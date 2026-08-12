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Google Pixel Tag : prix, autonomie et caractéristiques du premier rival Android de l’AirTag

Google Pixel Tag : prix, autonomie et caractéristiques du premier rival Android de l’AirTag

Google complète enfin son écosystème Pixel avec un accessoire qui manquait depuis longtemps à Android. Lancé lors de son Made by Google 2026, et baptisé Pixel Tag, ce premier traqueur d’objets de la marque s’appuie sur Bluetooth, l’Ultra Wideband et le réseau Find Hub pour retrouver sacs, portefeuilles, clés ou bagages avec précision.

À 29 dollars l’unité, Google ne cherche pas à réinventer le concept popularisé par l’AirTag. Son avantage tient plutôt à l’intégration avec Android, les Pixel Watch, les Pixel Buds et Gemini.

Un premier traqueur pensé pour l’écosystème Pixel

Le Pixel Tag adopte un format compact et légèrement oblong, avec un poids de 11,8 grammes. Ses dimensions atteignent 46,1 mm de hauteur, 28 mm de largeur et 5,4 mm d’épaisseur. Google utilise un mélange de polycarbonate et d’acier inoxydable, tandis que la certification IP67 lui permet de résister à la poussière et à une immersion temporaire dans l’eau.

Pour son lancement, le Pixel Tag n’est proposé que dans une finition Fog.

Bluetooth 6.0+ et UWB pour retrouver précisément ses objets

Comme les meilleurs trackers du marché, le Pixel Tag combine deux technologies. Le Bluetooth permet d’identifier la proximité générale du traqueur et de le faire sonner lorsqu’il se trouve à portée. L’Ultra Wideband (UWB) va plus loin en offrant une localisation directionnelle beaucoup plus précise. L’utilisateur peut ainsi obtenir une flèche indiquant la direction du tag ainsi qu’une estimation de la distance qui le sépare de celui-ci.

Cette fonction devrait se révéler particulièrement utile lorsqu’un objet se trouve quelque part dans une maison, une voiture ou une pièce encombrée.

Find Hub devient le réseau de localisation d’Android

Lorsqu’un Pixel Tag est hors de portée directe, Google s’appuie sur son réseau Find Hub. Le principe rappelle celui du réseau Find My d’Apple : les appareils Android situés à proximité peuvent détecter anonymement le tracker et transmettre sa localisation à son propriétaire.

La force du Pixel Tag dépend donc directement de la taille du parc Android.

Avec plusieurs milliards d’appareils compatibles dans le monde, Google dispose théoriquement d’un réseau suffisamment vaste pour rivaliser avec Apple, même si l’efficacité réelle dépendra de la densité d’appareils participant à Find Hub dans chaque région.

Pixel Watch et Gemini entrent aussi dans la boucle

Google cherche surtout à distinguer son tracker grâce à son écosystème. Le Pixel Tag peut être localisé depuis un smartphone compatible, mais également depuis une Pixel Watch. Les utilisateurs de Pixel Buds pourront aussi utiliser Gemini pour demander vocalement à leurs écouteurs de faire sonner le tag.

Cette interaction illustre la stratégie actuelle de Google : transformer Gemini en interface commune permettant de contrôler différents appareils sans forcément ouvrir une application.

Le Pixel Tag devient ainsi moins un accessoire isolé qu’une nouvelle brique de l’écosystème Pixel.

Des alertes lorsque vous oubliez vos affaires

Google intègre également les alertes d’objets oubliés. Lorsqu’un utilisateur s’éloigne d’un objet équipé d’un Pixel Tag, le smartphone peut l’avertir avant qu’il ne soit trop tard. C’est une fonction particulièrement pertinente pour les sacs, clés ou bagages, mais aussi l’un des usages que les utilisateurs Android attendaient le plus d’un véritable concurrent à l’AirTag.

Google renforce aussi les protections contre le pistage

Les trackers Bluetooth peuvent malheureusement être détournés à des fins de surveillance. Google prévoit donc des alertes automatiques lorsqu’un traqueur inconnu semble suivre les déplacements d’un utilisateur. Le téléphone indique alors qu’un tag étranger se déplace avec lui et propose de le faire sonner afin d’identifier son emplacement physique.

Ces protections sont devenues indispensables sur ce marché, après plusieurs affaires impliquant des trackers dissimulés dans des véhicules ou des effets personnels.

Une batterie remplaçable annoncée pour plus d’un an

Le Pixel Tag fonctionne avec une pile bouton remplaçable. Google annonce une autonomie supérieure à un an, ce qui évite d’avoir à recharger régulièrement l’accessoire et permet de prolonger sa durée de vie simplement en changeant la pile.

Le tracker est compatible avec les smartphones fonctionnant sous Android 9 ou version ultérieure.

Un prix calqué sur l’AirTag

Google positionne son nouveau tracker à 29 dollars l’unité. Un pack de quatre est également proposé à 99 dollars, soit une économie de 17 dollars par rapport à l’achat séparé de quatre exemplaires. La commercialisation est prévue pour le 11 novembre 2026.

Ce tarif place directement le Pixel Tag face aux AirTag d’Apple, Moto Tag de Motorola et SmartTag de Samsung.

Google comble enfin une faiblesse de l’écosystème Android

Le Pixel Tag n’est pas un produit révolutionnaire. Apple, Samsung et Motorola proposent déjà des solutions similaires. Mais son arrivée possède une importance stratégique pour Google. Jusqu’à présent, Android disposait d’un réseau Find Hub sans véritable produit matériel emblématique conçu directement par Google. Le Pixel Tag comble ce vide et donne enfin au constructeur un équivalent maison de l’AirTag.

Son principal atout sera moins sa fiche technique que la combinaison de Find Hub, UWB, Pixel Watch, Pixel Buds et Gemini.

Si cette intégration fonctionne aussi naturellement que prévu, Google pourrait enfin disposer d’un traqueur capable de devenir la référence par défaut pour l’ensemble de l’écosystème Android.