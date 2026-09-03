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DLSS 5 arrive le 3 septembre avec NBA 2K27 et veut rapprocher le rendu temps réel du photoréalisme

DLSS 5 arrive le 3 septembre avec NBA 2K27 et veut rapprocher le rendu temps réel du photoréalisme

NVIDIA s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa stratégie autour du rendu neuronal. Le DLSS 5 sera disponible le 3 septembre, avec NBA 2K27 comme premier jeu compatible sur les GeForce RTX 50 Series, les PC portables équipés de ces GPU et GeForce NOW.

La nouveauté repose sur une technologie baptisée 3D-Guided Neural Rendering, capable d’analyser une image déjà rendue et les informations issues du moteur 3D afin d’améliorer l’éclairage, les matériaux ou encore les interactions entre les objets. L’enjeu est important : NVIDIA ne cherche plus seulement à reconstruire davantage de pixels ou à générer des images intermédiaires, mais à utiliser l’IA directement dans l’apparence finale de la scène.

DLSS 5 ne remplace pas le rendu classique, il vient s’y ajouter

C’est probablement le point le plus important pour comprendre cette nouvelle génération. DLSS 5 ne demande pas au modèle neuronal de recréer entièrement l’image à partir de rien. La technologie exploite le frame déjà produit par le jeu ainsi que différentes informations fournies par le moteur, notamment les couleurs, les vecteurs de mouvement, la géométrie et les données permettant d’identifier les éléments présents dans la scène.

Le modèle peut ensuite comprendre qu’une zone correspond à de la peau, un vêtement, des cheveux, un objet ou un élément du décor, puis adapter son traitement en conséquence.

Cette approche permet à NVIDIA d’améliorer certains phénomènes visuels particulièrement difficiles à reproduire en temps réel, comme la diffusion de la lumière dans la peau, les ombres de contact ou la manière dont certaines matières réagissent à l’éclairage.

Dans NBA 2K27, NVIDIA met notamment en avant une peau plus naturelle, un meilleur rendu des cheveux et des ombres plus précises sur les maillots ou le ballon.

Les développeurs conservent une grande partie du contrôle artistique

L’une des principales inquiétudes apparues lors de la présentation initiale du DLSS 5 concernait la place des artistes. Si une IA modifie directement l’éclairage, les matériaux ou certains détails visibles, le risque est qu’elle impose sa propre interprétation et modifie l’intention visuelle du studio.

NVIDIA a justement conçu plusieurs mécanismes pour éviter ce scénario.

Les développeurs peuvent utiliser des masques automatiques ou manuels afin de sélectionner les zones auxquelles le modèle doit s’appliquer. Ils peuvent également régler l’intensité de différents paramètres, comme les ombres de contact, les réflexions, l’occlusion ambiante, les couleurs ou la réponse générale à l’éclairage. Ces ajustements peuvent être appliqués à toute une scène ou à des objets particuliers. Un personnage, ses vêtements et l’environnement qui l’entoure peuvent donc recevoir des traitements différents.

DLSS 5 devient ainsi davantage un nouvel outil de rendu qu’un simple filtre appliqué après coup.

Le modèle est guidé par la scène 3D

Cette dépendance aux données du moteur explique le terme « 3D-Guided ». Un générateur d’images classique observe essentiellement des pixels. DLSS 5 dispose au contraire d’informations sur la structure de la scène et sur la manière dont les différents éléments se déplacent ou interagissent.

NVIDIA présente cette base comme essentielle pour préserver la géométrie originale. Dans NBA 2K27, le modèle doit par exemple conserver les visages issus des scans réels des joueurs tout en améliorant la façon dont la lumière traverse une oreille, éclaire la peau ou se reflète sur différents matériaux.

Le principe est donc de conserver la structure créée par les artistes tout en améliorant certaines caractéristiques visuelles grâce au réseau neuronal. NVIDIA insiste d’ailleurs sur un point logique : plus les données d’entrée sont bonnes, meilleur sera le résultat final.

