon d’entraînement — particulièrement pour le vélo, le ski et la course à pied. L’écran ultra-lumineux, la navigation hors ligne, l’analyse d’entraînement très complète et l’autonomie de plusieurs jours en font l’une des montres outdoor les plus abouties de sa catégorie. Les mesures de fréquence cardiaque et de SpO2 se révèlent précises en test comparatif.

Les limites sont connues et cohérentes avec l’écosystème HUAWEI : les paiements Curve Pay ne sont pas parfaitement fiables, l’assistant vocal Celia est dépassé, il n’y a pas d’eSIM, les images ne s’affichent pas dans les messages, et la boutique d’applications reste pauvre hors navigation et sport. Les interprétations automatiques de santé (temps debout, bien-être émotionnel) doivent être prises avec du recul. Enfin, l’absence d’informations sur la durée de support logiciel interroge.

Pour un cycliste, un skieur ou un coureur cherchant une montre premium à l’autonomie généreuse et à la navigation hors ligne performante, sans dépendre d’un riche écosystème d’apps, la Watch GT 7 Pro est un choix de premier ordre. Ceux qui veulent une intégration Android poussée et des applications tierces se tourneront vers Samsung ou Google ; ceux qui privilégient l’analyse d’entraînement pure vers Garmin. La Watch GT 7 Pro se positionne idéalement entre les deux.

Recommandé pour : les cyclistes et skieurs cherchant un ordinateur de bord au poignet, les amateurs d’outdoor voulant navigation hors ligne et grosse autonomie, ceux qui apprécient une finition titane/saphir premium.

Pas pour : ceux qui veulent une intégration Android/apps poussée, un assistant vocal moderne, l’eSIM, ou des paiements sans contact parfaitement fiables.