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Test de la HUAWEI MatePad 11.5 S (2026) : la tablette qui transforme le verre en papier

Test de la HUAWEI MatePad 11.5 S (2026) : la tablette qui transforme le verre en papier

Le marché des tablettes est une mer de miroirs noirs brillants. Apple, Samsung, Xiaomi : tous proposent des dalles superbes, mais qui se transforment en surfaces réfléchissantes dès qu’on les sort en extérieur ou sous un éclairage agressif. HUAWEI a choisi une autre voie depuis quelques générations, et la MatePad 11.5 S (2026) en est l’aboutissement : un écran PaperMatte entièrement mat, qui imite la sensation et le rendu du papier.

Positionnée sur le segment milieu de gamme, la MatePad 11.5 S est disponible en Europe à partir de 400 € (version 12 Go / 256 Go), et autour de 600 euros avec le clavier et le M-Pencil Pro. Elle se décline en deux coloris : un vert menthe caractéristique de HUAWEI, et un gris Space Gray. C’est une proposition séduisante sur le papier — au sens propre comme au figuré.

Reste un éléphant dans la pièce : l’absence des services Google. Voyons ce que cela implique.

Dans la boîte, on retrouve :

Tablette (batterie intégrée)

Câble USB type C

Guide de démarrage rapide

Clavier HUAWEI Smart Magnetic Keyboard (option)

Stylet HUAWEI M-Pencil Pro (option)

HUAWEI MatePad 11.5 S : Design et finition

Sur le plan matériel, HUAWEI est à son meilleur niveau. La MatePad 11.5 S est un objet superbe : façade en verre à bords fins, coque unibody en métal, et une légère excroissance pour le module photo. L’ensemble est lisse, élégant et bien équilibré. Le coloris vert menthe de notre configuration s’accorde au M-Pencil blanc et au clavier gris clair, avec un logo HUAWEI réfléchissant du plus bel effet.

La tablette mesure 6,1 mm d’épaisseur — légèrement plus épaisse que la Galaxy Tab S11, mais elle reste très fine et se tient sans difficulté d’une seule main, aidée par un poids contenu de 515 grammes. La structure métallique est rigide : impossible de la tordre à mains nues.

Nouveauté par rapport au modèle 2024 : la MatePad 11.5 S (2026) bénéficie désormais d’une certification IP42 — une protection légère contre la poussière et les gouttes, modeste mais bienvenue.

Un clavier dédié se connecte via trois broches POGO en bas de la tablette, et l’expérience est ici meilleure que sur le modèle MatePad Pro 13,2 pouces. Petit regret : il n’y a pas de lecteur microSD, le stockage est donc figé à l’achat. En Europe, seule la configuration 12 Go / 256 Go est proposée.

HUAWEI MatePad 11.5 S : Écran PaperMatte, le point fort

C’est le cœur de cette tablette et sa vraie raison d’être. L’écran IPS de 11,5 pouces affiche une définition 2,8K (2 800 × 1 840 pixels, 291 PPI) avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz — en hausse par rapport aux 120 Hz du modèle 2024.

Mais, sa singularité tient dans le traitement PaperMatte : une texture mate nano-gravée directement dans le verre, qui élimine jusqu’à 99 % des reflets lumineux et reproduit la résistance de l’écriture sur du papier réel.

Le résultat est tout simplement excellent. L’écran est parfaitement lisible en extérieur, là où la plupart des tablettes deviennent inutilisables sous le soleil. C’est un avantage rare et concret, salué par tous les testeurs comme l’argument différenciant majeur de la MatePad 11.5 S. Contrairement à un film de protection mat ajouté après coup — qui dégrade souvent la netteté — l’intégration directe dans le verre préserve la qualité d’image.

La fidélité colorimétrique est élevée, et la dalle ne présente aucun scintillement PWM — un point important pour les yeux sensibles lors d’usages prolongés. C’est le genre d’écran qu’on regrette de ne plus voir chez Samsung ou Apple.

HUAWEI MatePad 11.5 S : M-Pencil et expérience créative

L’écran mat trouve son complément naturel dans le M-Pencil Pro, l’un des meilleurs stylets jamais essayés. La combinaison de la friction du PaperMatte et de la précision du stylet recrée une sensation d’écriture et de dessin remarquablement proche du papier. Le M-Pencil intègre des contrôles additionnels (gestes, raccourcis) qui enrichissent l’usage créatif.

La connexion entre la tablette et ses accessoires (stylet, clavier) s’appuie sur la technologie NearLink, plus rapide et plus stable que le Bluetooth traditionnel. HUAWEI accompagne le tout de l’application GoPaint, son outil de dessin maison, qui exploite pleinement la latence réduite et la sensibilité à la pression.

Pour les étudiants, les illustrateurs et les preneurs de notes, c’est un ensemble cohérent et performant.

HUAWEI MatePad 11.5 S : Performances

La MatePad 11.5 S est animée par un processeur HiSilicon Kirin T92C (9 cœurs) épaulé par un GPU Maleoon 920A et 12 Go de RAM, avec 256 Go de stockage UFS 3.1. La puissance n’est pas au plus haut niveau du marché — ce n’est pas une bête de course comparée aux puces Apple M ou Snapdragon haut de gamme — mais elle est largement suffisante pour la majorité des tâches : navigation, prise de notes, dessin, streaming, bureautique légère, multitâche.

