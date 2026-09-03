Samsung pourrait renouer avec une stratégie qu’il avait progressivement abandonnée sur ses smartphones les plus haut de gamme. Selon un rapport publié en Corée du Sud, le constructeur développe actuellement une version du Galaxy S27 Ultra équipée du Exynos 2700, ce qui marquerait le retour d’une puce maison dans la gamme Ultra pour la première fois depuis le Galaxy S22 Ultra de 2022.

Toutefois, le Snapdragon resterait bien présent, notamment aux États-Unis. Samsung semble donc envisager un retour au partage régional des processeurs, avec un enjeu considérable : prouver que le Exynos 2700 est enfin suffisamment performant et efficient pour équiper son modèle vitrine sans créer de différence perceptible entre les marchés.

Samsung aurait commandé des cartes mères spécifiques au Exynos 2700

L’information provient du média sud-coréen MoneyToday, selon lequel Samsung aurait commandé des cartes mères pour Galaxy S27 Ultra conçues autour du Exynos 2700. Ce détail suggère que le constructeur ne se contente pas d’évaluer théoriquement la puce, mais travaille déjà sur une véritable variante matérielle du smartphone.

Jusqu’à présent, les rumeurs indiquaient surtout que plusieurs modèles de la famille Galaxy S27 pourraient utiliser le Exynos 2700 en dehors des États-Unis, tandis que le modèle Ultra devait rester exclusivement associé à Qualcomm. Si cette nouvelle piste se confirme, Samsung irait donc plus loin que prévu en faisant de son processeur maison une option pour son appareil Android le plus stratégique.

Le changement serait d’autant plus notable que le développement de la variante Snapdragon serait déjà bien avancé. Selon une source citée dans le rapport, ajouter une version Exynos à ce stade traduirait des attentes particulièrement élevées autour du nouvel Application Processor de Samsung.

Le Exynos 2700 serait au cœur d’un regain de confiance

Cette confiance pourrait s’expliquer par les premières estimations de performances attribuées à la puce. Des chiffres préliminaires ont évoqué un avantage allant jusqu’à 19 % en performances multicœurs face au Snapdragon 8 Elite Gen 6 dans Geekbench 6.5, ainsi qu’une avance d’environ 9,5 % face à une variante Pro plus puissante.

Ces résultats doivent néanmoins être considérés avec prudence. Ils ne correspondent pas encore à des tests indépendants réalisés sur des smartphones finalisés et ne permettent pas de juger la consommation, la chauffe ou le maintien des performances sur de longues périodes, des critères particulièrement importants sur un modèle Ultra.

Le Exynos 2700 serait justement conçu pour améliorer à la fois les performances graphiques et l’efficacité énergétique. Si Samsung estime aujourd’hui pouvoir l’intégrer au Galaxy S27 Ultra, cela pourrait signifier que le groupe considère avoir corrigé plusieurs faiblesses qui avaient historiquement fragilisé la perception de ses propres processeurs.

Le Galaxy S27 Ultra pourrait retrouver deux processeurs selon les régions

Qualcomm ne disparaîtrait pas pour autant de la gamme. Samsung continuerait à développer des variantes du Galaxy S27 Ultra équipées de Snapdragon, avec une commercialisation particulièrement probable aux États-Unis, tandis que la Corée du Sud pourrait faire partie des premiers marchés à recevoir l’Exynos 2700.

Une telle organisation rappellerait la stratégie employée avec le Galaxy S22 Ultra, commercialisé avec l’Exynos 2200 dans plusieurs régions, notamment en Europe et au Royaume-Uni, alors que d’autres marchés recevaient une puce Snapdragon.

Samsung avait ensuite largement réduit cette segmentation sur ses modèles Ultra, notamment parce qu’elle nourrissait constamment les comparaisons entre variantes. Dès que l’un des processeurs obtenait de meilleurs résultats en autonomie, performances ou photographie, certains clients avaient le sentiment de recevoir un produit différent malgré un prix identique.

Le retour d’Exynos sur l’Ultra obligerait donc Samsung à garantir une parité bien plus convaincante qu’autrefois.

