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Nvidia rachète Hugging Face pour 12,93 milliards de dollars et promet de préserver son ouverture

Nvidia rachète Hugging Face pour 12,93 milliards de dollars et promet de préserver son ouverture

Après plusieurs semaines de rumeurs, Nvidia confirme le rachat de Hugging Face pour 12,93 milliards de dollars. L’opération donne au géant des GPU le contrôle de l’une des plateformes les plus importantes de l’écosystème IA ouvert, utilisée par plus de 18 millions de développeurs et hébergeant quelque trois millions de modèles, un million d’applications et un demi-million de jeux de données.

Jensen Huang assure que Hugging Face restera une plateforme ouverte, compatible avec différents modèles, frameworks, clouds et accélérateurs. Une promesse essentielle, car cette acquisition place désormais un acteur déjà dominant dans l’infrastructure matérielle au cœur de la distribution mondiale des modèles open source et open weight.

Nvidia met la main sur une infrastructure centrale de l’IA ouverte

Hugging Face est devenu en quelques années bien plus qu’un simple dépôt de modèles. La plateforme sert aujourd’hui de point de rencontre pour les chercheurs, développeurs, startups et grandes entreprises qui veulent publier, tester, adapter ou déployer des modèles d’intelligence artificielle. Sa croissance a accompagné l’explosion des modèles ouverts, des LLM aux systèmes multimodaux en passant par la vision, l’audio ou la robotique.

En acquérant Hugging Face, Nvidia gagne donc une position stratégique bien au-delà du matériel. Le groupe ne se contente plus de fournir les GPU sur lesquels une grande partie de l’IA moderne est entraînée et exécutée : il prend également pied dans l’une des principales couches de distribution des modèles.

C’est précisément ce qui rend l’opération aussi importante. Nvidia ne rachète pas seulement une entreprise ; il récupère une infrastructure devenue presque incontournable dans les workflows modernes de machine learning.

Jensen Huang promet que Nvidia ne sera pas obligatoire

La question la plus sensible concerne évidemment l’indépendance de la plateforme. Jensen Huang affirme que Hugging Face continuera de supporter les modèles open source et open weight provenant de tout l’écosystème, et que les développeurs resteront libres de choisir leurs frameworks, leurs clouds, leurs services d’inférence et leurs plateformes de calcul.

Nvidia assure notamment qu’il ne sera pas nécessaire d’utiliser ses propres GPU pour construire ou déployer un modèle via Hugging Face.

Cette promesse est fondamentale.

Hugging Face doit une grande partie de sa valeur au fait qu’il fonctionne comme une plateforme relativement neutre entre les fabricants de puces, les fournisseurs cloud et les créateurs de modèles. Si cette neutralité venait à disparaître, une partie de la communauté pourrait chercher des alternatives.

Le défi pour Nvidia sera donc de renforcer Hugging Face sans donner l’impression que la plateforme devient progressivement une extension commerciale de CUDA et de son infrastructure.

Nvidia connaissait déjà parfaitement Hugging Face

Les deux entreprises ne découvrent pas leur écosystème respectif. Nvidia était déjà un investisseur de Hugging Face et utilise massivement la plateforme pour distribuer ses propres modèles, datasets et outils. Jensen Huang souligne que son groupe y a publié plus de 500 modèles et plus de 250 jeux de données ouverts. Cette présence explique pourquoi l’acquisition paraît finalement assez logique.

Nvidia cherche depuis plusieurs années à ne plus être seulement identifié comme un fabricant de GPU. Le groupe développe désormais des bibliothèques logicielles, des modèles, des outils d’entraînement, des services d’inférence et des infrastructures cloud.

Hugging Face lui permet d’ajouter une couche communautaire et de distribution extrêmement difficile à reproduire.

Construire une plateforme technique est possible avec suffisamment de ressources. Recréer une communauté de plusieurs millions de développeurs qui publient quotidiennement des modèles et des datasets est beaucoup plus difficile.

