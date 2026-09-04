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HTC VIVE Eagle : des lunettes IA à 469 euros avec Gemini, ChatGPT et caméra 12 mégapixels

HTC VIVE Eagle : des lunettes IA à 499 dollars avec Gemini, ChatGPT et caméra 12 mégapixels

HTC revient sur le devant de la scène avec les VIVE Eagle, de nouvelles lunettes connectées disponibles en France à 469 euros. Leur particularité : elles intègrent à la fois Google Gemini et ChatGPT, tout en misant sur une approche plus attentive à la confidentialité grâce à un témoin lumineux lorsque la caméra est utilisée.

Avec deux styles inspirés de formes classiques, une caméra ultra grand-angle de 12 mégapixels, le Snapdragon AR1 Gen 1 et des fonctions de traduction, les VIVE Eagle arrivent sur un marché qui se densifie rapidement autour des Ray-Ban Meta, de Google, Samsung, Snap et bientôt Apple.

Deux designs classiques pour rendre les lunettes IA plus discrètes

HTC propose les VIVE Eagle dans deux styles distincts : Wayfarer et Pantos. Le premier reprend une silhouette très familière, avec des lignes anguleuses et une monture assez large, tandis que le second adopte des verres plus arrondis avec une partie supérieure plus plate. HTC semble ainsi chercher à éviter l’apparence trop technologique de certains wearables, afin que les lunettes puissent être portées au quotidien sans attirer immédiatement l’attention.

Le modèle Wayfarer est proposé en Black, Coffee et Berry. La version Pantos se décline pour sa part en Charcoal Black, Clear Brown et Navy.

Cette variété esthétique est importante sur une catégorie où le design compte presque autant que les fonctions. Contrairement à une montre ou des écouteurs, des lunettes restent constamment visibles sur le visage et doivent donc fonctionner comme un accessoire de mode autant que comme un appareil électronique.

Gemini et ChatGPT dans la même paire de lunettes

La principale différence avec plusieurs concurrents vient de la prise en charge de deux grands écosystèmes d’intelligence artificielle. HTC permet d’utiliser aussi bien Gemini que ChatGPT depuis les VIVE Eagle, ce qui laisse davantage de liberté à l’utilisateur selon ses préférences ou le type de requête. Cette ouverture est assez stratégique. De nombreuses lunettes connectées sont fortement liées à l’assistant ou à la plateforme de leur fabricant, ce qui peut créer une dépendance directe à un seul modèle.

HTC choisit au contraire de mettre l’accent sur l’interopérabilité.

Les lunettes permettent également d’effectuer plusieurs actions vocales classiques : lancer un appel, contrôler la musique, créer des rappels, gérer son calendrier ou utiliser certaines fonctions du smartphone sans avoir à le sortir.

Le produit se positionne donc davantage comme une extension vocale et visuelle du téléphone que comme un appareil complètement autonome.

Traduction visuelle et audio grâce à la caméra

Les VIVE Eagle utilisent une caméra ultra grand-angle de 12 mégapixels, associée aux assistants IA pour interpréter l’environnement. HTC met notamment en avant la traduction d’images. L’utilisateur peut ainsi regarder un texte dans une langue étrangère et demander à l’assistant de le traduire.

Un mode d’écoute permet également de traduire de l’audio et de restituer le résultat à travers les haut-parleurs ouverts intégrés aux branches. Cette combinaison entre caméra, micro et IA constitue l’un des usages les plus naturels pour les lunettes intelligentes.

Le format permet à l’assistant de voir ce que l’utilisateur regarde sans imposer de sortir un smartphone, ce qui ouvre des scénarios plus fluides pour la traduction, l’identification d’objets ou l’assistance contextuelle.

C’est précisément ce type d’interaction multimodale qui pourrait donner davantage de sens aux lunettes IA que le simple fait d’y intégrer un assistant vocal.

HTC met la confidentialité en avant avec un témoin lumineux

La présence permanente d’une caméra sur le visage pose néanmoins un problème évident : comment les personnes autour savent-elles qu’elles sont filmées ? HTC équipe les VIVE Eagle d’une LED qui s’allume lorsque la caméra est utilisée pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo.

Ce dispositif ne règle pas à lui seul toutes les questions liées à la vie privée, mais il apporte au moins un signal visuel destiné aux personnes présentes autour de l’utilisateur. C’est devenu un point particulièrement important pour toute la catégorie.

