Mozilla renforce la confidentialité de Firefox sur iOS avec l’arrivée d’un bloqueur de publicités directement intégré au navigateur. La fonction, testée depuis plusieurs semaines, est désormais disponible publiquement et permet de filtrer une grande partie des publicités et trackers sans installer d’extension supplémentaire.

Firefox arrive toutefois relativement tard sur ce terrain face à Brave, Opera ou Vivaldi, qui proposent déjà ce type de fonction sur iPhone. Mozilla cherche néanmoins à rattraper son retard avec une approche directement intégrée à ses outils de protection contre le suivi.

Un bloqueur basé sur WebKit et EasyList

Sur iPhone, Firefox ne peut pas utiliser exactement la même architecture que sur desktop. Comme les autres navigateurs iOS, il doit s’appuyer sur les technologies imposées par Apple.

Mozilla utilise donc WebKit Content Blocker, combiné à la liste de filtres communautaire EasyList. Cette dernière référence un grand nombre de domaines et ressources connus pour diffuser de la publicité ou du suivi. Firefox peut ainsi empêcher certains éléments de se charger avant même qu’ils n’apparaissent à l’écran.

Le bénéfice est double : la page devient plus lisible et le navigateur évite de télécharger certaines ressources inutiles, ce qui peut aussi réduire légèrement la consommation de données.

Le filtrage cible surtout les publicités tierces

Toutefois, le bloqueur n’élimine pas toutes les formes de publicité. Mozilla précise que les annonces directement servies par le site visité peuvent toujours apparaître, tout comme certaines publicités intégrées aux résultats de recherche. Les raccourcis sponsorisés affichés par Firefox sur la page de nouvel onglet sont eux aussi traités séparément et ne disparaissent pas automatiquement avec cette fonction.

Il faut donc voir ce nouvel outil comme un filtre contre une grande partie des ressources publicitaires tierces, et non comme un système capable de supprimer toute publicité présente sur le Web.

Une fonction désactivée par défaut

Mozilla a choisi de ne pas activer automatiquement le bloqueur. L’utilisateur doit se rendre dans Réglages > Navigation > Ad Blocker pour l’activer. Il est aussi possible de modifier rapidement son état depuis le menu du site en cours de consultation.

Ce choix permet à Mozilla de laisser davantage de contrôle aux utilisateurs, mais il limite aussi mécaniquement la portée de la fonction. Beaucoup de personnes ne vont jamais explorer les réglages du navigateur et peuvent donc ignorer totalement son existence.

Dans un contexte où Brave active déjà une grande partie de ses protections par défaut, la différence de philosophie est assez nette.

Le bloqueur fonctionne avec Enhanced Tracking Protection

Cette nouveauté ne remplace pas les protections déjà présentes dans Firefox. Elle fonctionne en parallèle de Enhanced Tracking Protection, qui cherche à limiter différents mécanismes de suivi utilisés par les sites Web.

Les deux couches ne poursuivent pas exactement le même objectif. Le bloqueur se concentre davantage sur les ressources publicitaires et certains trackers connus, tandis que la protection renforcée de Firefox couvre d’autres techniques de suivi.

Pour les utilisateurs iOS, cette combinaison rapproche donc davantage l’expérience de celle proposée depuis longtemps sur les autres plateformes.

Firefox rattrape surtout son retard sur iOS

L’arrivée du bloqueur est importante pour Mozilla, mais elle n’est pas particulièrement révolutionnaire à l’échelle du marché. Brave, Opera ou encore Vivaldi proposent déjà depuis un certain temps des mécanismes intégrés de blocage des publicités sur iPhone.

Firefox reste également limité par l’environnement iOS, où tous les navigateurs doivent composer avec WebKit et les règles imposées par Apple.

La valeur ajoutée vient donc surtout du fait que les utilisateurs déjà fidèles à Firefox n’ont plus besoin de chercher une solution externe pour obtenir un niveau de filtrage comparable.

Firefox 155 apporte aussi plusieurs nouveautés

Le lancement du bloqueur accompagne l’arrivée de Firefox 155, qui introduit également quelques évolutions sur desktop et mobile. Mozilla poursuit notamment le déploiement de Smart Window, sa fonction de navigation assistée par IA, auprès d’un plus grand nombre d’utilisateurs aux États-Unis, au Canada et en France. La fonction doit également gagner en rapidité et en capacité à organiser les onglets.

Mozilla continue ainsi à explorer une intégration de l’IA dans Firefox tout en essayant de préserver son positionnement historique autour de la confidentialité.

L’organisation automatique des onglets s’améliore

La fonction Organize Tabs évolue elle aussi. Firefox peut désormais proposer des regroupements plus pertinents pour les onglets liés entre eux et leur attribuer automatiquement des noms plus explicites. Cette fonction vise surtout les utilisateurs qui travaillent avec de nombreuses pages ouvertes en parallèle. Au lieu de devoir classer manuellement chaque onglet, le navigateur essaie d’identifier les groupes logiques et de les organiser.

Ce type de fonctionnalité devient de plus en plus courant dans les navigateurs modernes, où la gestion de dizaines d’onglets constitue désormais un problème presque aussi important que la navigation elle-même.