Hugging Face avait déjà attiré les géants de la tech

Le parcours financier de Hugging Face montre à quel point la société occupait déjà une position particulière dans l’industrie. Fondée en 2016, l’entreprise a levé plus de 395 millions de dollars au total. Sa levée de fonds de 235 millions de dollars en 2023 avait notamment attiré Salesforce Ventures, Google, Amazon, IBM et Nvidia.

Autrement dit, plusieurs des principaux concurrents de Nvidia sont eux-mêmes liés historiquement à l’entreprise. Cela rend la question de la neutralité encore plus importante.

AWS, Google Cloud ou d’autres infrastructures doivent pouvoir continuer à utiliser Hugging Face sans que la plateforme ne favorise systématiquement les services Nvidia. Le même problème se pose pour les fabricants d’accélérateurs concurrents.

Clem Delangue, le CEO de Hugging Face, justifie justement le rapprochement par le besoin de disposer de davantage de puissance de calcul, de soutien, de collaboration et de visibilité pour faire grandir l’écosystème ouvert.

Le calcul devient le véritable nerf de la guerre

Le rapprochement prend tout son sens lorsqu’on regarde le principal problème auquel sont confrontés les modèles ouverts : le calcul. Publier les poids d’un modèle est relativement simple. L’entraîner, l’affiner ou le servir à grande échelle demande en revanche des ressources considérables.

Nvidia possède précisément ce qui manque à beaucoup d’acteurs présents sur Hugging Face : une capacité de calcul massive, un écosystème logiciel mature et des relations avec presque tous les grands fournisseurs de datacenters.

Cette complémentarité est évidente.

Hugging Face apporte les modèles, les développeurs et la distribution. Nvidia apporte les GPU, les logiciels et l’infrastructure nécessaire pour les faire tourner. La combinaison peut rendre le déploiement des modèles ouverts beaucoup plus accessible, notamment pour les entreprises qui ne souhaitent pas construire elles-mêmes toute leur infrastructure d’inférence.

Nvidia pourrait aussi mieux monétiser ses capacités de calcul

L’acquisition possède évidemment une dimension commerciale. Nvidia pourrait utiliser Hugging Face comme un canal supplémentaire pour vendre ou louer de la puissance de calcul aux entreprises. Lorsqu’un développeur sélectionne un modèle sur Hugging Face, l’étape suivante consiste souvent à l’entraîner, le personnaliser ou le déployer. Nvidia dispose désormais d’une position idéale pour fournir l’infrastructure nécessaire à chacune de ces étapes.

Le groupe pourrait ainsi proposer des offres combinant modèles, outils et capacité de calcul sans nécessairement rendre son hardware obligatoire.

Cette différence est subtile mais importante. Nvidia peut préserver officiellement la neutralité de Hugging Face tout en rendant son infrastructure particulièrement attractive par son niveau d’intégration. C’est probablement là que se trouve une grande partie de la logique économique du rachat.

L’open source devient paradoxalement un actif stratégique

Cette acquisition illustre également un changement profond dans l’industrie de l’IA. Pendant longtemps, les modèles ouverts étaient perçus comme une alternative aux grandes plateformes propriétaires. Hugging Face s’est justement construit autour de cette idée : permettre aux développeurs d’utiliser, modifier et héberger des modèles sans dépendre exclusivement d’API fermées.

Clem Delangue rappelle d’ailleurs que la communauté a démontré qu’une telle alternative était possible. Mais, l’IA ouverte a désormais atteint une telle échelle qu’elle devient elle-même un actif stratégique extrêmement précieux. Pour Nvidia, soutenir les modèles ouverts n’est pas contradictoire avec son modèle économique. Au contraire : plus il existe de modèles, d’applications et d’expérimentations, plus la demande en calcul augmente.

Un écosystème ouvert peut donc parfaitement renforcer une entreprise spécialisée dans l’infrastructure.

