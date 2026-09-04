Xiaomi a profité de l’IFA 2026 pour montrer pour la première fois son Xiaomi 18 Fold, quelques jours avant sa présentation complète prévue en Chine le 7 septembre. Encore protégé derrière une vitrine, le pliable confirme plusieurs éléments importants : un format plus compact que les grands Fold traditionnels, une puce maison XRING 03, de la mémoire LPDDR6 et une partie photo développée avec Leica.

Le produit attire surtout l’attention par ses proportions. Xiaomi semble vouloir s’éloigner du smartphone pliable très haut et très étroit pour proposer un appareil plus court, plus large et plus proche d’un smartphone classique lorsqu’il est fermé.

Un format intermédiaire entre smartphone classique et grand pliable

Le Xiaomi 18 Fold disposerait d’un écran externe de 5,4 pouces et d’une dalle interne de 7,6 pouces. Ce choix est particulièrement intéressant, car il suggère un appareil plus compact en hauteur que des modèles comme le Galaxy Z Fold 8. Xiaomi semble privilégier un format plus ramassé, avec des coins arrondis et une silhouette moins rectangulaire.

Le résultat pourrait rendre l’écran externe plus naturel à utiliser d’une seule main, tout en conservant suffisamment de surface une fois le téléphone ouvert pour le multitâche ou la consommation de contenu.

C’est probablement là que Xiaomi veut se différencier : ne plus considérer l’écran externe comme un compromis, mais comme une véritable interface principale.

Une charnière « dragon-bone » au centre du design

L’écran interne repose sur une nouvelle charnière qualifiée de « dragon-bone ». Xiaomi n’a pas encore détaillé son architecture complète, mais cette pièce sera évidemment centrale dans l’expérience du produit. Une bonne charnière doit limiter la visibilité du pli, maintenir correctement l’écran ouvert et rester suffisamment compacte pour ne pas épaissir le châssis.

Le constructeur semble avoir beaucoup travaillé sur ce point puisque le 18 Fold apparaissait particulièrement fin derrière sa vitrine.

Les premières estimations évoquent une épaisseur d’environ 7 à 9 mm une fois plié et autour de 5 mm lorsqu’il est ouvert. Ces chiffres restent à confirmer officiellement lors du lancement, mais ils montrent clairement la direction recherchée.

Un design plus arrondi que celui du Galaxy Z Fold 8

La différence visuelle la plus évidente vient des angles. Là où Samsung conserve une silhouette plus rectangulaire sur le Galaxy Z Fold 8, Xiaomi adopte des coins nettement plus arrondis. Cela rapproche davantage le Xiaomi 18 Fold de l’apparence d’un smartphone traditionnel. Ce détail peut sembler secondaire, mais il influence beaucoup la perception du produit en main.

Un pliable plus court et plus arrondi peut paraître moins massif, surtout lorsqu’il est utilisé fermé. Xiaomi semble donc chercher à réduire la frontière visuelle entre smartphone classique et appareil pliable.

Cette approche pourrait aussi rendre le produit plus agréable à transporter, même si son poids reste encore inconnu.

Triple caméra Leica et capteur sous l’écran

À l’arrière, Xiaomi installe un triple module photo, avec une intégration Leica déjà confirmée. La dernière annonce en date inclut plusieurs exemples d’images haute résolution prises avec l’appareil. Le système photographique comprend un capteur principal de 200 mégapixels (format 1/1,56 pouce), un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels avec zoom optique 3,5x et un autre capteur de 50 mégapixels pour l’ultra grand-angle.

Comme prévu, l’ensemble du système d’imagerie a été optimisé en collaboration avec Leica.

Le tout premier exemple d’image met en valeur la gestion de la balance des blancs par le téléphone. Les tons chauds sont préservés, les zones sombres ne présentent pas de bruit numérique excessif et aucun artefact majeur n’est visible. En termes de détails, on distingue les briques individuelles du mur, et même la lumière vive provenant de l’ouverture extérieure n’est pas totalement surexposée. La plage dynamique globale est donc plutôt bonne.

Certes, le système d’imagerie aurait pu éclaircir les zones sombres, au risque de rendre l’image plate. Il semble que le système de Xiaomi privilégie l’ambiance ou l’esthétique plutôt que la simple démonstration de force en matière de plage dynamique, ce qui est une bonne chose.

Le filigrane indique que la photo a été prise avec une focale de 23 mm (capteur principal), une ouverture f/1,7, une vitesse d’obturation de 1/50 s et une sensibilité de 80 ISO, confirmant ainsi une situation de faible luminosité. Là encore, la façon dont le téléphone a su préserver l’ambiance générale de l’image sans la gâcher est impressionnante.

Le deuxième cliché suit la même logique : une grande partie du cadre reste sous-exposée, privilégiant l’atmosphère à une exposition standard. La troisième photo a été prise à 46 mm, ce qui correspond à un recadrage numérique x2 sur le capteur principal. En y regardant de plus près, on constate une grande richesse de détails, sans bruit ni artefact majeur.