Les lunettes intelligentes sont potentiellement plus intrusives qu’un smartphone, car leur caméra suit naturellement la direction du regard et peut rester beaucoup plus discrète.

Les constructeurs doivent donc trouver un équilibre entre simplicité d’utilisation et indication suffisamment claire de l’enregistrement. HTC cherche visiblement à faire de cette transparence un élément central de son positionnement.

Snapdragon AR1 Gen 1, 4 Go de RAM et 32 Go de stockage

À l’intérieur, les lunettes reposent sur le Snapdragon AR1 Gen 1 de Qualcomm, une plateforme spécifiquement conçue pour les lunettes intelligentes. HTC y associe 4 Go de RAM et 32 Go de stockage, une configuration suffisante pour gérer les fonctions multimédias, la capture d’images et l’intégration avec les assistants cloud. La connectivité comprend le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5,3 ou ultérieur.

Les VIVE Eagle sont compatibles avec les iPhone fonctionnant sous iOS 17.6 ou une version plus récente, ainsi qu’avec les smartphones Android sous Android 10 et versions ultérieures.

Cette compatibilité multiplateforme est particulièrement importante pour HTC, qui ne dispose plus aujourd’hui d’un écosystème smartphone suffisamment dominant pour enfermer les lunettes autour de ses propres appareils.

Une autonomie correcte, avec recharge très rapide

Les VIVE Eagle intègrent une petite batterie de 235 mAh. HTC annonce jusqu’à 36 heures en veille, environ 4,5 heures de lecture musicale continue et plus de 3 heures d’appels vocaux. Ces chiffres montrent bien la nature du produit : il ne s’agit pas d’un appareil destiné à filmer ou utiliser constamment l’IA pendant toute une journée.

La recharge rapide compense toutefois en partie cette autonomie limitée. Avec le câble magnétique, HTC annonce un passage de 1 à 50 % en seulement 10 minutes, puis jusqu’à 80 % en 23 minutes.

Pour un wearable, ce type de recharge peut être plus important qu’une énorme capacité de batterie. Une courte pause suffit théoriquement à récupérer plusieurs heures d’usage, ce qui réduit la contrainte d’une recharge prolongée en milieu de journée.

469 euros face aux Ray-Ban Meta

Les HTC VIVE Eagle sont disponibles en France à 469 euros. Ce tarif les place directement face aux Ray-Ban Meta de seconde génération, dont certaines versions atteignent déjà environ 469 euros. La comparaison sera donc inévitable.

Meta possède l’avantage d’une marque de lunettes extrêmement reconnue avec Ray-Ban et un écosystème social particulièrement développé. HTC répond avec la compatibilité Gemini et ChatGPT, un discours plus appuyé autour de la confidentialité et plusieurs fonctions de traduction.

Le constructeur propose également différentes options de verres ZEISS, ce qui renforce l’approche plus traditionnelle de la lunetterie.

Le succès dépendra toutefois de l’expérience logicielle. Sur ce type de produit, la vitesse de l’assistant, la qualité des microphones et la fluidité des interactions comptent souvent davantage que les caractéristiques techniques brutes.

Un marché qui va devenir beaucoup plus encombré

HTC arrive à un moment particulièrement important pour les lunettes intelligentes. Google et Samsung préparent eux aussi de nouveaux modèles orientés IA, tandis qu’Apple devrait entrer sur le marché avec sa propre approche dans les années à venir. Snap adopte une stratégie différente avec des lunettes plus ambitieuses intégrant de véritables fonctions de réalité augmentée, mais à un tarif bien plus élevé.

Les VIVE Eagle restent donc dans une catégorie plus pragmatique : pas d’affichage AR directement devant les yeux, mais une caméra, des microphones, des haut-parleurs et de l’IA pour augmenter les interactions avec le smartphone.

Cette approche a l’avantage de limiter le poids, la consommation et le prix.

Elle correspond aussi davantage à l’état actuel de la technologie, où les usages les plus convaincants des lunettes intelligentes sont encore souvent la capture rapide, l’audio et l’assistance contextuelle.

Avec Gemini et ChatGPT réunis dans une seule monture, HTC cherche surtout à éviter de choisir un camp dans la bataille des assistants IA.

Si l’intégration se montre suffisamment fluide, cette ouverture pourrait devenir son véritable avantage. Dans un marché où chaque constructeur tente de transformer ses lunettes en porte d’entrée vers son propre écosystème, HTC parie au contraire sur une paire capable de laisser l’utilisateur choisir l’intelligence qu’il veut porter devant les yeux.