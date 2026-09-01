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Galaxy S27 Ultra : Samsung testerait un nouveau téléobjectif 4x avec un capteur beaucoup plus grand

Galaxy S27 Ultra : Samsung testerait un nouveau téléobjectif 4x avec un capteur beaucoup plus grand

Samsung pourrait revoir en profondeur la stratégie photo de son prochain Galaxy S27 Ultra. Après plusieurs fuites évoquant l’abandon du téléobjectif 3x de 10 mégapixels, une nouvelle information suggère que le constructeur teste désormais un module « super téléphoto » 4x doté d’un capteur nettement plus grand que celui utilisé sur le Galaxy S26 Ultra.

Sur le papier, passer de 5x à 4x peut sembler être un recul. En pratique, la taille du capteur pourrait compter bien davantage que la focale native. Si Samsung valide cette configuration, le Galaxy S27 Ultra pourrait gagner en qualité sur les portraits, les scènes nocturnes et les zooms intermédiaires, tout en simplifiant son système photo.

Samsung testerait un téléobjectif 4x avec capteur 1/1,9 pouce

Selon le leaker @phonefuturist, Samsung évaluerait actuellement un nouveau téléobjectif 4x équipé d’un capteur de 1/1,9 pouce. Ce format serait sensiblement plus grand que celui du téléobjectif 5x de 50 mégapixels utilisé sur la génération actuelle, annoncé autour de 1/2,5 pouce.

La différence peut paraître abstraite, mais elle est importante en photographie mobile.

Un capteur plus grand peut capter davantage de lumière, réduire le bruit et produire une image plus propre lorsque les conditions deviennent difficiles.

Passer de 5x à 4x ne serait pas forcément un downgrade

Le chiffre de zoom attire naturellement l’attention. Un 5x paraît immédiatement supérieur à un 4x sur une fiche technique. Mais, la photographie mobile ne fonctionne pas uniquement avec des multiplicateurs. Un bon téléobjectif 4x doté d’un capteur plus grand peut produire de meilleures images qu’un 5x reposant sur un capteur plus petit.

La qualité dépend de la quantité de lumière captée, de l’optique, de la stabilisation et du traitement logiciel.

Samsung pourrait donc chercher à sacrifier un peu de portée native pour obtenir une meilleure qualité globale.

Le capteur plus grand pourrait surtout aider de nuit

C’est probablement là que le gain serait le plus visible. Les téléobjectifs sont généralement les caméras les plus difficiles à utiliser en basse lumière. Leur optique laisse passer moins de lumière que celle du capteur principal et leur surface photosensible est souvent plus petite.

Résultat : dès que la luminosité baisse, les smartphones augmentent le traitement numérique, le bruit ou la durée d’exposition. Un capteur 1/1,9 pouce donnerait au Galaxy S27 Ultra davantage de marge.

Les photos zoomées lors d’un concert, en intérieur ou la nuit pourraient donc bénéficier d’un rendu plus naturel.

Samsung pourrait aussi améliorer les portraits

Un téléobjectif autour de 3x ou 4x est particulièrement intéressant pour le portrait. Cette focale permet d’obtenir une perspective plus flatteuse qu’un grand-angle tout en conservant suffisamment de distance avec le sujet. Samsung pourrait donc utiliser ce nouveau module comme caméra portrait principale à longue focale.

C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles l’abandon du petit téléobjectif 3x ne serait pas nécessairement problématique. Un 4x de bien meilleure qualité peut potentiellement remplacer une partie de son rôle.

Le 10 mégapixels 3x est depuis longtemps le maillon faible de l’Ultra

Les Galaxy S Ultra proposent depuis plusieurs générations un système à plusieurs focales. Mais, le téléobjectif 3x de 10 mégapixels est souvent considéré comme l’un des modules les moins ambitieux. Il reste utile pour les portraits et les zooms intermédiaires, mais son petit capteur limite sa qualité dans les scènes difficiles. Samsung envisagerait donc de supprimer ce module sur le Galaxy S27 Ultra.

Cette décision permettrait de libérer de l’espace interne et du budget pour un téléobjectif unique beaucoup plus performant.

Un seul téléobjectif plus polyvalent pourrait simplifier le système

Le scénario testé semble aller dans cette direction. Plutôt que deux téléobjectifs relativement spécialisés — un 3x et un 5x — Samsung pourrait miser davantage sur un module central autour de 4x. Le capteur de grande taille fournirait suffisamment de définition pour recadrer numériquement vers des focales supérieures. Le traitement logiciel pourrait ensuite reconstruire les niveaux de zoom 5x, 10x ou davantage.

Cette approche dépend évidemment beaucoup de la qualité du capteur et de l’algorithme. Mais, elle permettrait de simplifier l’architecture photo.

Le zoom numérique pourrait profiter d’une meilleure image de départ

C’est un point essentiel. Le zoom numérique est souvent présenté comme une simple perte de qualité. Mais, les smartphones modernes utilisent beaucoup plus que du recadrage. Ils combinent plusieurs images, reconstruction IA, stabilisation et informations provenant d’autres capteurs. Plus l’image native est propre, plus ce traitement dispose d’une bonne base.

Un téléobjectif 4x avec davantage de lumière et de détails pourrait donc produire de meilleurs résultats au-delà de sa focale optique qu’un 5x moins performant.

Samsung pourrait malgré tout conserver un 5x

Cependant, la fuite précise que rien n’est encore décidé. Samsung comparerait plusieurs prototypes et évaluerait le gain réel du nouveau 4x face à son coût. Si l’amélioration ne justifie pas suffisamment la hausse du prix des composants, le constructeur pourrait finalement conserver un téléobjectif 5x.