L’enjeu dépasse largement les performances brutes

Pour Samsung, remettre un Exynos dans le Galaxy S27 Ultra serait autant une décision industrielle qu’un choix technique. La gamme Ultra constitue la vitrine du groupe et sert à mettre en avant ses meilleures technologies en matière d’affichage, de photographie, d’IA et de performances.

Confier de nouveau cette plateforme à un processeur maison enverrait donc un signal fort sur la maturité de la division semi-conducteurs.

Samsung pourrait également bénéficier d’une meilleure maîtrise de sa chaîne technologique en réduisant sa dépendance à Qualcomm sur certains marchés. Un processeur développé en interne permet potentiellement davantage d’intégration entre matériel, traitement d’image, IA locale et logiciels maison, à condition que les performances et la consommation restent au niveau attendu.

C’est précisément ce que Samsung doit réussir à démontrer. Sur un smartphone Ultra, une puce légèrement plus lente ou moins efficiente est immédiatement visible face à la concurrence, alors que sur des modèles plus accessibles les compromis peuvent être plus facilement absorbés.

Le souvenir des anciens Exynos reste un obstacle à surmonter

Le principal problème est autant lié à la perception qu’à la technologie. Les générations précédentes d’Exynos ont laissé une image contrastée chez certains utilisateurs, notamment en raison de différences de performances et d’efficacité énergétique par rapport aux Snapdragon commercialisés simultanément dans d’autres régions.

Même si le Exynos 2700 se révèle beaucoup plus compétitif, Samsung devra donc reconstruire une partie de cette confiance.

Le constructeur ne pourra pas simplement annoncer des chiffres de benchmark élevés. L’autonomie, la stabilité thermique, le traitement photo, les performances GPU et la capacité à maintenir une fréquence élevée sur de longues sessions seront probablement scrutés dès les premiers tests comparatifs.

Une éventuelle variante européenne serait particulièrement observée, car c’est sur ce marché que les différences entre Exynos et Snapdragon ont historiquement suscité le plus de débats.

Une puce stratégique pour l’avenir des Galaxy

Le Exynos 2700 semble ainsi dépasser le cadre d’un simple composant destiné à la génération Galaxy S27. Son éventuelle présence dans l’Ultra pourrait constituer une étape décisive pour la stratégie silicium de Samsung.

Le groupe dispose déjà d’un avantage rare dans l’industrie : il conçoit des smartphones, des écrans, des mémoires et des processeurs, tout en possédant ses propres capacités de fabrication de semi-conducteurs. Exploiter davantage cette intégration pourrait devenir particulièrement important à mesure que l’IA locale réclame davantage de puissance spécialisée et que les constructeurs cherchent à différencier leurs appareils au-delà des composants disponibles pour tous.

Apple démontre depuis plusieurs années l’intérêt stratégique de maîtriser son propre silicium, tandis que Google poursuit une logique similaire avec Tensor. Samsung a donc tout intérêt à disposer lui aussi d’une plateforme capable de rivaliser avec les meilleures puces du marché.

Le problème est qu’un Galaxy S Ultra ne peut pas servir de laboratoire expérimental : il doit immédiatement atteindre le niveau attendu d’un flagship.

Un retour encore loin d’être confirmé

Le Galaxy S27 Ultra reste à plusieurs mois de sa présentation, et la présence de cartes mères Exynos en développement ne garantit pas que cette variante arrivera jusqu’à la commercialisation.

Samsung peut encore tester plusieurs configurations avant de sélectionner les composants définitifs. Les résultats thermiques, l’autonomie, les rendements de production ou simplement les négociations avec Qualcomm peuvent encore influencer la décision finale.

Les premières performances attribuées à l’Exynos 2700 doivent elles aussi rester au conditionnel tant qu’elles ne peuvent pas être vérifiées sur du matériel commercial.

Mais, le simple fait que Samsung envisage à nouveau son processeur maison pour l’Ultra est déjà révélateur. Après plusieurs générations où Qualcomm semblait être devenu l’option évidente pour son smartphone le plus prestigieux, le constructeur coréen pourrait considérer que l’Exynos est enfin prêt à revenir dans la cour des grands.

Si cette décision se confirme, le Galaxy S27 Ultra ne sera pas seulement un nouveau flagship Samsung : il deviendra aussi le test le plus important depuis des années pour la crédibilité retrouvée d’Exynos.