NBA 2K27 est un premier terrain particulièrement intéressant

Le choix d’un jeu de basketball pour inaugurer DLSS 5 n’est pas anodin. Les jeux sportifs cherchent depuis longtemps à se rapprocher d’une retransmission télévisée réelle, avec des personnages connus, des éclairages complexes et de nombreuses surfaces immédiatement reconnaissables.

La peau est particulièrement difficile à rendre correctement. Elle ne réagit pas à la lumière comme une simple surface opaque, notamment parce qu’une partie de la lumière pénètre légèrement dans les tissus avant d’être diffusée. Les cheveux, la transpiration, les maillots ou encore le parquet présentent également des propriétés très différentes.

Un spectateur sait presque instinctivement lorsqu’un de ces matériaux paraît artificiel, même s’il ne peut pas forcément expliquer pourquoi. Ce sont précisément ces détails que le rendu neuronal cherche à améliorer.

Le photoréalisme passe désormais par les matériaux autant que par le nombre de polygones

Pendant longtemps, le progrès graphique était largement associé à la géométrie. Davantage de polygones permettaient de créer des personnages plus détaillés et des environnements plus complexes. Aujourd’hui, les modèles 3D sont déjà suffisamment riches pour que le principal obstacle au réalisme se déplace vers l’éclairage, les matériaux et leur interaction.

Une peau parfaite géométriquement peut encore sembler artificielle si elle réfléchit la lumière comme du plastique. Un vêtement très détaillé peut perdre toute crédibilité si les ombres de contact ne correspondent pas réellement à sa position sur le corps.

DLSS 5 s’attaque précisément à cette couche du rendu. C’est ce qui pourrait rendre la technologie plus importante visuellement que ne le suggère une simple comparaison de résolution ou de fréquence d’images.

La démonstration Zorah montre que la technologie ne se limite pas au sport

NVIDIA a également présenté DLSS 5 avec une démonstration baptisée Zorah, destinée à montrer la technologie dans un environnement plus cinématographique. L’objectif est de démontrer que le système peut traiter des scènes beaucoup plus variées que celles d’un terrain de basketball, avec différents personnages, matériaux et conditions d’éclairage.

C’est aussi un moyen de montrer que la technologie n’est pas limitée à un moteur ou à un type de contenu particulier. NVIDIA prévoit notamment une intégration via Streamline et un plugin Unreal Engine 5, ce qui devrait faciliter son adoption par les studios.

Le véritable test sera évidemment de voir si le résultat observé dans ces démonstrations reste aussi convaincant dans des jeux beaucoup plus ouverts et imprévisibles.

DLSS 5 tournait initialement sur deux RTX 5090

L’évolution des besoins matériels est probablement l’un des aspects les plus impressionnants. Lors des premières démonstrations, DLSS 5 nécessitait deux GeForce RTX 5090, une configuration inaccessible au marché grand public classique.

Quelques mois plus tard, NVIDIA montre désormais la technologie sur toute la gamme RTX 50 et même sur des PC portables équipés d’une RTX 5060.

Cette baisse extrêmement rapide des besoins montre que le modèle, son exécution ou son intégration ont été fortement optimisés. Cela permet surtout à NVIDIA d’éviter que DLSS 5 ne reste une démonstration technologique réservée à ses GPU les plus coûteux.

Toute la gamme GeForce RTX 50 sera compatible

Au lancement, NBA 2K27 prendra en charge DLSS 5 sur l’ensemble des GeForce RTX 50 Series, y compris leurs variantes mobiles. GeForce NOW Ultimate sera également compatible grâce aux serveurs RTX 5080 exploités par NVIDIA.

Cette restriction aux RTX 50 n’est pas surprenante. Le rendu neuronal exige des capacités spécifiques et NVIDIA utilise régulièrement les nouvelles générations de DLSS pour mettre en avant les évolutions matérielles de ses derniers GPU.

La question de savoir si une partie des fonctions pourra un jour être adaptée aux anciennes générations reste ouverte, mais l’entreprise ne l’annonce pas pour l’instant.

