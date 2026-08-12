Google officialise sa nouvelle génération de smartphones avec une philosophie désormais bien installée : le Pixel évolue moins par son design que par son intelligence. Les Pixel 11, Pixel 11 Pro et Pixel 11 Pro XL conservent une formule matérielle familière, mais accélèrent fortement sur Gemini, la photographie computationnelle et les tâches automatisées en arrière-plan.

Avec des prix débutant à 999 euros et un stockage désormais fixé à 256 Go minimum, Google assume plus que jamais le positionnement premium de sa gamme.

Le Pixel 11 devient progressivement un smartphone « agentique »

La transformation la plus importante des Pixel 11 ne se voit pas immédiatement. Google cherche désormais à faire de Gemini un système capable non seulement de répondre à l’utilisateur, mais aussi d’agir à sa place.

Aux États-Unis, Gemini pourra notamment prendre en charge certaines tâches comme commander des courses, réserver un trajet ou acheter un café. L’assistant pourra également appeler des commerces pour demander une réservation ou fixer un rendez-vous.

Google prévoit plusieurs garde-fous : l’utilisateur pourra reprendre la main ou interrompre une opération, tandis que les appels réalisés par l’IA pourront être consultés sous forme de transcription.

Cette évolution illustre parfaitement le prochain terrain de bataille de l’IA mobile. Après plusieurs années consacrées aux résumés, à la génération de texte et à la retouche photo, les assistants commencent à devenir des agents capables d’enchaîner des actions concrètes.

Magic Cue devient plus ambitieux avec Gemini

Introduit avec la génération précédente, Magic Cue évolue lui aussi. Le système peut désormais exploiter Gemini afin de faire remonter automatiquement des informations provenant de différentes applications lorsque le contexte s’y prête.

L’idée est de réduire les recherches manuelles : lorsqu’une conversation porte sur un restaurant, une sortie ou une série à regarder, le Pixel peut présenter directement des informations pertinentes provenant des données accessibles sur l’appareil.

Google tente ainsi de faire disparaître progressivement la frontière entre assistant et système d’exploitation. Gemini n’est plus seulement une application que l’on ouvre : il devient une couche contextuelle traversant l’expérience Pixel.

Rambler transforme le Pixel en dictaphone intelligent

Autre nouveauté importante : Rambler, le système de dictée basé sur Gemini présenté par Google au printemps, arrive sur les Pixel. Son positionnement rappelle des solutions spécialisées comme Wispr Flow : parler devient une véritable méthode de saisie, avec une IA chargée de transformer la parole en texte exploitable.

Google étend parallèlement ses capacités linguistiques. Les Pixel 11 peuvent traduire des vidéos, podcasts et messages vocaux, tandis que Circle to Search devient accessible directement depuis l’appareil photo.

Une fonction d’accessibilité utilise également Gemini pour convertir la langue des signes en texte, accompagnée d’une nouvelle interface pour Live Transcribe.

Derrière ces fonctionnalités se dessine une stratégie cohérente : faire du Pixel un intermédiaire permanent entre différents formats — voix, texte, image, vidéo et gestes.

Magic Capture : filmer d’abord, choisir la photo ensuite

La photographie reste évidemment au centre de l’expérience Pixel, mais Google continue de déplacer une partie du travail vers l’IA. La nouveauté Magic Capture en est probablement le meilleur exemple. Lorsque l’utilisateur filme une scène, le téléphone analyse des centaines d’images enregistrées pendant la séquence afin d’en sélectionner les meilleurs instants et de les transformer en photographies.

Le système peut ensuite recadrer l’image et corriger certains flous avant de proposer un résultat prêt à être partagé.

La logique est intéressante : au lieu d’obliger l’utilisateur à déclencher exactement au bon moment, Google préfère enregistrer davantage d’informations puis laisser ses algorithmes identifier l’instant pertinent.

C’est une nouvelle étape dans la photographie computationnelle, où le déclencheur devient presque secondaire face au traitement réalisé après la capture.

Jusqu’à 120x de zoom sur les Pixel 11 Pro

Google améliore également son zoom numérique. Les modèles Pro passent d’un maximum de 100x à 120x, tandis que le Pixel 11 standard progresse de 20x à 30x. Le nouveau processeur de traitement d’image intégré au Tensor G6 participe directement à cette évolution.

Google annonce par ailleurs un nouveau téléobjectif capable de récupérer 32 % de lumière supplémentaire sur les modèles Pro, ainsi qu’un capteur principal amélioré, sans toutefois communiquer tous les détails techniques permettant de quantifier précisément les changements.

Les utilisateurs pourront également créer leurs propres rendus photographiques, sous la forme de styles personnalisés disponibles directement pendant la prise de vue.