Une acquisition qui soulève forcément des questions de gouvernance

La promesse d’ouverture de Nvidia sera néanmoins observée attentivement. Même sans imposer ses GPU, l’entreprise pourrait être tentée à terme de privilégier certaines intégrations, certains formats ou certaines solutions d’inférence.

La gouvernance de Hugging Face deviendra donc essentielle. Les développeurs voudront notamment savoir si les modèles concurrents de ceux de Nvidia restent mis en avant de la même manière, si les performances sur des architectures alternatives restent une priorité et si les services cloud concurrents bénéficient du même niveau d’intégration.

Le problème n’est pas uniquement juridique ou technique. Il touche directement à la confiance de la communauté. Hugging Face a grandi parce qu’il a été perçu comme un espace commun. Nvidia devra préserver cette perception s’il veut conserver la valeur qu’il vient précisément d’acheter.

12,93 milliards pour une entreprise encore relativement petite en chiffre d’affaires

Le montant du rachat paraît particulièrement élevé au regard des revenus actuels de Hugging Face. La société générerait environ 150 millions de dollars de revenus annualisés, avec une croissance qui la rapprochait progressivement de la rentabilité selon son dirigeant.

Le multiple payé par Nvidia est donc considérable. Mais, le groupe ne valorise clairement pas Hugging Face selon ses revenus actuels. Il paie pour son positionnement dans l’infrastructure de l’IA, sa communauté, sa bibliothèque de modèles et le rôle qu’elle pourrait jouer à mesure que les entreprises se détournent d’une dépendance exclusive aux grandes API propriétaires.

Vu sous cet angle, Hugging Face ressemble davantage à une plateforme stratégique qu’à une simple société SaaS.

Hugging Face avait déjà refusé une offre beaucoup plus faible

L’acquisition est d’autant plus remarquable qu’un accord bien inférieur aurait été rejeté précédemment. Selon des informations rapportées l’année dernière, Hugging Face aurait repoussé une offre de 500 millions de dollars provenant de Nvidia. Le contraste avec les 12,93 milliards annoncés aujourd’hui montre à quel point la valeur stratégique de la plateforme a progressé.

Cette hausse traduit aussi l’évolution extrêmement rapide de l’IA ouverte. Les modèles open weight sont désormais capables de couvrir de nombreux usages professionnels et deviennent une alternative crédible aux API propriétaires pour les entreprises qui veulent davantage contrôler leurs données, leurs coûts ou leur infrastructure.

Nvidia a manifestement décidé qu’il était préférable de posséder la plateforme centrale de cet écosystème plutôt que simplement d’y participer.

Nvidia construit progressivement toute la chaîne de valeur de l’IA

Le rachat de Hugging Face s’inscrit finalement dans une stratégie beaucoup plus large. Nvidia domine déjà largement l’accélération matérielle de l’intelligence artificielle. CUDA constitue une plateforme logicielle profondément installée, tandis que le groupe développe ses propres modèles, outils de déploiement, services cloud et infrastructures complètes pour datacenters.

Hugging Face ajoute maintenant la couche communautaire et la distribution des modèles.

Cette intégration donne à Nvidia une position exceptionnelle : l’entreprise peut toucher le développeur au moment où il découvre un modèle, lorsqu’il le personnalise, lorsqu’il l’exécute et lorsqu’il cherche l’infrastructure nécessaire pour passer à l’échelle.

La promesse officielle est que cette chaîne restera ouverte. Toute la question sera de savoir si Nvidia peut effectivement posséder une plateforme aussi stratégique sans progressivement la modeler à son avantage.

Si Hugging Face conserve réellement son indépendance technologique, l’acquisition pourrait donner davantage de ressources à l’écosystème ouvert. Dans le cas contraire, elle risque de transformer l’un des symboles de l’IA ouverte en nouvelle porte d’entrée vers l’entreprise déjà la plus puissante de son infrastructure.