258 fps sur un portable RTX 5060 selon NVIDIA

Les premiers chiffres communiqués par NVIDIA montrent que DLSS 5 s’utilise avec le reste de la pile technologique RTX plutôt qu’en remplacement de celle-ci. Dans NBA 2K27, la technologie peut fonctionner en parallèle du ray tracing, de DLSS Super Resolution et de Multi Frame Generation.

NVIDIA annonce notamment jusqu’à environ 258 images par seconde en 1080p dans certaines configurations avec une RTX 5060, tandis qu’une RTX 5090 peut atteindre 370 fps en 4K Ultra avec les réglages DLSS utilisés par l’entreprise.

Ces résultats restent évidemment des mesures constructeur et dépendent fortement des paramètres choisis, notamment du mode de Super Resolution et de la génération d’images.

Ils montrent néanmoins que l’objectif de NVIDIA n’est pas de demander aux joueurs de choisir entre qualité neuronale et fluidité. La société veut que les différentes briques DLSS fonctionnent ensemble pour compenser leur coût respectif.

Le DLSS devient progressivement une chaîne complète de rendu

C’est probablement la transformation la plus importante de ces dernières années. À ses débuts, DLSS servait surtout à reconstruire une image plus définie à partir d’une résolution interne inférieure. Le système a ensuite ajouté Frame Generation, puis Multi Frame Generation, tandis que Ray Reconstruction remplaçait certains débruiteurs traditionnels utilisés avec le ray tracing. DLSS 5 ajoute désormais une couche capable de modifier directement l’apparence des matériaux et de l’éclairage.

La technologie ne correspond donc plus à une seule fonctionnalité. Elle devient progressivement un ensemble complet de briques neuronales insérées à différents endroits du pipeline graphique.

C’est aussi ce qui rend le débat autour du « rendu natif » de plus en plus difficile à maintenir dans les mêmes termes qu’il y a quelques années.

Une part croissante de l’image est désormais reconstruite ou améliorée par IA

Dans un jeu moderne utilisant toutes les technologies NVIDIA, le GPU ne produit plus nécessairement chaque pixel de chaque frame de manière traditionnelle. Une résolution plus faible peut être reconstruite, des images intermédiaires peuvent être générées, les données de ray tracing peuvent être nettoyées par un réseau neuronal, et désormais, certaines propriétés visuelles de la scène peuvent elles-mêmes être améliorées par DLSS 5.

Cela ne signifie pas que le moteur 3D disparaît. Au contraire, NVIDIA rappelle que DLSS 5 étend la chaîne de rendu existante et peut fonctionner avec la rastérisation, le ray tracing ou le path tracing.

Mais, la frontière entre image « rendue » et image « reconstruite » devient de plus en plus difficile à tracer.

Le contrôle des artistes sera crucial pour éviter l’effet IA générique

C’est aussi là que DLSS 5 devra faire ses preuves. Les modèles génératifs ont souvent tendance à produire des résultats visuellement convaincants mais relativement standardisés lorsqu’ils disposent de trop de liberté. Ce serait un problème majeur dans le jeu vidéo, où la direction artistique constitue parfois une part essentielle de l’identité d’un titre.

Un jeu stylisé ne doit pas devenir automatiquement plus réaliste simplement parce qu’un modèle neuronal sait produire un éclairage physiquement plus crédible. Les masques et réglages proposés par NVIDIA sont donc essentiels. Ils doivent permettre aux studios d’utiliser le modèle comme un outil précis plutôt que comme une couche esthétique imposée.

Dans ce domaine, le succès de DLSS 5 dépendra autant de son ergonomie pour les artistes que de ses performances sur les Tensor Cores.

Le réalisme n’est pas toujours l’objectif

C’est une autre nuance importante. NVIDIA communique beaucoup autour du photoréalisme, ce qui est logique pour présenter une nouvelle technologie graphique. Mais tous les jeux n’essaient évidemment pas de ressembler au monde réel.

Nintendo, Riot Games, Supergiant Games ou de nombreux studios indépendants construisent parfois leur identité autour d’un rendu volontairement stylisé. Pour ces jeux, DLSS 5 n’aura de valeur que s’il peut renforcer une direction artistique sans la normaliser. La possibilité de régler précisément les éléments traités pourrait justement ouvrir des utilisations plus créatives que le simple photoréalisme.