Instant Night Sight accélère fortement la photographie nocturne

La photographie de nuit bénéficie elle aussi du Tensor G6. Avec Instant Night Sight, Google annonce une capture jusqu’à 4,5 fois plus rapide que le mode Night Sight de la génération précédente.

C’est potentiellement plus important qu’une simple amélioration de qualité. Les longues expositions augmentent le risque de mouvement du sujet ou du photographe ; réduire le temps nécessaire permet donc d’obtenir plus facilement une image exploitable.

Côté vidéo, les Pixel 11 Pro peuvent enregistrer en 8K avec Video Boost, avec des améliorations annoncées sur la stabilisation.

Google ajoute aussi un mode destiné aux créateurs, capable de transformer le téléphone en téléprompteur pendant l’enregistrement. Les séquences réalisées sont ensuite regroupées dans un dossier dédié afin de faciliter leur passage vers le montage.

Tensor G6 : moins une course aux benchmarks qu’un moteur pour l’IA

Tous les Pixel 11 adoptent le nouveau Tensor G6. Google annonce une efficacité énergétique améliorée de 20 % ainsi qu’une navigation web jusqu’à 25 % plus rapide. Mais, comme avec les précédentes générations Tensor, l’enjeu principal n’est pas nécessairement de battre Qualcomm ou Apple sur les benchmarks CPU et GPU.

Le Tensor G6 sert avant tout de moteur aux fonctions computationnelles propres au Pixel : traitement photographique, Night Sight accéléré, modèles Gemini exécutés avec une latence réduite et zoom algorithmique.

Google poursuit donc une stratégie différente de celle des constructeurs obsédés par la puissance brute : optimiser son silicium autour des expériences qu’il veut contrôler directement.

Pixel Glow apporte enfin un signal lumineux au dos

La modification esthétique la plus visible est relativement discrète. Google ajoute un éclairage LED autour du flash arrière, capable de servir d’indicateur. Il peut notamment signaler les appels ou messages provenant de contacts favoris, mais également s’illuminer lorsque Gemini écoute ou traite une demande.

Le concept rappelle de loin l’approche de Nothing avec son interface lumineuse Glyph, mais Google reste beaucoup plus mesuré. Pixel Glow apparaît surtout comme une extension fonctionnelle du système de notifications plutôt que comme l’identité visuelle centrale du téléphone.

Des écrans familiers, mais plus lumineux sur les Pro

Google conserve les mêmes diagonales d’écran que sur la génération précédente. Toutefois, les Pixel 11 Pro bénéficient d’une luminosité supérieure, ce qui devrait surtout améliorer la lisibilité en extérieur.

Cette relative stabilité matérielle résume d’ailleurs assez bien cette génération : Google ne cherche pas à bouleverser la forme du smartphone, mais à augmenter ce que son logiciel peut faire avec le matériel existant.

Pixel 11 : les prix débutent à 999 euros

La gamme démarre désormais directement avec 256 Go de stockage.

Les tarifs français sont les suivants :

Modèle Stockage de départ Prix de départ Pixel 11 256 Go 999 € Pixel 11 Pro 256 Go 1 199 € Pixel 11 Pro XL 256 Go 1 399 €

Le Pixel 11 et le Pixel 11 Pro restent ainsi au niveau des versions 256 Go équivalentes de l’année dernière. La disparition des anciennes variantes 128 Go fait néanmoins monter le ticket d’entrée de 100 euros. Le Pixel 11 Pro XL augmente quant à lui de 100 euros face à son prédécesseur.

Les précommandes ouvrent immédiatement, accompagnées de nouveaux accessoires Pixelsnap, notamment de nouvelles coques transparentes et de nouveaux coloris pour le Pixelsnap Ring Stand.

Google ne vend plus seulement un smartphone, mais une longueur d’avance sur l’IA

Sur le papier, le Pixel 11 pourrait facilement passer pour une génération conservatrice. Le design évolue peu, les écrans restent familiers et Google ne semble toujours pas intéressé par une guerre frontale des spécifications.

Mais, cette lecture passe à côté de l’essentiel.

Google transforme progressivement le Pixel en terrain d’expérimentation privilégié de Gemini. Magic Capture décide du meilleur instant photographique, Rambler transforme la voix en interface, Magic Cue anticipe les informations nécessaires et Gemini commence désormais à accomplir certaines tâches dans le monde réel.

La bataille avec l’iPhone et les Galaxy ne se joue donc plus uniquement sur les capteurs, les mégapixels ou les performances du processeur.

Avec le Pixel 11, Google pose une question beaucoup plus stratégique : et si le meilleur smartphone n’était plus celui qui possède le meilleur matériel, mais celui qui travaille le plus efficacement à votre place ?