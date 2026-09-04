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Lenovo Project AeroBlade : un PC de moins de 10 mm refroidi sans ventilateur grâce à AirJet

Lenovo Project AeroBlade : un PC de moins de 10 mm refroidi sans ventilateur grâce à AirJet

Lenovo profite de l’IFA 2026 pour présenter Project AeroBlade, un concept d’ordinateur portable de 14 pouces qui pousse très loin la course à la finesse. Avec moins de 10 mm d’épaisseur et un poids inférieur à 830 grammes, la machine se situe largement sous les dimensions habituelles des ultraportables professionnels.

La clé ne se trouve pas seulement dans le châssis, mais dans son système thermique. Lenovo s’appuie sur la technologie AirJet de Frore Systems, qui remplace les ventilateurs traditionnels par des membranes piézoélectriques capables de déplacer de l’air sans pièces mécaniques rotatives.

Le résultat promet le silence d’un ordinateur sans ventilateur, tout en conservant les avantages d’un refroidissement actif.

Un ultraportable plus fin qu’un ThinkPad X1 Carbon

Le Project AeroBlade ressemble à un ThinkBook poussé à l’extrême. Lenovo annonce une épaisseur inférieure à 10 mm pour un poids sous les 830 grammes. À titre de comparaison, les générations récentes de ThinkPad X1 Carbon tournent davantage autour de 14 mm d’épaisseur et approchent le kilogramme.

Ce gain peut sembler marginal sur le papier, mais il devient très visible en main. Dans une première démonstration, l’ordinateur paraissait suffisamment léger pour être soulevé par un coin avec seulement deux doigts, ce qui montre bien le niveau de réduction atteint.

Toutefois, l’objectif de Lenovo n’est pas simplement de fabriquer le PC le plus mince possible. Le véritable intérêt consiste à conserver un refroidissement actif dans un format qui se rapproche normalement des limites imposées par les machines sans ventilateur.

AirJet remplace les ventilateurs par des membranes piézoélectriques

Project AeroBlade repose sur la technologie AirJet, développée depuis plusieurs années par Frore Systems. Au lieu d’utiliser un ventilateur conventionnel avec des pales et un moteur, les modules AirJet font vibrer des membranes grâce à un effet piézoélectrique. Ces mouvements créent un flux d’air qui traverse le système et évacue la chaleur générée par le processeur.

Cette architecture présente plusieurs avantages. Elle est beaucoup plus plate qu’un ensemble ventilateur-caloducs traditionnel, génère très peu de bruit et ne repose pas sur des pièces mécaniques rotatives susceptibles de s’user.

Pour Lenovo, ce gain de volume permet surtout de réduire drastiquement l’épaisseur du châssis sans abandonner totalement le refroidissement actif.

C’est précisément là que le concept devient intéressant face à un MacBook Air : Apple obtient son silence grâce à une architecture totalement passive, tandis qu’AeroBlade cherche à offrir un niveau acoustique proche avec davantage de marge thermique.

Presque le silence d’un MacBook Air, mais avec refroidissement actif

Le compromis entre silence et performances reste l’un des principaux défis des ultraportables. Les machines passives peuvent être parfaitement silencieuses, mais elles doivent limiter plus rapidement leur consommation lorsqu’un processeur est sollicité longtemps. Les systèmes avec ventilateurs maintiennent généralement de meilleures performances soutenues, au prix d’un châssis plus épais et d’un bruit plus perceptible.

AirJet tente de se placer entre les deux.

En théorie, Project AeroBlade peut rester presque aussi discret qu’un ordinateur sans ventilateur tout en maintenant un débit d’air capable de dissiper davantage de chaleur. Cela pourrait être particulièrement utile lors de compilations, d’exports vidéo ou de charges de travail professionnelles prolongées.

Le véritable enjeu sera donc moins la vitesse maximale sur quelques secondes que la capacité à conserver des performances stables dans un châssis inférieur à 10 mm.

Pas de grille sous le PC et moins de poussière à l’intérieur

L’intégration d’AirJet a aussi des conséquences intéressantes sur le design. Project AeroBlade ne nécessite pas de grandes grilles d’aération sous le châssis, contrairement à de nombreux ultraportables actifs. Cela permet à Lenovo de conserver un dessous plus propre et de limiter certaines contraintes liées au placement de la machine sur des surfaces molles.

