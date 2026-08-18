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Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro : un premier benchmark AnTuTu frôle les 4,84 millions de points

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro : un premier benchmark AnTuTu frôle les 4,84 millions de points

Qualcomm n’a pas encore officialisé sa prochaine plateforme mobile haut de gamme, mais le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro commence déjà à faire parler sa puissance. Une capture attribuée à AnTuTu affiche près de 4,84 millions de points pour une puce SM8975 équipée d’un GPU Adreno 850. Un résultat spectaculaire, mais dont l’authenticité reste sérieusement à confirmer.

Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro apparaît sur AnTuTu

La prochaine bataille des performances Android pourrait déjà avoir commencé. Une capture partagée par le leaker Digital Chat Station montre ce qui serait un premier passage du Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro sur AnTuTu V11.1.4.

La puce, identifiée sous la référence SM8975, atteindrait exactement 4 835 412 points.

Le détail du benchmark est lui aussi impressionnant :

CPU : 1 368 930 points

GPU : 1 854 826 points

La partie graphique serait identifiée comme un Adreno 850, ce qui correspondrait à une nouvelle génération de GPU Qualcomm destinée aux smartphones Android premium de 2026 et 2027. Sur le papier, nous serions donc face à l’une des puces mobiles les plus rapides jamais testées sur cette version d’AnTuTu. Mais, il y a un problème.

AnTuTu ne retrouverait pas le résultat dans son propre système

La capture doit être considérée avec beaucoup de prudence. AnTuTu aurait indiqué que le score correspondant ne pouvait pas être récupéré dans son backend. Ce détail fragilise considérablement la fuite. Un résultat réellement enregistré par l’application devrait normalement laisser une trace permettant de vérifier la configuration, la version du logiciel et plusieurs informations relatives au terminal.

Son absence ne signifie pas automatiquement que la capture est falsifiée. Un prototype interne peut fonctionner dans des conditions particulières, avec des logiciels de développement ou des systèmes empêchant certaines remontées de données.

Mais tant qu’une validation indépendante n’apparaît pas, 4 835 412 points doit rester un chiffre indicatif et non une performance confirmée du Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

Environ 6 % de mieux que les meilleurs Snapdragon actuels

Si le résultat est authentique, la progression serait relativement mesurée par rapport aux smartphones les plus rapides équipés du Snapdragon 8 Elite Gen 5. Certains modèles actuels dépassent déjà les 4,5 millions de points sur AnTuTu V11. Le score attribué à la nouvelle puce représenterait donc une avance d’environ 6 à 7 % dans le benchmark global. C’est beaucoup moins spectaculaire que ce que pourrait laisser penser le simple franchissement de la barre des 4,8 millions.

Mais, cette comparaison demande elle aussi de la prudence.

Un score AnTuTu agrège plusieurs composantes : CPU, GPU, mémoire et expérience utilisateur. Une progression relativement modeste du résultat total peut cacher des gains beaucoup plus importants dans certains domaines.

Ici, le score GPU de 1,85 million attire particulièrement l’attention.

Le Adreno 850 pourrait être le véritable moteur de cette génération

Qualcomm a fait du GPU l’un des piliers de ses plateformes Snapdragon haut de gamme. Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 actuellement commercialisé repose déjà sur une architecture graphique particulièrement performante, notamment pour le jeu, le ray tracing et les charges graphiques lourdes. La nouvelle génération Adreno 850, si son appellation se confirme, pourrait continuer cette stratégie.

Avec près de 1,86 million de points dans la section graphique d’AnTuTu, elle représenterait une part considérable du score global.

Cela pourrait permettre aux futurs smartphones de mieux exploiter les écrans à haut taux de rafraîchissement, les jeux Android les plus exigeants ou encore les technologies de génération d’images et d’upscaling développées par Qualcomm. Mais dans le monde mobile, la puissance maximale ne constitue qu’une moitié de l’équation.

L’autre est la consommation.

Le passage au 2 nm pourrait être plus important que le benchmark

Les fuites autour du Snapdragon 8 Elite Gen 6 évoquent depuis plusieurs mois un passage à une gravure 2 nm. Qualcomm n’a pas encore officialisé cette génération ni confirmé son procédé de fabrication, mais plusieurs sources industrielles convergent vers cette évolution. Ce changement serait potentiellement beaucoup plus important que quelques centaines de milliers de points supplémentaires sur AnTuTu.

Une gravure plus avancée permet généralement d’augmenter la densité des transistors tout en améliorant le rapport entre performances et consommation énergétique. Pour un smartphone, cela peut se traduire de différentes manières : davantage de puissance à consommation identique, performances similaires avec moins d’énergie ou un mélange des deux.

C’est précisément sur ce terrain que le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro devra convaincre.

La puissance soutenue compte davantage que le pic

Les benchmarks mobiles peuvent être trompeurs lorsqu’ils sont observés isolément. Un smartphone peut produire un score exceptionnel pendant quelques minutes avant de réduire fortement ses fréquences à cause de la température. Dans la pratique, ce comportement se traduit par des performances beaucoup moins impressionnantes après une session prolongée de jeu ou de rendu vidéo.

Le véritable progrès du Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro ne se mesurera donc pas uniquement à son meilleur passage sur AnTuTu. Il faudra examiner sa capacité à maintenir ses performances. Une puce 6 % plus rapide sur un benchmark, mais 20 % plus stable après trente minutes de jeu, constituerait une évolution bien plus importante qu’une simple augmentation du score maximal.

