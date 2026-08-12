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Google Pixel Watch 5 officielle : suivi de la tension, résistance à l’insuline, Gemini et prix

Google Pixel Watch 5 officielle : suivi de la tension, résistance à l’insuline, Gemini et prix

Google accompagne ses Pixel 11 d’une nouvelle Pixel Watch 5 qui évolue moins par son apparence que par ce qu’elle tente de comprendre de notre santé. La montre conserve son design circulaire familier, mais introduit deux fonctions particulièrement ambitieuses : le suivi passif des tendances de pression artérielle et des indicateurs associés à la résistance à l’insuline.

À cela s’ajoute une intégration plus profonde de Gemini, avec l’ambition de transformer la montre en assistant contextuel plutôt qu’en simple relais du smartphone.

Deux nouveaux indicateurs de santé suivis sur la durée

La principale évolution de la Pixel Watch 5 concerne la santé préventive. Google introduit Blood Pressure Trends et Insulin Resistance Trends, deux outils conçus pour identifier des évolutions physiologiques difficiles à percevoir au quotidien.

L’approche est importante : la montre ne cherche pas à remplacer un tensiomètre ou un examen médical. Elle collecte différents signaux pendant environ un mois, puis construit une tendance globale.

Blood Pressure Trends exploite notamment le capteur optique afin d’analyser la forme et la vitesse de l’onde de pouls. Selon Google, le modèle utilisé a été évalué par comparaison avec des mesures ambulatoires de pression artérielle réalisées sur 24 heures. Si une tendance durablement élevée apparaît, la montre peut inviter l’utilisateur à vérifier la situation avec un appareil adapté ou à consulter un professionnel de santé.

Google présente explicitement cette fonction comme un outil de bien-être général, et non comme un dispositif destiné à établir un diagnostic.

La Pixel Watch s’intéresse désormais au métabolisme

Plus inattendu, Insulin Resistance Trends cherche à fournir des indications précoces sur certaines tendances métaboliques. Plutôt que de mesurer directement l’insuline ou le glucose, la montre combine plusieurs catégories de données recueillies pendant plusieurs semaines, notamment la fréquence cardiaque, le sommeil et l’activité physique.

C’est une distinction essentielle : la Pixel Watch 5 ne devient pas un lecteur de glycémie miniature. Elle tente d’identifier des corrélations susceptibles d’encourager l’utilisateur à modifier certaines habitudes ou à demander une évaluation plus précise.

Google choisit ainsi une approche statistique et longitudinale. Au lieu de multiplier les alertes quotidiennes, les données sont consolidées sur un mois afin de faire émerger des tendances potentiellement plus significatives.

Ces deux nouveautés doivent également arriver cet automne sur les Pixel Watch 3, Pixel Watch 4 et Fitbit Air, ce qui montre qu’elles reposent en grande partie sur le logiciel et l’analyse des données plutôt que sur un nouveau capteur exclusif à la Watch 5.

Une plateforme santé déjà particulièrement complète

La Pixel Watch 5 conserve les fonctions de suivi introduites au fil des précédentes générations : détection de perte du pouls, alertes liées à la fibrillation atriale, SpO2, température cutanée, stress et analyse du sommeil. Le Readiness Score reste également présent afin d’estimer si l’organisme semble prêt pour un entraînement soutenu ou si une phase de récupération serait préférable.

La montre prend en charge une cinquantaine de modes sportifs, tandis que l’application Google Health permet de construire des entraînements personnalisés de musculation et de HIIT.

La stratégie devient assez claire : Google ne cherche plus seulement à enregistrer davantage de données, mais à interpréter leur évolution sur plusieurs jours ou semaines.

Gemini Intelligence veut anticiper les besoins

L’autre grande évolution est naturellement l’intelligence artificielle. La Pixel Watch 5 fonctionne sous Wear OS 7 et introduit une expérience baptisée Gemini Intelligence. Plutôt qu’une fonction spectaculaire isolée, Google répartit l’IA dans différentes interactions du quotidien. Gemini peut faire remonter automatiquement des informations pertinentes en fonction du contexte des messages et afficher des éléments comme un changement de vol, une heure d’arrivée estimée ou certains rappels au moment opportun.

L’utilisateur peut également lever son poignet pour interroger Gemini.

Certaines commandes continuent même de fonctionner hors connexion grâce à une version locale de Gemini. Il reste ainsi possible de lancer un minuteur, programmer une alarme ou démarrer un entraînement sans dépendre systématiquement du cloud.

C’est probablement là que l’IA prend le plus de sens sur une montre : réduire le nombre d’interactions nécessaires, plutôt que demander à l’utilisateur d’ouvrir constamment un assistant.

Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated et jusqu’à 40 heures d’autonomie

Google équipe sa nouvelle montre d’une puce Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated, annoncée comme environ 20 % plus rapide que celle de la génération précédente. L’autonomie progresse plus modestement.

Google annonce jusqu’à 30 heures pour la version 41 mm et 40 heures pour le modèle 45 mm. Ce n’est toujours pas le terrain sur lequel une Pixel Watch rivalisera avec les montres sportives offrant plusieurs jours d’utilisation, mais l’amélioration est bienvenue pour un appareil dont les fonctions de santé gagnent justement en pertinence lorsqu’il reste porté jour et nuit.

Un design qui ne cherche pas la rupture

Visuellement, Google joue la continuité. La Pixel Watch 5 conserve son écran circulaire et l’esthétique minimaliste caractéristique de la gamme. Après plusieurs générations, cette silhouette est devenue suffisamment identifiable pour que Google n’ait plus besoin de la réinventer chaque année.

Les fonctions de sécurité restent nombreuses : Satellite SOS, détection des chutes et détection des accidents de voiture sont toujours présentes.

L’intégration avec l’écosystème Pixel comprend également Find Hub, Google Wallet, les cartes hors connexion, le contrôle de l’appareil photo Pixel, les gestes au poignet et la télécommande Google TV.

La Pixel Watch devient ainsi progressivement une extension miniature de l’écosystème Google plutôt qu’un simple tracker d’activité.

Pixel Watch 5 : prix et versions

Google commercialise deux tailles, chacune proposée avec Wi-Fi ou connectivité LTE.

Pixel Watch 5 Wi-Fi LTE 41 mm 419 € 519 € 45 mm 449 € 549 €

Une édition spéciale Stephen Curry, réservée au marché américain, est également annoncée à 579 dollars.

Google veut passer du suivi de santé à l’anticipation

La Pixel Watch 5 illustre une évolution plus profonde du marché des montres connectées. Après avoir passé une décennie à compter les pas, mesurer la fréquence cardiaque et enregistrer les entraînements, les fabricants cherchent désormais à détecter des tendances invisibles avant qu’elles deviennent évidentes pour l’utilisateur.

Google avance néanmoins sur une ligne délicate. Plus les algorithmes interprètent des indicateurs associés à la tension artérielle ou au métabolisme, plus la frontière entre produit de bien-être et dispositif médical devient sensible. D’où les précautions prises par l’entreprise : ces outils doivent orienter l’utilisateur vers une mesure ou un professionnel, pas remplacer l’un ou l’autre.

La Pixel Watch 5 n’est donc pas une révolution matérielle. Elle représente quelque chose de potentiellement plus important pour Google : le passage d’une montre qui mesure ce que votre corps vient de faire à une montre qui tente de comprendre ce qu’il est en train de vous dire.