La société souligne également que le système devrait réduire l’entrée de poussière dans le PC.

C’est un argument loin d’être anecdotique sur une machine professionnelle. Les ventilateurs classiques aspirent progressivement poussières et fibres à l’intérieur du châssis, ce qui peut réduire les performances thermiques et augmenter le bruit après plusieurs années d’utilisation.

Une architecture qui limite ces dépôts pourrait donc apporter un bénéfice réel en matière de durabilité et de maintenance, à condition que les modules AirJet eux-mêmes conservent leurs performances sur le long terme.

Frore cherche depuis des années son premier grand débouché

La technologie n’est pas complètement nouvelle. Frore a déjà montré AirJet dans plusieurs démonstrateurs : webcam, tablette, PC convertible, mini PC compact ou encore console portable de type Steam Deck. La société a aussi réussi à intégrer ses modules dans quelques produits spécialisés.

Ce qui manque encore, c’est une adoption à grande échelle.

Le partenariat avec Lenovo est donc particulièrement important. Même si AeroBlade reste un concept, voir un constructeur majeur intégrer AirJet dans un portable professionnel crédible montre que la technologie se rapproche progressivement d’un usage industriel plus large.

C’est souvent l’étape la plus difficile pour ce type d’innovation. Une technologie de laboratoire peut être impressionnante dans une démonstration, mais elle doit ensuite prouver son coût, sa fiabilité, son rendement énergétique et sa facilité d’intégration dans des millions d’appareils.

Intel Lunar Lake aujourd’hui, mais probablement pas demain

Lenovo reste volontairement discret sur les spécifications, puisque Project AeroBlade n’est pas encore un produit commercial. Le prototype actuel utilise une puce Intel Lunar Lake, accompagnée de ports Thunderbolt 4, du Wi-Fi 7 et d’un écran OLED. Toutefois, Lenovo a déjà indiqué que si le concept arrivait un jour sur le marché, il serait probablement équipé d’une plateforme plus récente.

C’est logique. Un appareil aussi expérimental est davantage destiné à valider le châssis, le refroidissement et les compromis d’intégration qu’à figer une configuration matérielle précise.

La consommation du processeur sera néanmoins déterminante. Plus la puce pourra offrir de performances à faible puissance, plus AirJet pourra maintenir un fonctionnement silencieux et un châssis extrêmement mince.

Le refroidissement solide pourrait changer la conception des ultraportables

Si AirJet parvient à devenir suffisamment économique et fiable, son intérêt dépasse largement ce concept Lenovo. Les ventilateurs imposent aujourd’hui une grande partie de l’architecture interne des ordinateurs portables. Ils nécessitent un certain volume, des conduits d’air et des ouvertures spécifiques dans le châssis, tout en influençant la position des batteries et de la carte mère.

Une solution de refroidissement solide beaucoup plus plate pourrait libérer cet espace.

Les constructeurs pourraient l’utiliser pour réduire l’épaisseur, augmenter la taille de la batterie ou repenser complètement l’organisation interne d’un appareil. Cela pourrait aussi devenir intéressant dans d’autres catégories où l’espace est encore plus contraint : tablettes, consoles portables, mini PC ou systèmes embarqués.

Project AeroBlade sert donc autant de démonstration pour Lenovo que de vitrine pour Frore.

Un concept séduisant, mais encore loin d’un produit garanti

Comme souvent avec les concepts présentés à l’IFA, la prudence reste de mise. Lenovo n’a annoncé ni prix, ni date de sortie, ni même confirmé que Project AeroBlade deviendrait un jour un produit commercial. Les spécifications actuelles peuvent encore beaucoup évoluer.

Il faudra également évaluer des paramètres absents d’une prise en main rapide : température du châssis, consommation des modules AirJet, performances soutenues, bruit réel dans différentes charges et résistance à long terme.

Mais le prototype a au moins le mérite de montrer une autre voie que celle du ventilateur classique ou du refroidissement totalement passif.

Si Lenovo parvient à transformer AeroBlade en véritable produit, l’intérêt ne viendra pas seulement de son poids inférieur à 830 grammes. Il pourrait surtout démontrer qu’un PC extrêmement fin n’a plus besoin de choisir entre silence et performances soutenues.