SM8975 pour le Pro, SM8950 pour le modèle standard

Les informations actuellement disponibles suggèrent également que Qualcomm pourrait poursuivre sa segmentation du très haut de gamme. La référence SM8975 est associée dans plusieurs fuites au Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 standard serait quant à lui lié au numéro SM8950. Cette distinction reste non officielle. Qualcomm ne référence actuellement sur son catalogue public que ses plateformes déjà annoncées, dont le Snapdragon 8 Elite Gen 5, identifié sous la famille SM8850.

Si deux puces différentes arrivent effectivement cette année, Qualcomm pourrait encore accentuer la segmentation du marché Android premium. Le meilleur silicium ne serait alors plus nécessairement présent dans tous les flagships.

Une stratégie « Pro » qui pourrait modifier le marché Android

Cette hypothèse aurait des conséquences importantes. Jusqu’ici, les constructeurs achetant le Snapdragon haut de gamme d’une année pouvaient proposer des performances relativement similaires, les différences venant surtout du refroidissement et de l’optimisation logicielle. Avec une version Pro distincte, Qualcomm pourrait offrir une plateforme supérieure réservée aux appareils les plus coûteux.

Un Xiaomi 18 Ultra — si celui-ci existe finalement —, un Honor Magic 9 Pro Max ou un futur modèle gaming pourrait alors bénéficier d’un avantage matériel que les flagships plus classiques n’auraient pas. Cela permettrait également à Qualcomm d’augmenter la valeur moyenne de ses puces les plus performantes.

Mais, pour les consommateurs, la gamme deviendrait encore plus complexe.

Honor prépare déjà sa nouvelle génération pour le 28 septembre

Honor a confirmé que sa prochaine famille Magic 9 sera présentée en Chine le 28 septembre 2026. Cependant, le constructeur n’a pas confirmé précisément quel Snapdragon équipera chaque modèle. Les fuites actuelles suggèrent une stratégie à plusieurs niveaux. Le Magic 9 standard pourrait conserver le Snapdragon 8 Elite Gen 5, tandis que certains modèles Pro utiliseraient la prochaine génération Qualcomm.

Cela permettrait à Honor de différencier plus fortement ses appareils tout en maîtrisant leurs prix. La présence exacte du Snapdragon 8 Elite Gen 6 ou de sa variante Pro reste toutefois à confirmer.

Xiaomi pourrait encore doubler Honor

Honor ne sera peut-être pas le premier constructeur à utiliser cette nouvelle plateforme. Plusieurs rumeurs indiquent que Xiaomi pourrait présenter sa série Xiaomi 18 avant le 28 septembre, ce qui lui permettrait une nouvelle fois de revendiquer l’un des premiers lancements commerciaux autour du nouveau Snapdragon. Ce scénario serait cohérent avec la relation historique entre Xiaomi et Qualcomm.

Le constructeur chinois a régulièrement utilisé les nouveaux Snapdragon haut de gamme très rapidement après leur annonce. Mais là encore, Qualcomm et Xiaomi n’ont pas encore confirmé cette chronologie. La fin du mois de septembre pourrait donc devenir particulièrement chargée pour l’écosystème Android.

Un score AnTuTu ne dit toutefois presque rien sur l’expérience réelle

Il faut aussi remettre les 4,84 millions de points dans leur contexte. Une progression dans AnTuTu ne garantit pas qu’un utilisateur verra son smartphone ouvrir Instagram 6 % plus rapidement. Les appareils haut de gamme actuels sont déjà extrêmement rapides pour les usages courants.

Les bénéfices des nouvelles générations se déplacent donc vers des scénarios plus spécifiques : jeu prolongé, traitement photo, vidéo haute définition, IA locale, multitâche lourd et efficacité énergétique.

C’est ici que Qualcomm devra faire la différence. Pour beaucoup d’utilisateurs, une heure d’autonomie supplémentaire aura probablement plus de valeur que 300 000 points supplémentaires dans une application de benchmark.

Le 2 nm pourrait surtout permettre davantage d’IA locale

La nouvelle gravure pourrait également bénéficier aux traitements liés à l’intelligence artificielle. Qualcomm pousse depuis plusieurs générations l’exécution locale des modèles IA grâce à son moteur dédié. Une puce plus efficace permettrait potentiellement d’exécuter des modèles plus lourds sans faire exploser la consommation. Cela devient particulièrement important à mesure que Samsung, Honor, Xiaomi, OPPO et les autres constructeurs déplacent certaines fonctions génératives du cloud vers le smartphone.

Résumé de documents, traduction, traitement photographique, assistants contextuels ou génération de contenu pourraient progressivement devenir des charges de calcul permanentes.

La prochaine bataille des Snapdragon ne se jouera donc pas uniquement sur le CPU et l’Adreno.

Le véritable test arrivera avec les premiers smartphones commerciaux

Pour l’instant, le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro reste enveloppé de rumeurs. Qualcomm n’a officiellement confirmé ni son nom, ni la référence SM8975, ni l’Adreno 850, ni le procédé 2 nm. Le benchmark AnTuTu actuellement diffusé possède lui-même une anomalie importante puisqu’il ne serait pas vérifiable depuis les serveurs de la plateforme. Il serait donc prématuré d’en faire une nouvelle référence officielle.

Mais, la fuite donne malgré tout une première indication de ce que Qualcomm pourrait viser. Près de 4,84 millions de points, dont 1,85 million pour le GPU, placeraient cette puce légèrement au-dessus des meilleurs appareils actuels et ouvriraient une nouvelle phase de la compétition Android.

Cependant, la vraie révolution ne viendra pas forcément du nombre affiché à l’écran.

Si le passage au 2 nm permet à Qualcomm de combiner davantage de puissance, moins de chauffe et une meilleure autonomie, alors le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro pourrait accomplir quelque chose de bien plus difficile que battre un record AnTuTu : faire progresser les performances sans demander aux smartphones d’en payer le prix énergétique.