Circular renouvelle sa bague connectée avec la série Circular Ring 3, une gamme désormais composée de deux modèles aux ambitions distinctes. La Circular Ring 3 Pro conserve les fonctions santé avancées introduites avec la Circular Ring 2, tandis que la Circular Ring 3 Slim mise sur un format plus discret et un suivi physiologique plus simple.

Les deux versions ajoutent néanmoins deux fonctions particulièrement intéressantes au quotidien : des alertes vibrantes directement au doigt et une puce NFC intégrée pour effectuer des paiements sans sortir son smartphone ou son portefeuille. Une manière pour Circular de transformer progressivement sa bague en objet d’interaction, et non plus seulement en capteur passif.

Circular Ring 3 Pro : plus fine, plus solide et toujours orientée santé

La Circular Ring 3 Pro reprend le positionnement médical et bien-être de la Ring 2 tout en réduisant son encombrement. Circular utilise désormais du titane à l’intérieur comme à l’extérieur de la bague, avec l’objectif d’améliorer sa résistance tout en conservant un châssis plus fin. Les coloris restent familiers, avec des finitions or, or rose, argent et noir.

La marque conserve surtout les fonctions de suivi avancées déjà introduites sur la génération précédente, notamment l’ECG et la détection de fibrillation atriale autorisée par la FDA sur le modèle antérieur. La Circular Ring 3 Pro reste ainsi la version destinée aux utilisateurs qui veulent exploiter la bague comme outil de suivi physiologique complet plutôt que comme simple tracker d’activité.

La réduction de taille est importante, car le confort reste l’un des critères les plus sensibles sur une bague connectée. Contrairement à une montre, l’appareil reste presque constamment en contact avec la peau et doit être suffisamment discret pour être porté jour et nuit.

Jusqu’à 12 jours d’autonomie malgré une batterie plus petite

Circular annonce également un progrès notable sur l’autonomie. La Circular Ring 3 Pro pourrait fonctionner jusqu’à 12 jours sur une seule charge, contre environ 7 jours pour la Ring 2, et ce malgré l’utilisation d’une batterie de plus faible capacité.

Ce gain suggère que Circular a surtout travaillé sur l’efficacité énergétique de ses capteurs, de son électronique et de son logiciel plutôt que sur une simple augmentation de la taille de la batterie.

Le boîtier de recharge sans fil peut par ailleurs recharger la bague cinq à six fois avant de devoir lui-même être branché. Pour un produit pensé pour le suivi du sommeil et des constantes physiologiques, cette autonomie est particulièrement importante : chaque recharge est autant de temps pendant lequel certaines données ne sont plus enregistrées.

Circular cherche donc clairement à réduire la friction liée à l’usage quotidien, un domaine où les bagues intelligentes disposent déjà d’un avantage naturel sur de nombreuses montres connectées.

Circular Ring 3 Slim : une alternative plus légère et moins médicalisée

La Circular Ring 3 Slim suit une philosophie différente. Elle est encore plus fine, plus légère et plus compacte que la version Pro. Circular remplace également le titane intérieur par une résine époxy biocompatible non métallique, ce qui permet de réduire davantage le poids et l’épaisseur.

L’autonomie annoncée descend légèrement à 10 jours, ce qui reste largement suffisant pour un tracker porté en permanence.

En contrepartie, certaines fonctions avancées disparaissent. La Circular Ring 3 Slim conserve les capteurs PPG utilisés pour mesurer la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène du sang, mais elle ne dispose ni du capteur ECG ni de la détection de fibrillation atriale. Elle suit néanmoins plusieurs indicateurs essentiels, dont la température cutanée, le sommeil, l’activité quotidienne et la variabilité de la fréquence cardiaque.

Circular segmente donc sa gamme de manière assez logique : la Pro vise les utilisateurs qui veulent le maximum de données, tandis que la Slim privilégie le confort et la discrétion.

Des vibrations directement au doigt

La nouveauté la plus originale commune aux deux modèles est l’intégration d’un système de vibration. Les Circular Ring 3 peuvent ainsi produire des alertes pour les réveils, les rappels de prise de médicaments ou encore les exercices de respiration guidée. Cette fonction change subtilement le rôle de la bague.