Le nombre de trackers bloqués devient visible

Firefox 155 ajoute également un compteur de trackers directement dans la barre d’adresse. L’objectif est de rendre plus visible le travail effectué en arrière-plan par les protections du navigateur.

C’est un détail intéressant d’un point de vue produit. Les fonctions de confidentialité sont souvent invisibles lorsqu’elles fonctionnent correctement, ce qui peut donner l’impression qu’elles n’apportent rien.

Afficher le nombre de trackers bloqués permet à Mozilla de matérialiser une protection qui restait jusque-là relativement abstraite pour l’utilisateur.

Mozilla continue de faire de la confidentialité un argument central

L’arrivée du bloqueur iOS s’inscrit dans une stratégie beaucoup plus ancienne. Mozilla s’oppose depuis plusieurs années au suivi publicitaire massif et cherche à limiter la quantité de données collectées pendant la navigation. Firefox a notamment renforcé progressivement ses protections contre les cookies tiers, le fingerprinting et différents réseaux publicitaires.

Dans ce contexte, l’absence d’un bloqueur natif sur iPhone devenait de plus en plus difficile à justifier. Mozilla comble donc un manque évident plutôt qu’il n’ouvre un nouveau terrain.

Le vrai défi reste la dépendance à WebKit

Cependant, sur iOS, Firefox reste dans une position particulière. Le navigateur peut proposer sa propre interface, ses propres fonctions de synchronisation et ses propres protections, mais il reste largement dépendant du moteur WebKit imposé par Apple. Cela limite la liberté technique dont Mozilla dispose par rapport à Firefox sur Windows, macOS ou Linux.

Le nouveau bloqueur est d’ailleurs construit directement autour d’une technologie de filtrage fournie par WebKit. Cette contrainte explique en partie pourquoi certaines fonctions mettent davantage de temps à arriver sur iPhone.

Le débat sur le blocage publicitaire reste complexe

Ajouter un bloqueur natif peut sembler évident pour les utilisateurs, mais le modèle économique du Web repose encore largement sur la publicité. De nombreux sites dépendent directement de ces revenus pour financer leur contenu.

Mozilla doit donc trouver un équilibre entre la protection contre les pratiques publicitaires agressives et la réalité économique des éditeurs. Le fait de laisser la fonction désactivée par défaut peut aussi être interprété dans ce contexte. Firefox donne l’outil, mais laisse l’utilisateur décider s’il veut l’utiliser.

Le blocage des trackers est probablement plus stratégique que celui des publicités

La distinction entre publicité et suivi reste d’ailleurs essentielle. Une publicité n’est pas nécessairement problématique en elle-même. Le sujet devient plus sensible lorsqu’elle s’accompagne de mécanismes permettant de suivre un utilisateur d’un site à l’autre, de construire un profil ou de mesurer son comportement à grande échelle.

C’est précisément sur cette partie que Mozilla concentre historiquement ses efforts.

Le nouveau bloqueur renforce donc une stratégie déjà bien installée plutôt qu’il ne transforme complètement Firefox.

Firefox veut rester une alternative crédible aux navigateurs dominants

Le marché des navigateurs reste extrêmement concentré autour de Chrome et Safari. Firefox conserve une base d’utilisateurs fidèle, mais sa part de marché reste beaucoup plus faible. Pour Mozilla, chaque fonction de ce type sert donc aussi à rappeler pourquoi Firefox existe encore.

Confidentialité, contrôle, indépendance ou encore protection contre le tracking. Ce sont les arguments qui permettent au navigateur de se distinguer dans un marché où les différences de vitesse pure deviennent de moins en moins visibles.

L’IA et la vie privée vont devoir cohabiter

Firefox 155 montre également une tension intéressante. D’un côté, Mozilla renforce ses protections contre la publicité et le suivi. De l’autre, il développe Smart Window et d’autres fonctions assistées par IA. Ces deux directions ne sont pas incompatibles, mais elles vont demander beaucoup de transparence.

Les utilisateurs de Firefox sont souvent particulièrement sensibles à la manière dont leurs données sont traitées. Toute intégration d’IA devra donc expliquer clairement quelles informations sont envoyées, conservées ou utilisées.

Mozilla ne peut pas simplement copier la stratégie de Chrome ou Edge sans risquer de brouiller son identité.

Une mise à jour importante surtout pour les utilisateurs iPhone

Pour les utilisateurs de Firefox sur breau ou Android, le blocage publicitaire n’est pas une révolution. Sur iPhone, en revanche, l’arrivée d’une solution native simplifie nettement l’expérience. Il n’est plus nécessaire de chercher un outil séparé ou de changer de navigateur uniquement pour obtenir un filtrage intégré.

La fonction reste limitée par les règles de WebKit, ne bloque pas toutes les publicités et doit être activée manuellement. Mais elle comble une lacune importante dans la version iOS de Firefox.

Avec Firefox 155, Mozilla ne cherche donc pas à réinventer la navigation sur iPhone. Il rapproche enfin son navigateur mobile de la promesse qu’il défend depuis longtemps ailleurs : laisser davantage de contrôle à l’utilisateur sur ce qui se charge, ce qui le suit et ce qu’il accepte de voir.