Le portrait à 100 mm est également impressionnant. Il offre beaucoup de détails, des tons chair qui semblent fidèles et un rendu global très net. Cela dit, il s’agit d’échantillons d’images partagés par la marque juste avant le lancement ; on peut donc s’attendre à ce qu’ils aient été soigneusement sélectionnés pour mettre le téléphone en valeur. Il faudra tout de même vérifier nous-mêmes les performances en matière d’imagerie une fois que nous aurons accès à l’appareil.

XRING03 : Xiaomi place sa puce maison au cœur du projet

Le Xiaomi 18 Fold sera surtout le premier flagship équipé de la nouvelle puce XRING03, conçue en interne. C’est probablement l’élément le plus stratégique de tout le produit. Avec XRING03, Xiaomi cherche à renforcer son indépendance technologique et à mieux contrôler la relation entre matériel, logiciel, intelligence artificielle et consommation énergétique.

Sur un smartphone pliable, cette maîtrise peut être particulièrement intéressante. L’espace interne est contraint, la dissipation thermique est complexe et l’autonomie reste un défi permanent. Une puce optimisée directement pour le châssis et HyperOS peut donc apporter davantage qu’un simple gain de performances brutes.

Le Xiaomi 18 Fold devient ainsi autant une vitrine pour le silicium Xiaomi qu’un nouveau smartphone haut de gamme.

LPDDR6 et batterie de 6 000 mAh attendues

Le modèle exposé à Berlin devrait également utiliser de la mémoire LPDDR6, une technologie encore très récente sur les smartphones. Cette mémoire promet surtout une bande passante plus élevée et une meilleure efficacité énergétique, deux caractéristiques particulièrement intéressantes pour l’IA locale, le multitâche et les charges graphiques lourdes.

Le smartphone serait également équipé d’une batterie d’environ 6 000 mAh. Si cette capacité est confirmée, elle serait remarquable pour un appareil aussi fin. Les pliables disposent souvent d’un volume interne difficile à exploiter, la charnière occupant une partie importante de l’espace disponible.

Une batterie de cette taille montrerait donc que Xiaomi a fait de l’autonomie un axe prioritaire, probablement en combinaison avec les gains d’efficacité attendus de XRING03.

Un emplacement SIM et des haut-parleurs sur la tranche supérieure

L’observation du prototype permet également de distinguer certains éléments physiques. Le logement SIM et un haut-parleur sont placés sur la partie supérieure du châssis. La configuration générale reste assez classique, mais elle montre à quel point Xiaomi a dû optimiser chaque millimètre disponible.

Sur un pliable aussi fin, la répartition des composants devient un véritable exercice d’ingénierie. Batterie, modules photo, haut-parleurs, antennes et mécanisme de charnière doivent cohabiter dans deux demi-châssis extrêmement minces.

Le produit exposé donne en tout cas l’impression d’une construction déjà très proche d’un modèle final.

Xiaomi veut inventer un nouveau compromis de format

Le Xiaomi 18 Fold pourrait surtout être intéressant pour son rapport entre taille externe et surface interne. Les grands pliables ont longtemps été confrontés au même dilemme : soit proposer un écran extérieur étroit pour conserver un châssis compact, soit élargir l’appareil au risque de le rendre encombrant une fois fermé.

Xiaomi semble chercher une troisième voie. Avec un écran de couverture plus petit mais plus large, le smartphone pourrait offrir une expérience plus naturelle fermé tout en conservant une grande dalle interne. Cette logique rejoint une tendance plus générale du marché vers des formats plus courts et plus larges, qui cherchent à rendre les pliables moins spécialisés au quotidien.

Le lancement du 7 septembre sera décisif

Pour l’instant, plusieurs éléments restent inconnus : définition des écrans, fréquence de rafraîchissement, caractéristiques exactes des caméras, puissance de recharge, poids et prix. Xiaomi dévoilera ces informations lors de son événement chinois du 7 septembre.

Ce lancement sera particulièrement important, car le Xiaomi 18 Fold arrive dans une période où la concurrence s’intensifie fortement. Samsung affine le Galaxy Z Fold 8, tandis qu’Apple devrait également entrer sur le marché des grands pliables avec son premier modèle, souvent surnommé iPhone Fold ou iPhone Ultra dans les rumeurs, lors de sa présentation prévue le 9 septembre.

Le timing place donc Xiaomi directement au cœur d’une nouvelle bataille autour du format pliable.

Le pliable devient un terrain de différenciation technologique

Le Xiaomi 18 Fold résume assez bien l’évolution actuelle du marché. Les constructeurs ne se contentent plus de réduire le pli ou d’amincir le châssis. Ils cherchent désormais à définir de nouvelles proportions, intégrer leurs propres puces et optimiser chaque élément autour de l’usage réel. Xiaomi semble vouloir faire du 18 Fold une démonstration de cette stratégie : format intermédiaire, XRING03, LPDDR6, Leica et grande batterie potentielle.

Si le prix reste compétitif et si les dimensions annoncées se confirment, le produit pourrait représenter une alternative très différente aux pliables Samsung.

Le 18 Fold ne cherche donc pas simplement à être plus fin ou plus puissant. Il veut surtout rendre le grand pliable plus naturel à utiliser fermé — et c’est peut-être là que se jouera la prochaine étape de cette catégorie.