Jusqu’ici, les bagues connectées fonctionnaient principalement comme des capteurs silencieux : elles collectaient des informations, puis l’utilisateur les consultait ensuite sur son smartphone. Avec les vibrations, Circular introduit une communication bidirectionnelle.

La bague peut désormais rappeler une action ou accompagner un exercice sans écran et sans notification sonore. Pour un réveil discret ou un rappel personnel, le format est particulièrement pertinent.

Cette approche pourrait devenir un vrai facteur de différenciation si Circular parvient à rendre les vibrations suffisamment perceptibles sans compromettre l’autonomie ou le confort.

Le NFC transforme la bague en moyen de paiement

Autre évolution importante : l’intégration d’une puce NFC sur les deux Ring 3. Circular annonce la possibilité d’effectuer des paiements sans contact directement avec la bague, sans avoir besoin de sortir son téléphone ou son portefeuille. La fonction peut sembler secondaire face aux données de santé, mais elle pourrait devenir l’un des usages les plus pratiques au quotidien.

Une bague est naturellement accessible et reste portée en permanence, ce qui en fait un format particulièrement adapté au paiement sans contact. Contrairement à une montre connectée, elle n’a pas besoin d’être réveillée ou manipulée de la même façon.

Le succès dépendra toutefois des banques, réseaux de paiement et marchés compatibles au lancement. Une puce NFC intégrée ne garantit pas à elle seule une disponibilité universelle du service.

Circular veut différencier ses bagues autrement que par les capteurs

Le marché des bagues connectées commence à se densifier, et les capteurs de base deviennent progressivement similaires d’un constructeur à l’autre. Fréquence cardiaque, sommeil, température, SpO₂ et HRV sont désormais presque devenus des attendus sur les produits premium.

Circular cherche donc à se différencier par l’interaction.

Les vibrations permettent à la bague de communiquer avec son porteur, tandis que le NFC lui donne une fonction transactionnelle indépendante du suivi santé. Cette évolution est stratégique, car elle élargit les raisons de porter la bague toute la journée.

Elle réduit aussi la dépendance à l’application mobile. Plus une smart ring peut être utile directement au doigt, plus elle devient un véritable appareil plutôt qu’un simple périphérique de collecte de données.

Deux modèles pour élargir le public

La séparation entre les Circular Ring 3 Pro et Ring 3 Slim est également révélatrice de la maturité croissante de la catégorie. Tous les utilisateurs ne souhaitent pas nécessairement disposer d’un ECG ou d’un suivi avancé des anomalies cardiaques. Certains privilégient surtout l’autonomie, le confort et le sommeil. La Slim répond précisément à cette demande avec un appareil plus discret, tandis que la Pro conserve l’argument du suivi physiologique avancé.

Cette segmentation pourrait permettre à Circular de proposer deux niveaux de prix différents, même si la marque n’a pas encore communiqué les tarifs.

Le positionnement final sera particulièrement important face à des concurrents déjà établis dans la bague connectée, où le prix doit être mis en balance avec l’éventuelle présence d’un abonnement logiciel.

Une disponibilité prévue début 2027

Circular prévoit de commercialiser les Circular Ring 3 Pro et Ring 3 Slim au début de l’année 2027, sans avoir encore annoncé leurs prix. D’ici là, plusieurs points resteront à préciser : compatibilité exacte des paiements NFC, disponibilité régionale des fonctions santé, conditions d’utilisation de la détection de fibrillation atriale et éventuels services payants associés.

Sur le papier, la Ring 3 Series représente néanmoins une évolution intéressante. Circular ne se contente pas de réduire l’épaisseur ou d’améliorer les capteurs : la marque cherche à donner à la bague de nouvelles fonctions directement utiles sans écran.

C’est peut-être là que se jouera la prochaine étape du marché. Après avoir appris à mesurer notre sommeil et notre fréquence cardiaque, les bagues connectées veulent désormais devenir capables de nous prévenir, nous guider et même payer à notre place.