La connectique est un bon point : USB 3.0 (Gen 1) avec sortie DisplayPort, permettant de brancher un moniteur externe en filaire — une fonctionnalité rare dans cette gamme de prix.

Le Wi-Fi est rapide grâce au 2×2 MIMO (Wi-Fi 6), bien qu’il ne prenne pas en charge la bande 6 GHz (Wi-Fi 6E). Les quatre haut-parleurs offrent un son puissant et convaincant. La tablette est fanless (sans ventilateur) et donc parfaitement silencieuse.

En revanche, plusieurs absences sont à noter pour le prix demandé : pas de module cellulaire, pas de positionnement GPS/satellite, et une sélection limitée de codecs audio Bluetooth (Bluetooth 5.2 seulement).

HUAWEI MatePad 11.5 S : Photo

La photographie n’est clairement pas la priorité de cette tablette — ce qui est cohérent avec son positionnement. Elle embarque un capteur arrière de 13 mégapixels avec une ouverture f/1.8 avec autofocus et flash LED, et une caméra frontale de 8 mégapixels à ouverture f/2.0. Ces capteurs suffisent pour la numérisation de documents, les visioconférences et un usage occasionnel, mais ne visent pas la qualité photographique.

C’est un compromis attendu et acceptable sur ce type de produit.

HUAWEI MatePad 11.5 S : Logiciel et l’écueil Google

La MatePad 11.5 S tourne sous HarmonyOS (4.2), le système maison de HUAWEI. L’interface est fluide, soignée et cohérente, mais elle se heurte au problème récurrent de la marque hors de Chine : l’absence des services Google Mobile (GMS). Pas de Play Store, pas d’accès natif à Gmail, Drive, Chrome ou YouTube en tant qu’applications officielles.

Il est désormais possible d’installer certains services Google par des moyens détournés, mais tout ne fonctionne pas correctement, et la démarche demande de la patience et une certaine aisance technique. Pour un utilisateur qui dépend quotidiennement de l’écosystème Google, c’est un frein réel.

En revanche, si l’on envisage la MatePad 11.5 S comme un appareil secondaire dédié — un carnet numérique, une toile de dessin, un compagnon de lecture et de prise de notes — l’excellence matérielle peut largement compenser les contorsions logicielles.

HUAWEI reste par ailleurs flou sur la durée de support logiciel de la tablette, et fournit peu d’informations sur la durabilité du produit. La garantie est de 24 mois.

HUAWEI MatePad 11.5 S : Autonomie et recharge

La batterie de 8 700 mAh supporte une recharge rapide filaire jusqu’à 40 W (ainsi qu’une recharge inversée filaire de 5 W). La recharge est donc rapide et pratique. En revanche, c’est sur l’autonomie réelle que la MatePad 11.5 S déçoit : les différents tests effectuées la classent en dessous d’autres tablettes concurrentes.

HUAWEI doit encore optimiser HarmonyOS sur ce point, car l’endurance ne reflète pas la capacité théorique de la batterie. Pour un usage de carnet numérique en sessions courtes, cela reste gérable ; pour de longues journées loin d’une prise, c’est une limite à connaître.

HUAWEI MatePad 11.5 S : Verdict

La HUAWEI MatePad 11.5 S (2026) est une tablette de grande qualité qui justifie pleinement son tarif sous les 400 €. Son écran PaperMatte mat est unique sur le marché : lisible en toutes conditions, fidèle en couleurs, sans scintillement PWM, et idéal pour l’écriture et le dessin avec un M-Pencil parmi les meilleurs jamais testés. La construction métallique est irréprochable, les haut-parleurs sont puissants, le Wi-Fi est rapide, et la sortie DisplayPort via USB 3.0 est un atout rare dans cette gamme.

Mais, la tablette n’est pas exempte de compromis. L’autonomie est inférieure à la moyenne, et HarmonyOS demande encore de l’optimisation. Surtout, l’absence des services Google reste un obstacle de taille pour qui veut en faire son appareil principal. Les manques de connectivité (pas de cellulaire, pas de GPS, pas de microSD) confirment son positionnement d’appareil secondaire spécialisé.

En somme : si vous cherchez une tablette principale polyvalente avec accès complet à l’écosystème Android/Google, regardez ailleurs (Galaxy Tab S11, par exemple). Mais si vous voulez le meilleur carnet numérique et la meilleure toile de dessin du marché à ce prix, et que vous pouvez vous accommoder de l’absence de Google, la MatePad 11.5 S est une réussite éclatante.

Recommandé pour : les étudiants, illustrateurs et preneurs de notes cherchant une expérience d’écriture proche du papier, les utilisateurs en quête d’une tablette lisible en extérieur, ceux qui veulent un appareil secondaire dédié à la création.

Pas pour : ceux qui dépendent des services Google au quotidien, les utilisateurs ayant besoin de connectivité cellulaire ou GPS, ceux qui cherchent une autonomie longue durée ou une puissance de pointe.