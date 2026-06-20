Après plusieurs années marquées par une domination quasi totale de Qualcomm sur ses smartphones premium, Samsung vient d’envoyer un signal fort : le Exynos n’a pas dit son dernier mot.

Lors d’un récent briefing interne, Samsung a officiellement confirmé le développement du Exynos 2700, sa future plateforme mobile haut de gamme. Une annonce qui met fin aux spéculations autour d’un éventuel abandon de la gamme Exynos et qui laisse entrevoir un retour en force sur les prochains Galaxy S27.

Samsung relance sa stratégie Exynos

Ces dernières années, le parcours des puces Exynos a été particulièrement mouvementé. Face aux critiques portant sur les performances et l’efficacité énergétique de certaines générations précédentes, Samsung avait même fait le choix de lancer les séries Galaxy S23 et Galaxy S25 exclusivement avec des processeurs Snapdragon.

Cette décision avait nourri les rumeurs selon lesquelles le constructeur coréen pourrait progressivement abandonner sa propre division mobile au profit de Qualcomm.

Ces spéculations semblent désormais écartées.

Selon les déclarations de Park Yong-In, président de Samsung System LSI, le Exynos 2700 progresse actuellement sans difficulté majeure et est destiné à équiper de futurs smartphones premium. Sans surprise, la série Galaxy S27 apparaît aujourd’hui comme la candidate la plus probable.

Une nouvelle génération gravée en 2 nanomètres

L’un des aspects les plus importants du Exynos 2700 concerne son procédé de fabrication. D’après les différentes fuites apparues ces derniers mois, la puce utiliserait le procédé SF2P, la deuxième génération de gravure 2 nm développée par Samsung Foundry. Cette évolution représente un enjeu stratégique majeur pour Samsung.

Alors que le marché des semi-conducteurs entre dans une nouvelle phase de compétition autour de l’intelligence artificielle embarquée et de l’efficacité énergétique, la maîtrise du 2 nm est devenue un indicateur clé de compétitivité face à des acteurs comme TSMC ou Qualcomm.

Une gravure plus fine permet généralement une meilleure efficacité énergétique, une réduction de la chauffe, davantage de performances à consommation égale et une densité de transistors supérieure.

Samsung privilégierait l’autonomie plutôt que les benchmarks

Les premiers résultats apparus sur Geekbench en début d’année ont suscité une certaine surprise. Les performances observées se situeraient dans une zone relativement proche de celles de l’Exynos 2600. À première vue, cela pourrait sembler décevant.

Mais, un détail change complètement la lecture des chiffres : l’échantillon testé fonctionnait à une fréquence inférieure à 3 GHz. Cette information laisse penser que Samsung ne cherche plus uniquement à remporter la guerre des benchmarks, mais à optimiser l’équilibre entre puissance et consommation. Selon plusieurs rapports, le Exynos 2700 viserait jusqu’à 12 % de performances supplémentaires, une consommation réduite de 25 % et une surface de silicium réduite d’environ 8 %.

Dans un contexte où l’autonomie devient un critère aussi important que la puissance brute, cette approche pourrait s’avérer particulièrement pertinente.

Une nouvelle architecture thermique pour rivaliser avec Snapdragon

L’autre axe d’amélioration concernerait la gestion thermique. Samsung travaillerait sur une technologie baptisée Heat Path Block (HPB), conçue pour améliorer la dissipation de chaleur et maintenir des performances plus stables sur de longues périodes d’utilisation. C’est précisément sur ce terrain que Qualcomm a pris l’avantage ces dernières années.

Les processeurs Snapdragon offrent souvent d’excellents pics de performance, mais aussi une gestion thermique plus mature qui limite le throttling lors des sessions prolongées de jeu ou d’utilisation intensive.

Samsung semble vouloir répondre à cette faiblesse historique. Plutôt que de chercher à dépasser frontalement le futur Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro sur la puissance maximale, le constructeur pourrait miser sur une meilleure stabilité et une autonomie supérieure.

Un enjeu stratégique bien plus large que le Galaxy S27

L’importance du Exynos 2700 dépasse largement le simple lancement d’un nouveau smartphone. Samsung cherche également à démontrer que son activité Foundry est capable de produire des puces avancées compétitives à l’échelle mondiale.

Cette démonstration intervient à un moment crucial. Plusieurs géants technologiques, dont AMD, Google ou encore Tesla, sont actuellement évalués comme futurs clients potentiels des lignes de production Samsung pour leurs prochaines générations de processeurs. Un Exynos 2700 réussi servirait donc de vitrine technologique pour attirer davantage de partenaires vers les usines du groupe.

Le retour d’Exynos pourrait redéfinir les Galaxy S27

Pour les utilisateurs, la confirmation du Exynos 2700 signifie surtout que Samsung semble prêt à renouer avec sa stratégie traditionnelle de double plateforme. Certaines régions pourraient ainsi recevoir des Galaxy S27 équipés du Exynos tandis que d’autres conserveraient des versions Snapdragon.

La véritable question n’est plus de savoir si l’Exynos reviendra, mais si Samsung a enfin réussi à combler l’écart qui séparait ses puces de celles de Qualcomm.

Après plusieurs années de remise en question, l’Exynos 2700 pourrait bien représenter la génération du rachat. Et pour Samsung, l’enjeu est immense : prouver que son avenir dans les semi-conducteurs ne dépend pas uniquement des puces qu’il fabrique pour les autres, mais aussi de celles qu’il conçoit lui-même.