On peut imaginer un modèle chargé de renforcer certains comportements de lumière tout en respectant un rendu cel-shading ou une palette très particulière.

L’autre question sera la stabilité temporelle

Une image fixe peut sembler spectaculaire et pourtant produire un résultat beaucoup moins convaincant en mouvement. C’est particulièrement vrai avec les traitements neuronaux. Textures qui changent légèrement d’une frame à l’autre, détails instables, scintillements ou incohérences sur les objets rapides peuvent immédiatement briser l’illusion.

Les démonstrations observées en mouvement semblent encourageantes, mais les véritables tests devront porter sur des dizaines d’heures de gameplay et des environnements beaucoup plus diversifiés.

Un système comme DLSS 5 doit produire une amélioration cohérente dans le temps, pas seulement une capture d’écran impressionnante.

NBA 2K27 sera donc un vrai test grandeur nature

Le lancement du 3 septembre sera particulièrement intéressant pour cette raison. Pour la première fois, les joueurs pourront utiliser eux-mêmes la technologie dans un produit commercial plutôt que de regarder des séquences préparées par NVIDIA. Le driver Game Ready correspondant sera publié au même moment, et l’option DLSS Neural Rendering pourra être activée directement dans les réglages vidéo de NBA 2K27.

Les utilisateurs pourront alors observer la différence pendant le jeu et les ralentis, et déterminer si le gain visuel compense les éventuels artefacts ou compromis. C’est cette confrontation avec des milliers de configurations et de situations différentes qui permettra réellement d’évaluer la maturité du système.

DLSS 5 pourrait changer davantage le graphisme que la résolution

Depuis plusieurs générations, les constructeurs utilisent les définitions 4K ou les fréquences d’images comme principaux indicateurs de progrès. DLSS 5 suggère une autre direction. Une image peut être techniquement affichée en 4K depuis longtemps tout en conservant des matériaux ou un éclairage perceptiblement artificiels. Améliorer ces caractéristiques peut avoir un impact visuel beaucoup plus fort qu’augmenter encore le nombre de pixels.

Le prochain saut graphique pourrait donc venir moins de la résolution brute que de la capacité des réseaux neuronaux à interpréter la scène et à améliorer les détails que les méthodes traditionnelles reproduisent difficilement en temps réel.

Cette direction renforce toutefois encore davantage la dépendance des jeux à des technologies propriétaires. Si les studios commencent à construire une partie importante de leur rendu autour du DLSS 5, ils devront réfléchir à la manière dont cette expérience se comporte sur les GPU concurrents ou sur les consoles. AMD, Intel et les constructeurs de consoles développent eux aussi leurs propres technologies d’upscaling et de génération, mais le rendu neuronal guidé par la scène ajoute un nouveau niveau de complexité.

Pour les développeurs, l’enjeu sera donc de profiter des avancées de NVIDIA sans construire une identité visuelle qui ne fonctionne correctement que sur une seule famille de cartes graphiques.

DLSS 5 illustre finalement une transformation déjà bien engagée. Les performances graphiques ne dépendent plus uniquement du nombre de cœurs, de la bande passante mémoire ou de la puissance brute du GPU. Les modèles neuronaux prennent une place croissante dans le résultat final. Cela permet à NVIDIA de tirer davantage de valeur de ses Tensor Cores et de différencier ses cartes avec une couche logicielle de plus en plus complexe.

C’est aussi probablement pour cette raison que le passage d’une démonstration sur deux RTX 5090 à un portable RTX 5060 est aussi important que l’amélioration visuelle elle-même : une technologie de rendu n’a d’impact sur l’industrie que lorsqu’elle peut sortir du laboratoire.

Avec NBA 2K27, DLSS 5 va précisément franchir cette étape.

Le 3 septembre permettra donc de répondre à la question qui compte réellement : une fois loin des démonstrations contrôlées de NVIDIA, cette nouvelle couche de rendu neuronal peut-elle produire de manière constante ce moment où l’on se demande si l’image affichée est encore réellement rendue en temps réel ?