C’est une nuance importante.

Le Galaxy S27 Ultra est encore à plusieurs mois de sa présentation et la configuration photo peut toujours changer. Il serait donc prématuré de considérer le 4x comme acquis.

Le coût des composants devient un vrai problème

Cette hésitation s’explique aussi par le contexte actuel. Les fabricants de smartphones font face à une hausse du coût de plusieurs composants, notamment la mémoire et le stockage. Ajouter un capteur photo plus grand augmente encore la facture. Samsung doit donc arbitrer entre plusieurs priorités : batterie plus grosse, nouveau design, nouvelle puce, mémoire plus rapide et caméras améliorées.

Tous ces changements ont un coût, et le Galaxy S27 Ultra ne peut pas augmenter indéfiniment son prix sans risquer de perdre en compétitivité.

Le Galaxy S27 Ultra semble néanmoins préparer une évolution photo plus ambitieuse

Depuis plusieurs générations, Samsung a parfois été critiqué pour son conservatisme sur certains capteurs. Le Galaxy S27 Ultra pourrait marquer un changement. L’abandon possible du 3x de 10 mégapixels, l’arrivée d’un capteur téléphoto plus grand et la refonte du bloc photo suggèrent une volonté de revoir l’ensemble plutôt que d’appliquer une petite évolution.

Cela serait particulièrement bienvenu face à Vivo, OPPO et Xiaomi, qui investissent énormément dans les grands capteurs téléphoto.

Les constructeurs chinois ont mis la pression sur Samsung

Le marché du zoom mobile a beaucoup évolué. Les meilleurs flagships chinois utilisent désormais de grands capteurs périscopiques capables de produire des images très propres à plusieurs focales.

vivo a notamment fait du téléobjectif un argument majeur de ses modèles Ultra, Xiaomi et OPPO suivent une approche analogue. Samsung conserve une excellente réputation globale, mais il ne domine plus automatiquement sur le zoom. Le Galaxy S27 Ultra doit donc probablement répondre à cette concurrence plus agressive.

Le choix du 4x pourrait aussi être influencé par Apple

Apple a également fait évoluer ses focales téléphoto ces dernières années. Les fabricants cherchent de plus en plus un compromis entre portrait, zoom moyen et longue portée. Une focale native autour de 4x peut être particulièrement polyvalente. Elle reste suffisamment proche pour les portraits tout en offrant déjà un grossissement marqué.

Samsung pourrait donc préférer une solution plus flexible plutôt qu’un 5x trop spécialisé.

Le reste de la gamme pourrait être davantage harmonisé

La même fuite évoque également une stratégie plus uniforme pour les Galaxy S27, S27+ et S27 Pro. Samsung testerait un téléobjectif 3x commun à plusieurs modèles. Le capteur principal et l’ultra grand-angle pourraient eux aussi être davantage partagés avec l’Ultra selon certaines configurations.

Cette standardisation aurait plusieurs avantages : réduction des coûts, meilleure optimisation logicielle, moins de variantes à produire. Mais, elle risque aussi de réduire la différenciation entre les modèles.

Le Ultra doit donc conserver un vrai avantage photo

Si les Galaxy S27 classiques récupèrent de meilleurs capteurs, le modèle Ultra devra justifier son supplément de prix autrement. Le téléobjectif 4x à grand capteur pourrait précisément remplir ce rôle. Même si le reste du système devient plus proche entre les modèles, l’Ultra conserverait une caméra zoom nettement plus ambitieuse.

Samsung pourrait alors simplifier sa gamme tout en maintenant une hiérarchie claire.

Le redesign pourrait être lié aux nouvelles caméras

Les rendus du Galaxy S27 Ultra ont déjà fait beaucoup parler en raison de son nouveau plateau photo. Cette transformation pourrait avoir une justification technique. Un capteur plus grand exige davantage d’espace, un module périscopique plus complexe modifie également l’organisation interne du téléphone, et le nouveau bloc photo pourrait donc être moins un choix esthétique qu’une conséquence directe de l’évolution des composants.

C’est souvent ainsi que naissent les grands changements de design sur les smartphones.

Il faudra attendre les tests pour savoir si le pari fonctionne

Même si le capteur 1/1,9 pouce est confirmé, sa taille ne garantit pas automatiquement une meilleure photo. L’optique compte, le traitement logiciel compte, la stabilisation compte, la vitesse de mise au point compte. Samsung devra donc optimiser l’ensemble du pipeline. Un grand capteur mal exploité peut produire un résultat moins convaincant qu’un capteur plus petit parfaitement calibré.

C’est précisément pourquoi les prototypes sont importants.

Rien n’est encore final

Le Galaxy S27 Ultra reste attendu pour le début de l’année 2027. Samsung n’a confirmé aucune de ces caractéristiques. Le téléobjectif 4x doit donc être traité comme une option actuellement évaluée, pas comme une spécification définitive. La mention de plusieurs prototypes renforce cette prudence.

Le constructeur semble encore comparer différentes architectures avant de figer la version commerciale.

Si les principales rumeurs se confirment, le Galaxy S27 Ultra pourrait néanmoins devenir l’une des générations les plus intéressantes depuis plusieurs années. Si le nouveau capteur est réellement beaucoup plus grand et mieux exploité, ce chiffre inférieur pourrait au contraire produire le meilleur zoom jamais proposé sur un Galaxy Ultra.