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Galaxy S27 : Samsung miserait sur un design presque inchangé, mais de vraies évolutions sous le capot

Galaxy S27 : Samsung miserait sur un design presque inchangé, mais de vraies évolutions sous le capot

Samsung pourrait jouer la carte de la continuité avec son prochain Galaxy S27. De nouveaux rendus CAD attribués à Android Headlines montrent un smartphone presque impossible à distinguer du Galaxy S26, avec le même écran de 6,3 pouces, des bordures fines et trois capteurs photo alignés verticalement.

Un choix beaucoup plus conservateur que celui prêté au Galaxy S27 Ultra. Mais, si Samsung touche peu au design, plusieurs évolutions internes sont déjà évoquées : nouvelle génération de processeurs, batterie potentiellement plus généreuse et possible changement de capteur photo principal.

Le Galaxy S27 ressemblerait énormément au Galaxy S26

Les rendus publiés ne laissent planer que peu de doute sur la direction esthétique envisagée. Le Galaxy S27 conserverait les lignes générales du Galaxy S26. On retrouve un châssis aux angles arrondis, un écran plat, une structure métallique et surtout les trois appareils photo installés verticalement dans le coin supérieur gauche.

Samsung ne semble donc pas vouloir appliquer au modèle standard le spectaculaire plateau photo évoqué sur le Galaxy S27 Ultra.

C’est probablement une bonne nouvelle pour ceux qui apprécient le design actuel de la gamme Galaxy S, même si cette continuité risque aussi d’alimenter les critiques autour du manque de renouvellement esthétique.

Toujours un écran compact de 6,3 pouces

Le Galaxy S27 conserverait une dalle d’environ 6,3 pouces. Samsung continuerait ainsi à proposer un véritable flagship relativement compact, une catégorie devenue beaucoup plus rare sur Android. Les dimensions générales évolueraient très légèrement par rapport au Galaxy S26, mais les différences devraient être pratiquement imperceptibles sans placer les deux appareils côte à côte.

Cette stabilité permettrait aussi à Samsung de conserver une excellente ergonomie.

Le modèle standard de la série Galaxy S reste destiné aux utilisateurs qui veulent les fonctions d’un smartphone premium sans basculer vers les dimensions imposantes des modèles Ultra.

Une stratégie très différente du Galaxy S27 Ultra

La comparaison avec le futur Galaxy S27 Ultra est particulièrement intéressante. Les premières images attribuées au modèle Ultra montrent au contraire une transformation importante de son dos, avec un large plateau photo rompant avec les objectifs isolés utilisés par Samsung ces dernières années.

La gamme Galaxy S27 pourrait donc adopter deux philosophies visuelles distinctes. Le modèle standard conserverait l’identité traditionnelle des Galaxy S, tandis que l’Ultra expérimenterait un langage industriel beaucoup plus agressif.

Si cela se confirme, Samsung chercherait peut-être à différencier davantage ses appareils plutôt qu’à imposer un design unique à toute la gamme.

La vraie nouveauté pourrait venir de la batterie

Le design ne serait donc probablement pas la principale raison de passer au Galaxy S27. Plusieurs rumeurs évoquent en revanche une augmentation de la capacité de la batterie. Le chiffre exact reste très incertain. Certaines premières estimations plaçaient le Galaxy S27 autour de 4 300 mAh, tandis que d’autres fuites plus récentes envisagent une évolution beaucoup plus importante pouvant approcher 4 900 ou 5 000 mAh.

Un tel saut serait considérable pour un smartphone de seulement 6,3 pouces. Il pourrait être rendu possible par l’utilisation de nouvelles technologies de batteries à plus forte densité énergétique.

Rien n’est toutefois confirmé à ce stade.

Samsung pourrait enfin accélérer la recharge

Une batterie plus importante pourrait également pousser Samsung à revoir la recharge. Le modèle Galaxy S standard reste historiquement limité à 25 W, un chiffre devenu très conservateur face aux smartphones chinois capables d’atteindre 80, 100 voire 120 W. Même Apple et Google ont progressivement relevé leurs puissances sur certaines générations.

Un passage au-delà de 25 W serait donc logique en cas d’augmentation significative de la batterie. Mais ici encore, aucune information suffisamment solide ne permet d’annoncer une nouvelle puissance de recharge comme acquise.

Samsung privilégie depuis longtemps la longévité et la gestion thermique plutôt que la course aux watts.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 ou Exynos 2700 selon les régions

Le processeur devrait constituer l’une des évolutions les plus prévisibles. Samsung devrait poursuivre sa stratégie consistant à utiliser deux plateformes différentes selon les marchés. Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 de Qualcomm est attendu dans certaines régions, notamment aux États-Unis, tandis que le Exynos 2700 pourrait équiper une grande partie des modèles vendus ailleurs. Samsung a déjà confirmé que le développement de le Exynos 2700 progressait normalement.

Des récentes rumeurs suggèrent également que la puce pourrait représenter un saut significatif en performances et en efficacité énergétique.

Si Samsung parvient réellement à réduire l’écart historique entre Exynos et Snapdragon, cette génération pourrait devenir particulièrement importante pour sa division semi-conducteurs.

Le Exynos 2700 devient stratégique pour Samsung

L’enjeu dépasse largement le Galaxy S27. Samsung cherche depuis plusieurs années à réduire sa dépendance envers Qualcomm. Les Snapdragon haut de gamme représentent un coût important dans la fabrication d’un flagship, surtout à mesure que la complexité et le prix des nouvelles générations augmentent. Utiliser davantage de puces Exynos permettrait à Samsung de mieux contrôler ses marges, son hardware et certaines optimisations logicielles.

L’entreprise souhaiterait même, à terme, rendre ses processeurs suffisamment compétitifs pour les utiliser plus largement dans ses modèles Ultra et éventuellement les vendre à davantage de constructeurs externes.

Le Galaxy S27 pourrait donc servir de vitrine majeure à cette stratégie.

Qualcomm prépare de son côté une nouvelle génération très ambitieuse

La concurrence ne restera évidemment pas immobile. Qualcomm vient de commencer à communiquer autour de sa prochaine architecture Oryon, avec notamment une fréquence maximale annoncée à 5 GHz et un nouveau système de cache baptisé FlexCache. Les Snapdragon 8 Elite Gen 6 devraient être officiellement présentés en septembre.

Une variante plus haut de gamme pourrait être réservée au Galaxy S27 Ultra, tandis que le Galaxy S27 standard utiliserait une version légèrement différente selon les marchés.

Cette segmentation pourrait accentuer l’écart de performances entre le S27 classique et le modèle Ultra.

Samsung pourrait aussi revoir le capteur principal

La photographie reste une autre zone d’incertitude. Le Galaxy S27 devrait conserver une configuration à trois caméras composée d’un capteur principal, d’un ultra grand-angle et d’un téléobjectif 3x. Certaines rumeurs évoquent cependant un nouveau capteur principal de 50 mégapixels.

Samsung pourrait même se tourner vers un capteur Sony pour certains modèles, ce qui représenterait un changement notable après plusieurs générations largement basées sur ses propres technologies ISOCELL.

La définition resterait identique, mais cela ne signifie pas que le hardware serait inchangé.

Taille du capteur, photodiodes, lecture plus rapide et traitement HDR peuvent évoluer fortement sans augmenter le nombre de mégapixels.

Le téléobjectif 3x pourrait survivre

Contrairement au Galaxy S27 Ultra, qui pourrait abandonner son téléobjectif intermédiaire, le Galaxy S27 standard devrait conserver une caméra dédiée au zoom optique 3x. Les premières fiches techniques évoquent toujours un capteur de 10 mégapixels. C’est précisément l’un des composants que Samsung gagnerait pourtant à renouveler.

Le téléobjectif 3x est présent depuis plusieurs générations et commence à accuser son âge face à des concurrents qui utilisent des capteurs beaucoup plus définis. Une amélioration de ce module ferait probablement davantage de différence dans l’usage quotidien qu’un simple changement esthétique.

Android 17 et davantage d’IA agentique

Le Galaxy S27 devrait logiquement être livré avec Android 17 et une nouvelle version de One UI. L’intelligence artificielle restera probablement au cœur du discours de Samsung. La génération actuelle a déjà renforcé l’intégration de Galaxy AI, Gemini et des fonctions contextuelles comme Now Brief. En 2027, ces outils devraient évoluer vers des comportements beaucoup plus agentiques, capables d’enchaîner plusieurs actions entre différentes applications.

Cette évolution rend justement la puissance CPU, NPU et la quantité de mémoire encore plus importantes. Un Galaxy S27 visuellement familier pourrait ainsi être beaucoup plus différent dans sa manière de fonctionner.

La hausse des prix plane déjà sur la gamme

Reste un problème particulièrement sensible : le tarif. Il est encore beaucoup trop tôt pour annoncer le prix du Galaxy S27. Même Samsung ne l’a probablement pas encore figé définitivement. Mais, le contexte de l’industrie n’est pas favorable. Les coûts des processeurs avancés, de la mémoire et du stockage restent sous pression, tandis que plusieurs analystes anticipent une nouvelle période de hausse des composants.

Samsung pourrait donc être tenté d’augmenter une nouvelle fois ses prix. Le problème serait particulièrement délicat pour le modèle standard.

Un Galaxy S27 à 1 000 dollars serait difficile à défendre sans vraie rupture

Si le Galaxy S27 devait approcher ou dépasser les 1 000 dollars, Samsung aurait besoin de solides arguments. Un design quasiment identique et quelques améliorations internes pourraient ne pas suffire.

À ce niveau de prix, l’appareil se retrouverait directement confronté aux iPhone Pro, Pixel haut de gamme et flagships chinois proposant souvent davantage de puissance de recharge, des batteries plus importantes ou des appareils photo plus ambitieux.

Une hausse importante de capacité de batterie et un véritable renouvellement photographique changeraient évidemment l’équation. Mais pour l’instant, ces deux améliorations restent au stade des rumeurs.

Samsung semble miser sur une formule déjà éprouvée

Le Galaxy S27 pourrait finalement incarner une stratégie très différente de celle du modèle Ultra. Là où Samsung semble prêt à prendre davantage de risques avec le design de son appareil le plus prestigieux, le constructeur jouerait la sécurité avec son flagship compact.

Ce choix n’est pas forcément négatif. Le Galaxy S26 dispose déjà d’un format maîtrisé et d’un design relativement épuré. Changer pour changer aurait peu de sens si Samsung peut utiliser l’espace de développement pour améliorer l’autonomie, le silicium et la photographie. Mais, cette stratégie possède une condition : les évolutions internes devront être suffisamment importantes pour que le Galaxy S27 ne ressemble pas simplement à un Galaxy S26 avec un nouveau processeur.

À cinq ou six mois de sa présentation probable, beaucoup de détails peuvent encore changer. Pour l’instant, une chose semble néanmoins se préciser : si Samsung réserve la révolution esthétique à l’Ultra, le Galaxy S27 tentera probablement de convaincre par ce que l’on ne voit pas.